추미애, 재선충병 확산 경고 "가평이 방어선"

큰사진보기 ▲경기 가평군의 소나무재선충병 피해가 최근 5년 사이 약 16배 증가한 가운데 경기도가 가평군의 특별방제구역 지정을 지원하고 방제 예산 확보 방안을 검토하기로 했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경기 가평군의 소나무재선충병 피해가 최근 5년 사이 약 16배 증가한 가운데 경기도가 가평군의 특별방제구역 지정을 지원하고 방제 예산 확보 방안을 검토하기로 했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기 가평군의 소나무재선충병 피해가 최근 5년 사이 약 16배 증가한 가운데 경기도가 가평군의 특별방제구역 지정을 지원하고 방제 예산 확보 방안을 검토하기로 했다.9일 경기도에 따르면 추미애 지사는 이날 오전 가평 남이섬을 방문해 재선충병 방제 현황을 점검하고 서태원 가평군수 등 관계자들과 대응 방안을 논의했다.가평군의 소나무재선충병 피해목은 2021년 4591그루에서 2025년 7만 2507그루로 약 15.8배 증가했다.같은 기간 방제 예산도 8억 2800만 원에서 35억 1800만 원으로 약 4.2배 늘었다.서 군수는 이날 현장에서 "감염된 나무 원목만 빨리 제거하면 더 신속한 방제가 가능하다"며 특별방제구역의 조속한 지정을 요청했다. 이어 "현재는 잔가지까지 모두 제거해야 해 방제 속도가 40%밖에 나지 않는다"고 설명했다.이에 추 지사는 "오늘 현장에 왔으니 바로 처리하겠다"며 김일곤 경기도 산림녹지과장에게 적극적인 지원을 지시했다.경기도는 산림청에 가평군의 특별방제구역 지정을 건의한 상태로, 이달 중 지정될 것으로 예상하고 있다.특별방제구역으로 지정되면 연중 방제가 가능해지고 가지 수거 생략 등 일부 방제 절차가 간소화된다.도내에서는 지난 8월 양평군이 처음으로 특별방제구역에 지정됐다.추 지사는 방제 예산 부족에 대한 서 군수의 건의에는 "경기도의 재해기금 사용이 가능한지 검토하겠다"고 답했다.이날 추 지사는 남이섬에서 시행 중인 예방약제와 천적곰팡이 활용 사례도 살펴봤다.추 지사는 자신의 페이스북에 남이섬의 침엽수·활엽수 혼합 산림과 섬이라는 지리적 특성 등이 재선충병 확산 억제에 영향을 미쳤을 가능성을 언급하며 "어떤 방제가 효과적인지 쉽게 단정하기 어렵다"고 밝혔다.또 잣나무 피해에 따른 임업인들의 어려움을 언급하며 "중앙정부와 상의해 조속한 방법을 찾아보겠다"고 했다.이어 "가평이 무너지면 강원도로 번지게 될 것이기 때문에 시간이 없는 것 같다"며 신속한 대응을 강조했다.추 지사는 앞서 지난 5일 재선충병 대응 전담조직(TF) 구성과 광역 대응체계 마련을 지시했으며, 7일에는 오산 물향기수목원을 방문해 확산 방지선 설정과 예방백신 접종 연구 등을 주문했다.한편 경기도는 감염목 등 산림 부산물의 재활용을 위해 가평군산림조합이 추진하는 미이용 산림자원화센터 조성사업도 지원하고 있다.센터는 2027년부터 2028년까지 총 30억 원을 투입해 조성할 예정이며, 벌목한 나무와 산림 부산물을 톱밥이나 우드칩 등으로 가공해 재활용하는 시설이다.