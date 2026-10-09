대추도 익고 가을도 익었다…논산 연산대추축제 개막

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제 대추 판매장에서 한 상인이 올가을 수확한 대추를 관람객에게 소개하고 있다. 관람객들은 탐스럽게 익은 대추를 살펴보며 가을의 맛을 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제 본무대에서 지역예술인들이 경쾌한 음악에 맞춰 라인댄스를 선보이고 있다. 무대 위 출연자들의 힘찬 몸짓과 흥겨운 춤사위가 축제장에 활기를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제 본무대에서 지역예술인들이 흥겨운 공연을 선보이고 있다. 올해 축제는 임시 천막 대신 영구 시설로 조성된 공연장에서 진행돼 관람객들이 한결 편안하게 공연을 즐길 수 있었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산문화창고 대추프린지 무대에서 펼쳐진 마술·버블쇼를 보며 어린이들이 즐거워하고 있다. 눈앞에서 펼쳐지는 신기한 마술과 형형색색의 비눗방울에 어린이들의 웃음과 환호가 이어졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산문화창고에서 한 관람객이 가상현실(VR) 기기를 착용하고 논산 11경을 체험하고 있다. 눈앞에 펼쳐지는 논산의 아름다운 풍경을 생생하게 감상할 수 있어 색다른 즐거움을 선사했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제 대추 판매장에서 대추를 구입한 한 관람객이 환하게 웃고 있다. 품질 좋은 대추를 비교적 저렴한 가격에 구입한 기쁨에 판매장에는 웃음꽃이 피어났다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제 판매장에서 한 관람객이 빨갛게 익은 가을 대추를 꼼꼼히 살펴보고 있다. 곁에 선 상인은 연산대추의 맛과 품질을 설명하며 손님을 맞고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산문화창고 물놀이 시설에서 어린이들이 작은 조각배에 몸을 싣고 즐거운 시간을 보내고 있다. 물 위를 오가는 조각배마다 아이들의 웃음꽃이 피어나며 가을 축제의 즐거움을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제장에서 관람객들이 몸에 매단 대추통을 힘껏 흔들며 대추를 쏟아내는 게임에 열중하고 있다. 한 알이라도 더 꺼내려는 참가자들의 우스꽝스러운 몸짓에 웃음과 환호가 터져 나왔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲9일 충남 논산시 연산대추문화축제장에서 유흥식 축제추진위원장이 관람객들에게 대추를 넣어 만든 떡을 나눠주고 있다. 축제 준비부터 현장 운영까지 살뜰히 챙기는 유 위원장의 손길에 가을 대추의 달콤함과 넉넉한 인심이 묻어났다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

"대추 한번 맛보고 가세요."9일 충남 논산시 연산면 연산역 일원 연산대추문화축제장. 대추 판매장마다 탐스럽게 익은 생대추와 잘 말린 건대추가 손님을 맞았다. 상인들이 건네는 대추를 맛본 관광객들은 마음에 드는 상품을 고르느라 분주했다. 한글날 휴일을 맞아 가족과 함께 축제장을 찾은 관광객들의 발길도 이어졌다.올해로 25회째를 맞은 연산대추문화축제가 이날 개막해 11일까지 사흘간 열린다. 연산역과 연산문화창고 일대에 마련된 축제장에서는 대추 판매를 비롯해 공연과 체험행사가 이어지며 가을 나들이객을 맞고 있다.축제 첫날부터 공연장에는 흥겨운 음악이 울려 퍼졌다. 오후 1시 본무대에서 시작된 지역예술인 문화공연에는 두레풍장과 오카리나, 라인댄스, 100세 난타 등이 차례로 무대에 올라 관람객들의 박수를 받았다. 관객이 직접 참여하는 레크리에이션도 펼쳐져 축제의 흥을 더했다.올해 축제에서 눈길을 끈 것은 본무대에 마련된 상설 관람석이다. 기존의 임시 관람 공간과 달리 고정된 좌석에서 공연을 볼 수 있어 관람객들의 호응을 얻었다. 공연을 보려고 자리를 찾아다니거나 장시간 서 있어야 하는 불편을 덜었다는 점에서 좋은 평가를 받았다.어린이들의 웃음소리는 연산문화창고에서도 이어졌다. 축제장과 가까운 이곳에서는 마술과 비눗방울을 이용한 매직·버블쇼가 펼쳐졌다. 마술사의 손짓에 따라 펼쳐지는 공연에 어린이들의 시선이 쏠렸다. 물놀이 시설도 어린이들에게 인기를 끌었다.가상현실(VR)을 이용해 논산의 주요 관광명소를 둘러보는 체험도 마련됐다. 직접 현장을 방문하지 않고도 논산 11경의 풍경을 살펴볼 수 있어 지역 관광자원을 알리는 기회가 됐다.문학을 좋아하는 관람객을 위한 자리도 열렸다. 연산문화창고에서는 소설가 김홍신 작가의 북콘서트가 진행돼 관람객들이 문학공연을 즐기고 작가와 이야기를 나누는 시간을 가졌다. 먹거리와 공연에 문학까지 더해지면서 축제를 즐기는 방법도 다양해졌다.축제의 주인공인 대추를 찾는 발길도 이어졌다. 판매장에는 아삭한 식감의 생대추와 말려서 단맛을 더한 건대추가 진열됐다. 관광객들은 대추를 직접 맛보고 크기와 품질을 살펴보며 구매했다.연산은 오래전부터 대추 집산지로 이름을 알려온 곳이다. 연산면은 물론 인근 벌곡·양촌·가야곡 등에서 재배한 대추가 이곳으로 모여 전국으로 유통된다. 대추를 재배하는 농가에서는 비가림 시설을 활용해 잦은 비와 폭우에 따른 피해를 줄이고 품질을 관리하고 있다.이번 축제는 대추를 사고파는 축제장에서 온 가족이 하루를 보낼 수 있는 가을 나들이 장소로 꾸며졌다. 어린이를 위한 대추놀이와 체험행사, 대추를 활용한 먹거리 프로그램이 마련됐고, 연산문화창고에서는 대추 관련 전시와 체험도 진행된다.주말에도 볼거리가 이어진다. 10일에는 연산대추가요제 예선과 대추빛 콘서트가 열린다. 가수 하나영과 히든싱어 출연진 등의 무대가 예정돼 있다. 11일에는 가요제 결선과 지역예술인 공연, 폐막 축하공연이 펼쳐지며 사흘간의 축제를 마무리한다.축제 기간 연산문화창고 일대에서는 대추를 활용한 체험과 어린이 놀이 프로그램이 운영된다. 연산역과 연산문화창고를 오가는 순환버스도 마련돼 관광객들의 이동을 돕는다.유흥식 연산대추문화축제 추진위원장은 "대추에는 비타민 C와 칼슘, 철분 등 다양한 영양소가 들어 있다"며 "많은 분이 연산대추를 맛보고 축제장에서 즐거운 추억을 만들 수 있도록 정성껏 준비했다"고 말했다.이어 "11일까지 이어지는 축제에 가족과 함께 오셔서 맛있는 대추도 구입하고 다양한 공연과 체험을 즐기며 행복한 시간을 보내시길 바란다"고 덧붙였다.