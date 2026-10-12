[사진] 설악산 주전골 단풍, 아직 이 정도랍니다

큰사진보기 ▲성국사 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲오색리삼층석탑 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲주전골 잔도 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲계곡에도 바위 틈에도 단풍이 든다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲선녀탕 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위를 뚫은 소나무 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲여기가 바로 설악이다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲당단풍나무 붉게 물들다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲당단풍나무 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲마가목 열매 ⓒ 박영호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한계령 휴게소 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲백두대간 오색령 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲한계령에서 내려다 본 설악 ⓒ 박영호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

차가운 가을바람이 불기 시작하면 마음이 급해진다. 따뜻한 봄바람이 불면 꽃구경을 준비하듯 단풍놀이도 준비해야 하기 때문이다.연휴가 시작되는 한글날 아침, 눈을 뜨자 갑자기 양양에 가고 싶었다. 요즘은 여행 계획을 세우는 편이지만, 동해에서 양양까지는 한 시간이면 닿을 수 있으니 부담 없이 출발했다. 설악산에 단풍이 제대로 들려면 아직 열흘은 더 있어야 하지만, 맛보기라 생각하고 주전골을 다녀왔다.주전골 단풍을 알리는 기사는 2024년에도 썼다. 다시 읽어 보니 10월 말에 다녀온 터라 오늘 찍은 사진보다 단풍이 훨씬 좋다. 그래도 단풍이 어디까지 왔는지 미리 알려주는 기사도 나름의 의미가 있겠다고 생각한다.아홉 시가 조금 넘어 주차장에 도착했는데, 다행히 공용주차장에는 빈자리가 제법 많았다. 아직 단풍이 절정에 이르지 않았기 때문일 것이다. 지난번에는 사람들에게 밀려다니다시피 했는데 오늘은 그 정도는 아니다. 그때는 용소폭포로 가는 길도 막혀 있었지만 이제는 완전히 개통되었다.성질이 급한 사람이 있듯 단풍나무 중에도 서둘러 물드는 나무가 있다. 군데군데 햇살을 받아 붉은빛이 눈부시게 빛나는 단풍잎이 있어 다행이다. 기사에 넣을 단풍 사진을 몇 장 얻었다. 마가목 열매도 붉은 꽃처럼 가지마다 달려 있다.약수터탐방지원센터에서 용소폭포탐방지원센터까지는 3.2km다. 천천히 걸어도 두 시간이면 다녀올 수 있으리라 생각했는데, 사진을 열심히 찍고 쉬엄쉬엄 걷다 보니 예상보다 시간이 더 걸렸다.오색약수터에도 내려가 보았다. 예전과 달리 기다리는 사람들이 없다. 가까이 가서 보니 물을 마시지 말라는 안내문도 있고, 물도 그다지 깨끗해 보이지 않았다. 이름난 약수터인데 관리가 제대로 이루어지지 않는 듯해 아쉬웠다. 조금 이른 점심으로 산나물비빔밥을 먹었다. 오랜만에 먹어서 그런지 꿀맛이다.주전골만 보고 돌아가기에는 아쉬워 한계령휴게소에도 들렀다. 지난해에는 아내와 함께 대청봉에 올랐는데, 워낙 고생한 탓에 다시 도전할 엄두가 나지 않는다. 옛날 기억을 되살려 휴게소에서 능선을 따라 걷다가 적당한 곳에서 돌아올 생각이었다.한계령 삼거리까지 다녀오면 어떨까 싶었는데, 낮 12시부터 입산이 통제되고 있었다. 아쉬운 마음을 달래며 예전처럼 건강에 좋다는 한방차를 한 잔씩 마시고 내려왔다.낙산사로 향하는 길에 상쾌한 바람을 맞으려고 창문을 열었다. 그런데 뒷바퀴 쪽에서 쇠를 긁는 소리가 났다. 브레이크 패드가 닳은 모양이다. 그동안 모르고 타고 다녔다. 모를 때는 잘 타고 다녔는데, 소리를 듣기 시작하니 불안해졌다. 정비소를 찾아보았지만 대부분 문을 닫았다. 아쉽지만 낙산사는 다음을 기약하고 서둘러 집으로 돌아왔다.단풍이 절정에 이르면 멋진 단풍 사진을 담아 다시 돌아오겠다고 다짐하면서 끝을 맺는다.