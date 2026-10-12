스물둘에 돌아온 고향에서 김유정은 무얼 느꼈을까

큰사진보기 ▲김유정 동상1994년 김유정 57주기에 건립한 동상. 원래 춘천문화예술회관 앞뜰에 있던 것을 2002년 생가로 이전하였다가 2023년 김유정문학촌 낭만누리동 앞마당으로 다시 이전하였다. ⓒ 서광식 관련사진보기

"나의 고향은 저 강원도 산골이다. 춘천읍에서 한 이십리 가량 산을 끼고 꼬불꼬불 돌아 들어가면 내닫는 조그마한 마을이다. 앞뒤 좌우에 굵직굵직한 산들이 빽둘러섰고 그 속에 묻힌 아늑한 마을이다. 그 산에 묻힌 모양이 마치 옴팍한 떡시루같다 하여 동명을 실레라 부른다." -김유정 수필 '오월의 산골짜기' 일부

큰사진보기 ▲김유정역(폐역)옛 경춘선 기차가 오가던 김유정역. 원래 신남역이던 것이 김유정문학촌 개관에 맞추어 김유정역이 되었다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김유정문학촌 입구김유정문학관, 생가 등 김유정문학촌을 아우르는 대문역할을 하는 건물에 붙은 현판. 문 안쪽에 김유정 문학비가 보인다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲김유정문학관과 생가김유정문학관 내 정자에서 바라본 생가와 문학관 ⓒ 서광식 관련사진보기

