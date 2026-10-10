양대노총 공공노조 "기관 통폐합 및 지방이전 반대"

큰사진보기 ▲양대노총 공공노동자 총력 결의대양대노총 공대위가 9일 오후 2시부터 서울 광화문 동십자각 앞에서서 조합원 6000여명이 참석한 가운데 '공공노동자 총력 투쟁 결의대회'를 열고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양대노총 공공노동자 결의대회양대노총 공공노동자 결의대회에 조합원 6000여명이 참석했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲양대노총 공대위 공동위원장공동위원장들이 무대에서 공동대회사를 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

양대 노총(민주노총, 한국노총) 공공부문 노동자들이 공공기관 일방적 통폐합 및 졸속 지방 이전 반대, 보수위원회 설치 등을 정부에 촉구했다.양대 노총 공공부문 노동조합 공동대책위원회(양대노총 공대위)는 9일 오후 2시부터 서울 광화문 동십자각 앞에서 조합원 6000여명이 참석한 가운데 '공공노동자 총력 투쟁 결의대회'를 열고 정부가 추진하고 있는 공공기관 노동정책을 비판했다.양대노총 공대위는 "정부가 지난 9월 3일 발표한 '공공기관 기능개혁 추진방안'을 보면 공공기관 일방적 통폐합 및 분리와 지방 이전을 졸속적으로 추진하려고 한다"며 정부의 일방적 공공기관 정책 발표를 규탄했다.이어 정부를 향해 ▲일방적 공공기관 기능 개혁 중단과 근거 자료 제시 ▲공공기관 지방이전 졸속 추진 중단 ▲공공기관 총인건비 전면 개선 및 보수위원회 설치 ▲공공기관 현장 일자리 확충 및 공공서비스 예산 확대 ▲일방적 공공정책 중단 및 실질적 노정협의 보장 등을 촉구했다.결의대회에서 양대노총 공대위 공동위원장인 엄길용 공공운수노조 위원장, 최희선 보건의료노조 위원장, 윤석구 한국노총 금융노조 위원장, 정정희 공공연맹 위원장, 이지웅 공공노련 위원장 등이 공동대회사를 했다.이를 통해 "한 기관의 통폐합도, 한 노동자의 강제 전보도, 한 지역의 서비스 축소도 남의 일로 두지 않겠다"며 "우리의 단결로 일방적인 통폐합과 지방 이전을 막고, 공공기관 정책을 노동자와 국민이 함께 결정하도록 만드는 대정부 투쟁을 시작하겠다"고 강조했다.이어 "공공기관 노동자들의 임금 인상 상한선을 정부가 일방적으로 정해 왔다"며 "보수위원회를 설치해 공공기관 임금정책을 정부가 혼자서 정하지 말고, 노동계와 정부가 한 자리에 모여 함께 논의하고 결정해야 한다"고 강조했다.결의대회에서는 현장 조합원 노동자들의 발언도 이어졌다.김영자 보건의료노조 근로복지공단 의료노조본부 지부장은 "업무는 늘어도 사람은 채용하지 못하고, 임금은 낮은데 제대로 올리지 못한다"며 "정부가 진정으로 산재 노동자를 보호하고 공공의료를 강화하겠다면, 그 일을 현장에서 수행하는 노동자부터 제대로 대우해야 한다"고 촉구했다.조형규 공공연맹 LH한국토지주택공사노조 위원장은 "정부는 개발과 주거복지 기능이 함께 있어 공급이 늦어진다고 한다"며 "LH는 이미 두 기능을 조직 안에서 구분해 운영하면서 개발수익을, 주거복지에 연계해 왔다. 우리는 근거 없는 분리, 현장을 배제하는 일방적 분리, 국민에게 미칠 효과조차 검증하지 않은 분리를 반대한다"고 밝혔다.부산, 인천, 울산, 여수광양 등 4개 항만공사 노조를 대표해 발언한 남철희 공공노련 여수광양항만공사노조 위원장은 "부산은 환적 경쟁력을, 인천은 수도권 관문 기능을, 울산은 에너지 안전을, 여수광양은 산업 물류를 위해 그대로 존치해야 한다"며 "지역의 전문성을 파괴하는 일방적 항만 통폐합에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 말했다.이승용 공공운수노조 한국가스공사노조 지부장은 "정부가 사전에 충분한 의견 수렴과 협의를 거치지 않고 현장 노동자 의견도 무시한 채, 가스공사와 석유공사의 통합을 추진하고 있다"며 "졸속 통합 중단"을 촉구했다.정은주 금융노조 한국수출입은행지부 위원장은 "산업은행을 대전으로, 기업은행을 대구로, 수출입은행을 부산으로, 농협중앙회을 나주로 보내는 이율배반적 행태를 보인다면 그런 리더가 있는 대한민국의 미래는 없다"며 "대한민국 경제를 떠받치는 금융산업을 함부로 훼손하는 우를 범하지 말라"고 지적했다.이날 양경수 민주노총 위원장과 김동명 한국노총 위원장도 연대사를 통해 힘을 보탰다.양대노총 공대위는 투쟁결의문을 통해 "이재명 정부 출범 이후 공공노동자들은 진정한 공공기관 개혁을 위한 대화와 교섭을 끊임없이 요구해 왔다"며 "하지만 돌아온 답변은 일방적이고 졸속적인 공공기관 정책 강행과 약속 불이행이었다"고 비판했다.한편 양대노총 공대위는 민주노총 공공운수노조(위원장 엄길용)와 보건의료노조(위원장 최희선)가, 한국노총 금융노조(위원장 윤석구), 공공연맹(위원장 정정희), 공공노련( 위원장 이지웅) 등이 참여하고 있다.