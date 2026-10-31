2년 기다려 첫 사진 찍은 남자가 '문어잡이 배'까지 산 이유

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큰사진보기 ▲동해안 최북단 작은 항구에서 바다를 삶의 터전으로 살아온 해남들. 사진가 이진수씨는 고된 물질을 마치고 바다 위로 올라온 해남들의 모습에서 삶의 무게와 진솔한 표정을 포착했다. ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

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"그 책을 읽으면서 제가 했던 전시를 다시 돌아보게 됐습니다. 솔직히 많이 부끄러웠습니다. 사진을 찍기는 했지만 정작 사진이 무엇인지도 모르고 있었다는 생각이 들었습니다."

"돌이켜보면 첫 전시가 성공해서 사진가가 된 것이 아니라, 오히려 그 전시가 부끄러웠기 때문에 사진가의 길로 더 깊이 들어가게 된 셈입니다."

큰사진보기 ▲33년간의 공직생활을 마치고 사진가로 인생 2막을 시작한 이진수씨. 카메라를 통해 사람과 세상을 깊이 바라보며 삶의 이야기를 기록하고 있다. ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해안 최북단 대진항의 철조망과 군사 경계시설. 사진가 이진수씨는 이곳에서 분단의 현실이 남긴 흔적과 그 속에 살아가는 사람들의 삶을 카메라에 담기 시작했다. ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

"저는 해남이라는 특별한 직업보다도 가족을 책임져야 했던 한 남자가 왜 바다에 들어갈 수밖에 없었는가에 더 마음이 갔습니다."

큰사진보기 ▲분단의 역사가 남아 있는 동해안 최북단 대진항. 이진수 씨는 가족의 생계를 위해 거친 바다를 삶의 터전으로 삼아온 해남들의 모습에서 고단한 노동과 그들이 견뎌온 세월을 카메라에 담았다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"그 2년은 사진을 못 찍고 기다린 시간이 아니라, 오히려 해남이라는 사람과 그들의 삶을 이해하는 시간이었습니다."

"직접 어부가 되어보니 바다는 더 이상 아름다운 풍경만은 아니었습니다. 누군가에게 바다는 매일 생계를 걸고 들어가야 하는 삶의 현장이었습니다."

큰사진보기 ▲직접 어부가 되어 바다의 삶을 경험한 이진수씨. 그에게 바다는 더 이상 아름다운 풍경이 아니라 가족의 생계를 위해 매일 거친 파도와 마주해야 하는 삶의 현장이었다. ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

"사실 저는 수중촬영을 하지 못합니다."

"저는 그 시선 속에 노동의 고단함이나 가족에 대한 생각, 한 사람의 삶이 드러난다고 생각했습니다."

큰사진보기 ▲바다에 들어가기 전, 아들이 해녀인 어머니의 잠수복을 꼼꼼히 점검하고 있는 작품사진, 거친 바다로 향하는 어머니의 안전을 살피는 아들의 손길에 따뜻한 가족애가 묻어난다. ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲물질을 마치고 배 위에 오른 해남이 잠시 먼바다를 바라보고 있는 사진.고된 노동 뒤의 짧은 휴식, 그의 시선에는 바다와 함께 살아온 세월의 흔적이 묻어난다. ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이진수 씨는 물질을 마친 해남이 배 위로 올라오기 위해 난간을 붙잡는 순간을 포착했다. 거친 손끝에는 바다와 함께 살아온 세월과 고된 노동의 흔적이 고스란히 담겨 있다. ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

"해남에서는 바라보는 사람을 찍었다면, 이번에는 나를 바라보는 대상을 찍은 셈입니다."

큰사진보기 ▲ 서울 인사동 마루아트센터에서 개인전 ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 서울 인사동 마루아트센터에서 개인전에서 설명하는 작가 ⓒ 이진수 제공 관련사진보기

"제주에 해녀문화가 널리 알려져 있다면, 동해안 최북단의 작은 항구 대진에는 해남의 문화가 있다는 것을 알리고 싶습니다."

"해녀와 해남을 바라보면서 가장 먼저 드는 마음은 안타까움보다는 존중에 가깝습니다."

큰사진보기 ▲바다에서 물질하는 사람들은 대부분 해녀들이다. 남성이 바닷속에 들어가 해산물을 채취하는 해남(海男)의 모습은 여전히 낯선 풍경이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"결국 저는 그분들을 기록의 대상이 아니라, 같은 지역에서 함께 살아가는 사람으로 바라보고 싶습니다."

