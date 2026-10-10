공항에서 낙상사고... 전부 내 잘못인 걸까?

큰사진보기 ▲인천국제공항 제1터미널 출국장이 휴가철을 맞아 이용객들로 북적이고 있다. 2026.8.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

공항에서 걷다가 넘어져 다치면 대부분 이렇게 생각한다."내가 조심하지 못해서 넘어진 것이니 내 잘못이지."물론 본인 부주의가 사고의 원인이 될 수 있다. 하지만 그것만으로 끝낼 일은 아니다. 어디에서, 왜 넘어졌는지에 따라 시설을 관리하는 주체의 책임도 함께 살펴볼 필요가 있다.실제로 필자의 고객이 인천공항에서 이동하던 중 넘어지는 사고를 당했다. 단순한 타박상이 아니었다. 병원 검사 결과 척추 압박골절 진단을 받았다.이런 사고를 상담할 때 필자는 크게 두 가지를 살펴본다. 첫째는 사고 장소에 관리상 문제가 있었는가이다.공항처럼 많은 사람이 이용하는 시설에는 이용자가 통상적으로 안전하게 이동할 수 있도록 관리할 책임이 있다. 바닥에 물기가 있었는지, 파손이나 단차가 있었는지, 위험한 상황에 적절한 경고 표시가 있었는지 등을 확인해야 한다.그렇다고 공항에서 넘어졌다는 이유만으로 시설 측에 모든 책임이 있는 것은 아니다. 피해자가 휴대전화를 보면서 걷거나 뛰었던 것은 아닌지, 충분히 피할 수 있는 상황이었는지 등 이용자의 주의 정도도 함께 살펴본다. 실제 배상 과정에서도 시설 관리상 과실과 이용자의 과실을 함께 따져 책임 범위를 정하게 된다.둘째는 본인이 이미 가입한 개인보험에서 받을 수 있는 보장이 있는가이다.척추 압박골절이라면 골절진단비나 입원·수술 관련 담보뿐 아니라 치료 후 장해가 남는 경우 상해후유장해 담보도 확인할 필요가 있다. 다만 척추 압박골절 진단을 받았다고 해서 후유장해 보험금이 무조건 지급되는 것은 아니다. 장해 정도와 약관상 지급 기준, 기존 질환의 영향 등을 종합적으로 확인해야 한다.이 고객의 경우도 사고 내용을 살펴보면서 개인보험과 시설 측 배상책임을 함께 검토했고, 실제 약 3000만 원의 보상으로 이어졌다. 여기서 중요한 것은 보상금의 액수가 아니다.하나의 사고에도 확인해야 할 권리가 한 가지만 있는 것은 아니라는 점이다. 특히 낙상사고에서는 사고 직후 기록이 중요하다.사고가 발생한 정확한 위치와 바닥 상태를 사진이나 영상으로 남기고 경고판이 있었는지도 확인하는 것이 좋다. 시설 관리 주체에 사고 사실을 알리고 사고 접수 기록을 남기는 것도 필요하다. CCTV가 있다면 영상이 사라지기 전에 보존을 요청하는 것이 좋다.사고가 난 뒤 시간이 지나면 현장은 정리되고 물기는 마르며 CCTV도 보관기간에 따라 사라질 수 있다. 나중에 시설의 관리상 문제를 주장하더라도 이를 뒷받침할 자료가 없다면 책임을 입증하기 어려워질 수 있다.보험 일을 24년 동안 하면서 이런 사례를 여러 차례 접했다. 사고를 당했을 때 가장 먼저 해야 할 일은 당연히 제대로 치료받는 것이다. 그러나 치료가 어느 정도 안정된 뒤에는 자신이 가입한 보험증권과 사고 장소의 관리 책임을 한 번쯤 함께 살펴볼 필요가 있다.반대로 사고가 났다는 이유만으로 시설 측에 무조건 책임을 요구해서도 안 된다. 받을 권리가 있는데 모르고 지나치는 것도 손해이고, 받을 권리가 없는데 과도한 기대를 갖는 것도 바람직하지 않다.결국 낙상사고의 책임은 무조건 "전부 내 잘못"도 아니고 "전부 시설 관리자의 잘못"도 아니다. 어디에서, 왜 넘어졌는지를 사실로 남기고 그 사실을 기준으로 개인보험과 시설 책임을 각각 확인하는 것. 그것이 사고 이후 자신의 권리를 제대로 지키는 첫걸음이다.