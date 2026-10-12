질경이가 길에서 살아가는 법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲질경이질경이는 길가나 보도블록처럼 사람의 발길이 빈번한 곳에서도 흔히 자란다. ⓒ 신극채 관련사진보기

여행자 : "이 식물이 염증 완화에 좋다고 하셨잖아요. 사람들에게도 좋은가요?"

현지인 : "물론이죠. 숲이나 고원에서 목동들이 다니다가 다리를 베이거나 손을 베었을 때 쓰던 첫 번째 민간요법이 바로 이거였어요."

여행자 : "한국에도 있는 질경이입니다."

큰사진보기 ▲동일 등산로의 질경이 모습(왼쪽에서 오른쪽으로) 1. (6월초) 등산로를 따라 길섶에 수북이 자랐다. 2. (6월말) 대부분 예초기에 잘려 나갔지만 몇몇은 살아남았다. 3. (7월초) 살아남은 질경이에서 잎과 꽃줄기가 다시 자랐다. 4. (10월초) 추석 전과 10월 두 번에 걸쳐 풀이 베어졌는데도 살아남은 녀석이 있다. ⓒ 신극채 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲질경이1. 잎을 잡아당기면 잎살은 찢어져도 잎맥은 실처럼 길게 늘어지며 쉽게 끊어지지 않는다. 2. 질경이는 어린 시절의 놀잇감이기도 했다. 꽃줄기 두 개를 엇갈려 걸고 당겨 먼저 끊어지는 쪽이 지는 질경이 씨름 놀이였다. ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲질경이 열매와 씨앗(왼쪽에서 오른쪽으로) 1. 질경이는 작은 캡슐 모양의 열매 속에 씨앗을 품는다. 2. 열매가 익으면 가로로 갈라지고, 윗부분이 뚜껑처럼 열리면서 씨앗이 드러난다. 3. 마른 상태에서는 씨앗 표면의 점액질이 눈에 띄지 않는다. 4. 물에 닿으면 씨껍질의 점액질이 끈끈한 젤처럼 부풀어 오른다. ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲질경이(왼쪽에서 오른쪽으로) 1. 사람의 왕래가 적은 아파트 뒤뜰에서는 무리를 이루어 자라기도 했다. 2. 덕유산 설천봉에서 만난 질경이. 씨앗이 등산객의 신발 밑창에 붙어 이동했을 가능성도 있다. 3. 귀화식물인 창질경이는 현재 전국에 퍼져 살아간다. 4. 개질경이는 주로 바닷가 근처에서 자라며 잎에 털이 많다. ⓒ 신극채 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