큰사진보기 ▲동해의 수평선 너머로 아침 해가 떠오르듯, 사진작가 이진수 씨도 새로운 시선으로 바다와 사람들의 삶을 기록하며 인생 2막을 열어가고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

새벽 5시, 아직 어둠이 걷히지 않은 동해안 최북단 대진항. 바다로 나갈 채비를 하는 사람들 사이에서 사진작가 이진수씨도 하루를 시작한다. 어부이자 사진가인 그에게 바다는 삶의 터전이며, 사람의 이야기를 만나는 곳이다.어린 시절 인연이 깃든 강원 고성 대진항으로 돌아온 그가 카메라에 담은 이들은 해남(海男)들이었다. 바닷속에서 해산물을 채취하며 살아가는 사람들. 그의 시선은 물질을 마치고 올라와 숨을 고르는 얼굴과 먼바다를 바라보는 눈빛, 배의 난간을 붙잡은 손에 머문다. 그들이 바라보는 바다와 육지, 그 시선 너머에 놓인 삶을 기록하고 싶었다.그는 왜 다시 바다로 돌아왔을까. 해남들의 눈빛에서 무엇을 발견했으며, 바다에서 시작된 시선은 어떻게 서울의 낡은 벽과 찢어진 포스터, 도시 곳곳에 남은 얼룩으로 이어졌을까. 삶의 흔적을 기록하는 사진작가 이진수씨의 삶과 사진 이야기를 따라가 본다.이진수씨가 처음부터 사진가를 꿈꿨던 것은 아니다. 사진과의 인연은 33년간의 공직생활 중 우연히 찾아왔다. 공무원 연수에서 만난 동료의 권유로 처음 카메라를 배웠고, 연수가 끝난 뒤에도 일상의 풍경을 담으며 사진의 매력에 빠져들었다. 공직 시절 '호반에 빠지다'라는 제목으로 첫 개인전도 열었다. 지역 방송에 소개될 만큼 관심을 받자 사진에 대한 자신감도 생겼다. 그러나 전시를 마친 뒤 우연히 접한 사진가 육명심의 저서 <이것이 사진이다>는 그의 생각을 바꿔놓았다.아름다운 풍경을 담는 것만으로 좋은 사진이라고 할 수 있을까. 사진가는 세상을 어떤 시선으로 바라봐야 할까. 그는 카메라에 무엇을 담아야 하는지 스스로 질문하기 시작했다. 그 답을 찾기 위해 뒤늦게 대학에 진학해 사진을 공부했다. 촬영 기술을 넘어 사진의 본질과 의미를 이해하고 싶었기 때문이다. 눈앞의 풍경에 머물던 그의 관심도 그 속에 살아가는 사람과 삶의 이야기로 옮겨갔다.33년간의 공직생활을 마친 뒤 선택한 사진가의 길은 오래전부터 품어온 질문에 답을 찾아가는 인생 2막의 시작이었다. 잘 찍는 사람보다 사진을 통해 사람과 세상을 깊이 바라보고 싶었다. 그러한 시선은 훗날 동해안 최북단 대진항에서 바다를 삶의 터전으로 살아가는 해남들의 일상을 기록하는 작업으로 이어졌다.이진수씨에게 대진항은 낯선 곳이 아니었다. 어린 시절, 직업군인이었던 아버지의 근무지였기 때문이다. 처음부터 그의 관심이 어촌 사람들에게 향했던 건 아니다. 동해안 최북단에 자리한 대진항은 바다를 따라 이어진 철조망과 군사 경계시설 곳곳에 분단의 현실이 남아 있는 곳이다. 그는 카메라를 들고 분단과 이데올로기가 남긴 흔적을 기록하기 시작했다.철조망과 경계시설을 통해 분단이 지역의 풍경과 사람들의 삶에 남긴 의미를 사진으로 담아냈고, 이를 주제로 사진전도 열었다.이진수씨의 사진 작업이 새로운 방향으로 향한 계기는 대진항에서 만난 1세대 해남(海男)이었다. 그가 들은 이야기에 따르면, 1960년대 무렵 대진항에서 물질을 시작한 남성들에게 바다는 가족의 생계를 이어가는 터전이었다. 그러나 물질을 여성의 일로 여기던 당시에는 편견을 견뎌야 했다."남자가 무슨 물질을 하느냐." 남성용 잠수복조차 제대로 없어 여성용 잠수복을 입거나 속옷 차림으로 바다에 들어가기도 했다고 한다. 접경지역이라는 특수성도 어려움을 더했다. 생업에 종사하다 간첩으로 오인받아 조사를 받는 일까지 있었다는 것이다. 그럼에도 이들은 바다를 떠날 수 없었다. 물질로 생계를 꾸릴 수 있다는 사실이 알려지면서 마을의 다른 남성들도 하나둘 바다로 들어갔다.그의 카메라는 물질하는 현장뿐 아니라 일을 마친 뒤 잠시 숨을 고르는 모습과 먼바다를 바라보는 시선에도 머물렀다. 표정과 몸짓에 밴 오랜 노동의 흔적을 담기 위해서였다.사진을 찍겠다고 마음먹었지만 촬영은 쉽지 않았다. 해남들의 일터는 바다다. 그곳에서 카메라는 낯선 존재였다. 평생 바다에서 일해 온 사람들에게 자신의 노동과 일상을 사진으로 남기는 건 익숙하지 않았을 것이다. 