추미애, 재선충병 확산 경고 "가평이 방어선"

경기 가평군의 소나무재선충병 피해가 최근 5년 사이 약 16배 증가한 가운데 경기도가 가평군의 특별방제구역 지정을 지원하고 방제 예산 확보 방안을 검토하기로 했다.
9일 경기도에 따르면 추미애 지사는 이날 오전 가평 남이섬을 방문해 재선충병 방제 현황을 점검하고 서태원 가평군수 등 관계자들과 대응 방안을 논의했다.
가평군의 소나무재선충병 피해목은 2021년 4591그루에서 2025년 7만 2507그루로 약 15.8배 증가했다.
같은 기간 방제 예산도 8억 2800만 원에서 35억 1800만 원으로 약 4.2배 늘었다.
서 군수는 이날 현장에서 "감염된 나무 원목만 빨리 제거하면 더 신속한 방제가 가능하다"며 특별방제구역의 조속한 지정을 요청했다. 이어 "현재는 잔가지까지 모두 제거해야 해 방제 속도가 40%밖에 나지 않는다"고 설명했다.
이에 추 지사는 "오늘 현장에 왔으니 바로 처리하겠다"며 김일곤 경기도 산림녹지과장에게 적극적인 지원을 지시했다.
경기도는 산림청에 가평군의 특별방제구역 지정을 건의한 상태로, 이달 중 지정될 것으로 예상하고 있다.
특별방제구역으로 지정되면 연중 방제가 가능해지고 가지 수거 생략 등 일부 방제 절차가 간소화된다.
도내에서는 지난 8월 양평군이 처음으로 특별방제구역에 지정됐다.
추 지사는 방제 예산 부족에 대한 서 군수의 건의에는 "경기도의 재해기금 사용이 가능한지 검토하겠다"고 답했다.
이날 추 지사는 남이섬에서 시행 중인 예방약제와 천적곰팡이 활용 사례도 살펴봤다.
추 지사는 자신의 페이스북에 남이섬의 침엽수·활엽수 혼합 산림과 섬이라는 지리적 특성 등이 재선충병 확산 억제에 영향을 미쳤을 가능성을 언급하며 "어떤 방제가 효과적인지 쉽게 단정하기 어렵다"고 밝혔다.
또 잣나무 피해에 따른 임업인들의 어려움을 언급하며 "중앙정부와 상의해 조속한 방법을 찾아보겠다"고 했다.
이어 "가평이 무너지면 강원도로 번지게 될 것이기 때문에 시간이 없는 것 같다"며 신속한 대응을 강조했다.
추 지사는 앞서 지난 5일 재선충병 대응 전담조직(TF) 구성과 광역 대응체계 마련을 지시했으며, 7일에는 오산 물향기수목원을 방문해 확산 방지선 설정과 예방백신 접종 연구 등을 주문했다.
한편 경기도는 감염목 등 산림 부산물의 재활용을 위해 가평군산림조합이 추진하는 미이용 산림자원화센터 조성사업도 지원하고 있다.
센터는 2027년부터 2028년까지 총 30억 원을 투입해 조성할 예정이며, 벌목한 나무와 산림 부산물을 톱밥이나 우드칩 등으로 가공해 재활용하는 시설이다.