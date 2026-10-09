"강간은 전쟁의 전리품 아니다"... 나비 필라이 노벨평화상 수상

큰사진보기 ▲남아프리카 공화국의 나비 필라이가 올해 노벨 평화상 수상자로 선정됐다. ⓒ commons.wikimedia.org 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노벨평화상 수상자 나비 필라이 ⓒ nobelprize.qbank.se 관련사진보기

"오래 전부터 강간은 전쟁의 전리품으로 여겨져 왔습니다. 이제 강간은 전쟁범죄로 간주될 것입니다. 우리는 강간이 더 이상 전쟁의 전리품이 아니라는 강력한 메시지를 전하고자 합니다." (1998년 10월 11일자 워싱턴포스트>

남아프리카 공화국의 나비 필라이가 올해 노벨 평화상 수상자로 선정됐다.노르웨이 노벨위원회는 9일(현지 시간) "탁월한 용기와 강직함을 바탕으로 포괄적인 국제법 질서 구축에 앞장섰다"며 "전쟁 범죄와 반인도 범죄, 집단학살 범죄가 법의 심판을 받는 데 핵심 역할을 했다"고 선정 이유를 밝혔다.나비 필라이는 국제재판관, UN 인권최고대표 등을 거친 국제인권법 분야 법률가로, 넬슨 만델라 전 남아공 대통령을 변호한 인물로도 잘 알려져 있다.나비 필라이는 1941년생으로 아파르트헤이트(옛 남아공 백인 정권에 의한 흑인 분리·차별) 체제에서 성장했다.그의 업적을 상징적으로 보여주는 판결이 1998년 르완다 국제형사재판소에 있을 당시 있었던 '장 폴 아카예수 사건' 판결이다.재판관들은 르완다 집단 학살 때 자행됐던 강간과 성폭력이 특정 집단을 파괴하려는 의도 아래 실행됐다면 이 역시 집단 학살 범죄에 해당할 수 있다고 판단했다. 나비 필라이는 당시 재판관 중 한 명이었다.이 판결을 계기로 전쟁 중 발생하는 여성에 대한 성폭력은 국제법이 다뤄야 할 핵심 범죄로 다뤄지게 됐는데, 재판부의 유일한 여성 재판관이었던 나비 필라이가 큰 역할을 한 것으로 알려져 있다.당시 검찰의 최초 공소장에는 성폭력 혐의가 포함되지 않았다. 하지만 재판이 진행되면서 증언을 통해 어린이가 집단성폭행을 당한 충격적인 사실이 드러났고, UN 관련 자료에 따르면 나비 필라이는 성폭력 증인 신문을 주도한 인물로 평가받는다.<워싱턴포스트>는 당시 판결을 "성폭력을 집단학살의 구성 범죄로 기소한 선례"로 평가하면서 나비 필라이와의 인터뷰 발언을 다음과 같이 전하기도 했다.나비 필라이의 최근 행적 중에서는 팔레스타인 점령지 독립국제조사위원회 활동이 특히 눈에 띈다.2025년 조사위원회는 이스라엘이 가자 지구에서 집단 학살을 자행했다고 판단한 보고서를 발표했다. 나비 필라이는 조사위원회의 위원장이었다.