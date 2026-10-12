고3 딸의 토로 "이어폰 없으면 뭘 할 수가 없어요"

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큰사진보기 ▲노이즈 캔슬링 이어폰을 착용하고 공부하는 고3 학생의 모습 ⓒ AI 제작 관련사진보기

"노이즈 캔슬링 이어폰 없으면 조용히 뭘 하기가 힘들어요."

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"이미 원서 다 썼는데, 중간고사 공부를 왜 해요?"

"재수나 반수할 생각이 없는데, 3학년 2학기 내신을 챙겨야 하나요?"

큰사진보기 ▲경기도의 한 일반고 고3 교실의 모습 ⓒ 장한이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

경기도의 한 일반고에 다니는 고3 딸아이의 말이다. 지난 9월 초 수시 원서 접수를 마쳤고, 최근까지 수행평가와 중간고사도 치렀다. 딸아이는 원서 접수 기간에도 교실이 어수선했지만, 접수가 끝난 이후에는 오히려 더 산만해진 것 같다고 했다. 학생마다 입시 준비 상황과 일정이 다르기 때문일 것이다.같은 교실에는 정시에 승부를 걸고 수능을 공부하는 학생이 있고, 수능 최저학력기준을 맞춰야 하는 학생도 있다. 10월 초부터 면접과 논술 대학별고사를 치르는 학생이 있는가 하면, 수능 이후 12월까지 이어지는 면접과 논술을 준비하는 학생도 있다. 예체능 실기를 치르러 다니는 학생도 있고, 수시 원서 접수와 동시에 사실상 입시 준비를 마친 학생도 있다.대학마다 전형과 일정이 다르다 보니 학생들의 관심사도 제각각이다. 선생님들은 수능 전에 대학별고사가 있다면 수능 공부의 흐름을 깨지 않는 선에서 준비하고, 수능 이후에 치르는 시험이라면 우선 수능에 집중하라는 식으로 조언한다고 했다.학교에 다니는 의미가 이전보다 희미해진 학생도 있다. 지난해 복싱장에서 함께 운동했던 고3 학생은 수시 원서를 낸 뒤 학교에 거의 가지 않는다고 했다. 학교에 가는 날을 최소한으로 줄이고, 나머지 시간에는 택배 아르바이트를 했다.이 학생의 말이나 딸아이의 경험을 모든 고3 교실의 모습으로 일반화할 수는 없다. 다만 3학년 2학기의 교실이 누군가에게는 해야 할 일이 너무 많은 곳이고, 누군가에게는 굳이 나올 이유를 찾기 어려운 곳이 되었다는 점은 짚어볼 만하다.지금 고3 교실이 어수선한 것은 하나의 교실에서 각기 다른 목적지를 향한 입시 시계가 동시에 돌아가고 있기 때문일 것이다. 문제는 이런 환경에서 수능을 준비하는 학생들이 공부에 온전히 집중하기 어렵다는 점이다. 학교 수업과 평가를 병행해야 하는 데다 학습 분위기마저 안정적이지 않다면, 수능 준비에 상대적으로 많은 시간을 쓸 수 있는 졸업생들과 비교해 현역 학생들이 느끼는 부담은 더 커질 수밖에 없다.딸아이는 2학기 중간고사 공부를 하지 않고 평소 실력으로 치르겠다고 했다. 딸아이 학교는 기말고사가 없어 중간고사 한 번으로 2학기 지필평가가 마무리된다. 그런데 입시 상담을 받을 때 2학기 내신과 학교생활기록부까지 챙겨놓으라는 조언을 들은 적 있다. 혹시 모를 재수를 염두에 둔 이야기였다.지난 9월 말 한 입시 커뮤니티에 올라온 고3 수험생의 고민이다. 수시 원서 접수가 끝난 뒤에도 내신을 챙겨야 하는지 묻는 글은 해마다 반복된다. 딸아이 친구들은 3학년 2학기 성적을 포기하기도, 끝까지 챙기기도 애매하다고 했다. 딸아이는 반 친구들이 2학기에는 수행평가를 제대로 준비하지 않아 상당수가 기본 점수에 가까운 성적을 받았다고 했다.당장의 입시 준비도 버거운 아이들을 다그칠 수도, "재수 안 할 건데요?"라는 딸아이의 말을 반박할 수도 없다. 지금 치르는 입시도 막막한 아이에게 "혹시 올해 실패해서 재수하게 되면…"이라는 말을 꺼낼 수 있는 부모가 얼마나 될까.수능까지 남은 시간은 불과 40여 일이다. 현역 고3은 학교 수업과 중간고사, 수행평가를 치르면서 수능 공부까지 병행하고 있다. 반면 졸업생 가운데 상당수는 고등학교 교육과정에 얽매이지 않고 수능 준비에 집중할 수 있다. 물론 대학 생활과 수능 공부를 병행하는 반수생도 있지만, 학교 수업과 평가를 병행해야 하는 현역 고3에게는 상대적으로 시간적 제약이 크다.실제 수능 상위권에서는 졸업생의 비중이 높게 나타난다. 진학사가 2026학년도 수능 성적을 분석한 결과 국어·수학·탐구 평균 1등급대를 기록한 수험생 가운데 졸업생 비율은 65.7%에 달했다.졸업생의 성적이 높은 이유를 공부 시간의 차이만으로 설명할 수는 없지만, 현역 고3 가운데 정시나 수능 최저를 준비하는 학생들은 학교 일정을 소화하면서 이들과 경쟁해야 한다. 같은 시험을 치르지만, 준비에 사용할 수 있는 시간과 환경은 다를 수밖에 없다.학교에서도 학생들의 입시 준비를 돕기 위한 노력이 이뤄지고 있다. 딸아이 학교에서도 방과 후 모의 면접 프로그램을 운영한다고 한다. 다만 많은 학생이 수능이나 논술, 면접 등을 준비하기 위해 학교 밖 사교육에 의존하는 현실을 생각하면, 학교의 지원을 조금 더 확대할 필요가 있지 않을까.학생마다 입시 일정과 준비해야 할 시험이 다른 만큼 정규 교육과정을 유지하면서도 일정 시간만큼은 수능을 준비하는 학생에게 자율학습 공간을 제공하고, 면접이나 논술을 준비하는 학생에게는 필요한 지도를 받을 수 있도록 지원하는 것이다.학교에서 보내는 시간을 효율적으로 활용할 수 있다면 학생들의 부담을 덜고 사교육 의존도를 낮추는 데도 도움이 되지 않을까. 학교마다 여건은 다르겠지만, 고3 2학기의 특수성을 고려해 학생들이 학교에서 보내는 시간을 더욱 효율적으로 활용할 수 있도록 운영 방식을 고민할 필요가 있다.노이즈 캔슬링 이어폰이 없으면 조용히 공부하기 어렵다는 딸아이의 말이 마음에 남는다. 같은 교실에 앉아 있지만 학생들이 바라보는 목적지는 모두 다르다. 어쩌면 학생도, 부모도 모두 처음 겪는 고3의 시간을 각자의 자리에서 서툴게 견디고 있는지도 모르겠다.학교 역시 학생들의 서로 다른 입시 상황을 모두 맞춰주기는 어려울 것이다. 그럼에도 적어도 고3 2학기만큼은 학생들이 공부에 집중하기 위해 이어폰부터 찾아야 하는 교실이 아니라, 각자의 입시 준비에 조금 더 집중할 수 있는 공간이 되었으면 좋겠다.