소파에 반쯤 기대어 TV를 보다가 몸을 일으켜 앉았다. 지난 9월 16일 방송된 EBS <세계테마기행>의 튀르키예 북동부 '석 달만 삽니다' 편을 보고 있었다. 해발 2400m 고원에서 한 현지인이 다친 말의 다리에 풀을 대고 붕대로 감고 있었다. 화면을 자세히 보니 낯익은 풀이었다.화면에 비친 풀의 생김새가 질경이와 닮았다고 생각하던 참이었다. 여행자의 설명이 짐작을 확인해 주었다. 우리나라 산과 들 어디서나 자라는 흔한 풀이 먼 나라에서도 낯익은 모습으로 살아가고 있었다.더욱 놀라운 것은 그곳에서도 질경이가 염증을 치료하는 민간요법으로 이용되고 있다는 점이었다. 우리나라에서도 질경이는 상처를 치료하는 민간요법 재료였다. 어릴 적에 상처가 나면 엄마가 질경이를 짓이겨 감싸 주었던 기억이 어렴풋이 남아 있다. 그런데 튀르키예 고원의 목동들도 상처에 질경이를 이용하고 있다니 신기했다. 현지인은 그 풀을 '차굴레시'라고 불렀다. 봄부터 살펴보던 질경이가 다른 이름으로 그곳 생활 속에도 있었다.지난 4월, 꽃이 핀 질경이를 올해 처음 보았다. 다리 난간 좁은 틈에서였다. 6월 초에는 등산로 입구에서 자라는 질경이가 눈에 들어왔다. 등산로를 따라 길섶에 수북이 자라고 있었다. 잎은 땅 가까이 펼쳤고 그 사이로 꽃대가 올라왔다. 작은 흰 꽃들이 한창이었으며 더러 열매를 맺기 시작했다.익은 열매를 보고 싶어 3주가 지난 6월 말에 다시 찾았다. 그런데 등산로 입구가 말끔하게 정리되어 있었다. 주변 풀들은 예초기에 잘려 나갔고 질경이도 칼날을 피하지 못했다. 그래도 몇몇은 살아남았다. 땅에 바짝 붙어 있던 잎과 키가 낮은 꽃대가 화를 면했다.그 뒤로도 어떻게 되었는지 궁금했다. 오래 기다리지 못하고 일주일 뒤 7월 초에 다시 갔다. 예전 모습을 되찾지는 못했으나 그 사이 잎도 제법 자랐고 꽃줄기도 다시 높이 올라왔다. 함께 잘려 나간 다른 풀보다 회복력이 빨라 보였다.그날 다른 곳에서도 질경이를 만났다. 이웃 아파트 단지의 보도블록 사이였다. 흙이라고는 손가락 두세 개만 한 틈에서 잎을 펼치고 살아가고 있었다. 사람들이 매일 오가는 길의 가장자리와 틈새가 질경이의 자리였다.다른 식물이라면 견디기 어려운 환경에서 질경이는 어떻게 살아남았을까.우선 잎을 땅에 바짝 붙인다. 잎을 위로 높이 세우지 않으니, 사람의 발에 차이거나 예초기의 칼날에 잘릴 위험이 줄어든다. 잎은 뻣뻣하지 않고 유연하다. 그래서 밟히거나 구부러져도 쉽게 찢어지지 않는다.이런 부드러움에 한 수를 더했다. 잎을 찢어보면 알 수 있다. 잎의 위아래 끝을 잡고 당기면 잎살은 끊어지지만 잎맥은 쉽게 끊어지지 않고 길게 따라 나왔다. 잎맥을 이루는 관다발과 섬유조직이 질기기 때문이다. 땅에 낮게 엎드린 자세와 유연하면서도 질긴 잎이 밟힘을 견디는 데 한몫했다.꽃줄기도 잎처럼 부드러우면서 질겼다. 접으면 쉽게 휘어지고 잡아당겨도 좀처럼 끊어지지 않았다. 어릴 적에 시골에서 하던 놀이가 있었다. 질경이 꽃줄기 두 개를 열십자 모양으로 걸고 양쪽에서 잡아당겼다. 먼저 끊어지는 쪽이 지고 끝까지 버티는 쪽이 이겼다. 그때는 그 질김이 풀 씨름에서 이기는 조건이었다. 이제 보니 질경이가 길에서 살아남는 방식이었다.이런 질경이의 생존 방식은 이름에도 남아 있다. 질경이라는 이름은 밟혀도 질기게 살아가는 모습에서 비롯된 것으로 풀이되곤 한다. 한자 이름, 차전초(車前草)는 수레가 지나는 길에서도 잘 자라는 풀이라는 뜻이다. 그리고 질경이의 학명 'Plantago asiatica'는 '발바닥'을 뜻하는 라틴어 'planta'에서 유래했다. 이러한 세가지 이름 풀이는 한국농업기술진흥원에서 제공한 <한국토종작물도감>에 기술되어 있다.세계테마기행에서 현지인이 '차굴레시'라고 부른 질경이를 튀르키예어 사전에서 찾아보았다. 일반명은 'sinirotu'로 확인되었다. 'sinir'는 신경이나 힘줄을, 'ot'는 풀을 뜻했다. 질기고 뚜렷하게 뻗은 잎맥에서 비롯된 이름으로 보였다.질경이의 이름에 우리는 질긴 생명력을, 중국은 살아가는 자리를 담았다. 학명은 생태를 반영하였고, 튀르키예는 힘줄 같은 잎맥을 떠올렸다. 이름마다 주목한 모습은 달라도 한결같이 질경이가 살아가는 방식을 가리키고 있었다.9월과 10월에도 등산로와 아파트 보도블록을 다시 찾아갔다. 등산로 입구는 추석을 앞두고 또 말끔하게 베어져 있었다. 보도블록 틈에서는 여전히 잘 자랐고 열매가 익어가고 있었다.사실 봄부터 질경이를 찾아다닌 데에는 확인하고 싶은 것이 있었기 때문이다. 씨앗이 물과 만나면 껍질에서 점액질을 내놓는 모습을 관찰하고 싶었다. 익은 열매에서 씨앗을 받아 가져왔다. 작은 접시에 씨앗을 담고 물을 떨어뜨렸다. 20분쯤 지나자, 일회용 기저귀에 오줌을 싸면 물렁거리는 것처럼 씨앗 둘레에 투명하고 끈끈한 젤리 물질이 형성되면서 부풀었다.이 점액질은 물체에 달라붙는 성질이 있다. 동물의 발바닥이나 사람의 신발처럼 움직이는 물체에 붙으면 씨앗을 새로운 곳으로 옮길 수 있다. 자동차의 타이어에 묻으면 더 먼 곳으로 이동할 수도 있다.질경이에게 길은 고단한 자리이고, 발길은 위협인 동시에 이동 통로다. 그런데도 질경이는 발길이 끊이지 않는 길에서 살아간다. 질경이를 괴롭히는 것도 길과 발길이고, 질경이를 먼 곳으로 데려가는 것도 길과 발길이었다. 해발 2,400m의 튀르키예 고원과 내가 걷는 동네 등산로에서 질경이가 오랫동안 사람 곁을 지켜 온 까닭을 이제 조금은 알 것 같았다.