김유정과 실레마을은 떼려야 뗄 수가 없다. 단순히 고향, 태어난 곳을 넘어선다. 지금도 그렇다. 김유정이 실레마을이고 실레마을이 김유정이다. 2014년 유아기를 갓 벗어난 여섯 살에 떠났다가 1930년 스물둘에 돌아온 고향에서 김유정이 보고 느낀 것은 무엇이었을까.1933년 스물다섯 다시 서울로 올라가기까지 고향마을에 있던 기간은 불과 3년 여에 지나지 않는다. 그 기간동안 작가는 고향 농촌이 처한 모순을 깊이 깨닫고 소설을 통해 농민의 고단한 삶을 사실적으로 그려냈다. 그러나 농촌현실을 마냥 어둡고 슬프게만 그린 것은 아니었다. 해학과 풍자. 어찌보면 어수룩하기 그지 없는 소설 속 주인공들의 모습은 지금도 우리를 울게도 웃게도 만든다. 그렇게 생애 첫 작품이 된 것이 친구 안회남의 주선으로 잡지 <제일선> 3월호에 발표한 '산골나그네'.1935년 <조선일보> 신춘문예에 1등 당선한 '소낙비', <조선중앙일보>에 가작 입선한 '노다지'가 모두 농촌을 다뤘다. 이후 <개벽> 3월호에 단편 '금따는 콩밭'을 시작으로 <조광> 12월호에 '봄, 봄'을 발표하기까지 농촌과 고향을 소재로 한 소설과 수필을 연달아 써낸다. 이후 폐결핵으로 병이 깊어지면서도 김유정은 농촌에 대한 시선을 놓지 않았다.1931년 귀향해서 실레마을에 야학당(이는 이듬해 '금병의숙'이란 이름의 간이학교로 인가 받는다)을 열고 농우회, 노인회, 부인회 등을 조직해 활동한 것 또한 농촌을 변화시키려는 노력의 하나였을 것이다.한글날부터 이어진 연휴에 기차표는 일찍부터 매진. 10일 아침 경춘선 전철에 몸을 실었다. 상봉역을 떠난 열차는 1시간 이상을 부지런히 달려 김유정역에 닿는다. 역을 나서니 이른 가을냄새가 콧속으로 밀려왔다. 방치된 옛 철로 끝에는 코스모스가 활짝 피어있다.김유정역은 경춘선 개통 후 오래도록 신남역이었던 것이 2004년 김유정문학촌 개설과 더불어 김유정역으로 탈바꿈했다. 김유정역은 우리나라 역명으로 사람이름이 쓰인 최초의 역. 서울 춘천을 오가던 열차가 서던 김유정역은 폐역이 되어 현대식으로 지어진 현 역사 부근에 기념비처럼 남아있다.김유정역을 둘러보고 본격적으로 김유정의 길을 따라 나섰다. 김유정문학촌은 누구나 들어가 마음껏 거닐며 둘러볼 수 있다. 마침 기획전시실에서는 1968년 김유정문인비 건립에서 시작된김유정 선양사업의 역사를 다룬 <기억과 기록으로 이어온 김유정 선양 40년의 여정>전이 열리고 있다. 무료.다만 김유정이 태어난 생가-안방 대청마루 사랑방 부엌 곳간 등 미음(ㅁ)자 형태의 초가집-와 김유정의 생애와 작품, 관련자료를 만날 수 있는 김유정기념전시관, 김유정이야기집을 보려면 별도로 관람료를 내야 한다.김유정은 1908년 2월12일 강원도 춘천 실레마을에서 태어났다. 2남 6녀 중 일곱째. 차남. 1914년 가족이 서울로 이사. 7세에 어머니, 9세에 아버지를 차례로 여의고 고아가 됐다. 1920년 재동공립보통학교를 거쳐 휘문고등보통학교 입학.1930년 연희전문에 입학했으나 얼마 안 지나 제적. 귀향. 1933년 서울로 상경. 사직동에서 누님과 기거. 폐결핵 진단. 1935년 <조선일보> 등에 작품이 당선되고 구인회 후기동인으로 활동. 병이 깊어지는 와중에도 창작을 멈추지 않다가 1937년 3월29일 스물아홉의 나이로 생을 마쳤다. 이듬해인 1938년 삼문사에서 김유정 단편집 <동백꽃>이 출간됐다.짧은 생 가운데 특기할 것은 안회남, 이상과의 우정이다. 휘문고보 동기로 절친이었던 안회남은김유정이 죽기 직전 마지막으로 보낸 편지 <필승 전>의 필승. 안회남의 아명이 필승이었다. 각별했던 것은 이상. 둘은 김유정의 신춘문예 당선축하모임에서 만나고 구인회 활동을 함께 하면서 매우 가까워졌다. 같은 폐병을 앓고 있었던 것도 한 이유였을까.이상은 '김유정-소설로 쓴 김유정'이라는 산문에서 "유정은 폐가 거의 결단이 나다시피 못 쓰게 되었다. 그가 웃통 벗은 것을 보았는데 기구한 수신이 나와 비슷하다"라며 안타까운 마음을 내보이기도 했다. 너무 친한 탓이었는가. 김유정은 3월29일 경기도 광주에서 이상은 4월 17일 일본 도쿄에서 앞서거니 뒷서거니 생을 달리했다.김유정 말년의 쓸쓸함을 가슴에 담고 문학관을 나오면서 문학촌 전체를 둥글게 감싸고 있는 실레마을을 돌아보기로 했다. 실레마을에는 김유정역 만이 아니라 김유정과 김유정의 작품 제목을 딴 시설들-대표적인 것이 역 바로 옆 '유정이야기 숲'. 김유정 우체국도 있다. '만무방', '봄봄' 등 가게 이름도 눈에 띈다-이 곳곳에 있어 동네를 걷는 것만으로도 김유정과 함께 하는 것처럼 느껴진다. 특히 실레이야기길은 김유정 소설의 실제 배경이 된 장소를 따라 걷는 길이다. 김유정 소설의 열여섯 이야기를 따라가다보면 금방이라도 소설 속 점순이, 복만이, 덕돌이가 길 저편에서 나타날 것 같다.초대 김유정문학촌장을 지낸 소설가 전상국의 작품세계를 들여다볼 수 있는 '전상국문학의뜰'도 들러보면 좋다. 마을 끝 '책과인쇄박물관'은 인쇄 활자 등 색다른 볼거리를 제공하고 '실레책방'은 마음에 드는 책을 고르며 잠시 여유를 찾을 수 있는 공간이다.김유정문학촌과 실레마을에서는 10월 15일(목)부터 17일(토)까지 김유정문학축제도 펼쳐진다. 김유정문학상 시상식과 백일장, 학술대회가 열린다. 김유정의 '금따는 콩밭'을 변형한 연극 '골드러시'도 공연되고 김유정 문학체험 행사도 있다. 지난 10월 9일부터 시작된 춘천 실레마을 여행페스타도 오는 25일까지 이어진다.