이진수씨는 알고 지내던 해남 한 사람에게 촬영을 하고 싶다고 했다. 하지만 돌아온 대답은 거절이었다. 이후 그는 카메라를 들이대지 않았다. 대신 계속 찾아가 이야기를 나누었다. 왜 해남들의 삶을 사진으로 남기고 싶은지 설명하고, 그들의 이야기를 들었다. 그렇게 시간이 흘렀다. 한 달도, 두 달도 아니었다. 무려 2년이었다. 2019년 6월, 마침내 첫 촬영이 이뤄졌다. 해남의 배에 함께 올라 두 사람의 작업을 카메라에 담았다. 그는 그 시간을 헛된 기다림이라고 생각하지 않는다.해남들의 배에 함께 올라 촬영을 시작했지만, 배 안 좁은 공간은 또 다른 제약이었다. 움직임이 자유롭지 않아 늘 비슷한 자리와 각도에서 카메라를 들어야 했다. 작업하는 배를 떨어져서 바라보거나 해남들의 얼굴에 가까이 다가가려면 다른 방법이 필요했다. 그는 작은 문어잡이 배를 마련했다. 사진을 찍기 위한 선택이 어부 생활로 이어진 것이다.새벽 5시쯤 바다로 나가는 일상은 녹록지 않았다. 어구를 직접 만들고, 바다에서 지켜야 할 약속도 배워야 했다. 잔잔하던 바다에 갑자기 거센 바람과 파도가 몰아칠 때면 두려움이 밀려왔다. 주변에서는 생업이 따로 있는데 굳이 힘든 어부 생활까지 해야 하느냐며 의아해 했다. 그러나 직접 배를 몰고 조업하면서 그는 육지에서는 알 수 없었던 바다를 만났다. 빛과 파도가 어우러진 풍경 속에는 날씨를 살피고 위험을 감수하며 벌이를 이어가는 어민들의 노동이 있었다.촬영의 제약을 넘기 위해 마련한 배는 그를 해남들의 일상에 한 걸음 더 가까이 데려갔다. 함께 바람과 파도를 겪으며, 그는 카메라에 담으려던 사람들의 삶을 몸으로 이해하기 시작했다.해남들의 진짜 일터는 바닷속이다. 그렇다면 이진수씨는 수중에서 물질하는 모습도 촬영했을까. 그의 대답은 의외였다.수중촬영 기술이 없는 것도 이유지만, 그의 사진에서 더 중요한 것은 따로 있었다. 그는 해남들이 바닷속에서 무엇을 채취하는지보다 수면 위로 올라온 뒤 어떤 표정을 짓고 무엇을 바라보는지에 관심을 가졌다. 물질을 마치고 배 위에 올라와 잠시 숨을 고르는 순간. 젖은 잠수복을 벗기 전 먼바다를 바라보는 얼굴. 자신이 사용한 도구를 가만히 내려다보는 눈빛. 때로는 가족이 기다리는 집이 있는 방향을 바라보는 시선. 그는 그런 순간에 주목했다.그가 오래 기억하는 사진 중엔 바다에 들어가기 전 아들이 해녀인 어머니의 잠수복을 점검해 주는 장면이 있다. 또 물질을 마치고 배 위에 올라와 잠시 먼 곳을 바라보는 해남의 모습도 있다. 바닷속에서 배 위로 올라오기 위해 난간을 붙잡은 손 역시 잊히지 않는 장면이다. 그는 이런 작은 몸짓을 중요하게 생각한다. 바다에서 평생 일해 온 사람들의 삶은 반드시 거대한 파도나 극적인 순간에만 드러나는 것이 아니기 때문이다. 그에게 사진은 사건을 기록하는 일을 넘어 사람의 내면을 바라보는 작업이 됐다.이진수씨는 최근 서울 인사동 마루아트센터에서 개인전 '응시의 얼룩들'을 열고 작품 21점을 선보였다. 대진항 해남들의 삶을 기록해 온 그의 사진에 이번에는 낡은 벽과 찢어진 포스터, 빛바랜 광고판과 균열이 등장했다. 바다에서 도시로 소재는 달라졌지만, 그는 두 작업이 하나의 흐름으로 이어져 있다고 말한다.도시에서는 사람들이 무심코 지나치는 사물들이 그의 걸음을 멈춰 세웠다. 붙이고 찢고 덧씌운 포스터와 벽면의 얼룩에는 시간이 겹겹이 쌓여 있었다. 그는 그 흔적들이 오히려 자신을 바라보는 듯한 순간을 카메라에 담았다. 전시에서 이진수씨는 작품의 의미를 하나로 설명하려 하지 않는다. 관람객이 각자의 경험과 기억으로 사진을 마주하고, 스스로 질문하기를 바란다.사람의 표정에서 사물의 표면으로 시선이 옮겨갔어도, 그 안에 남은 삶과 시간의 흔적을 찾으려는 관심은 이어진다. 그의 질문은 이제 '무엇을 찍을 것인가'에서 '어떻게 바라볼 것인가'로 깊어지고 있다.대진항의 해녀와 해남들은 점차 줄어들고 있다. 고령화와 어촌 인구 감소 속에서 오랫동안 이어져 온 물질 문화의 미래도 불확실하다. 그러나 이진수씨는 해남을 단순히 사라져가는 직업으로만 바라보는 데 동의하지 않는다. 그는 대진항의 해남 문화가 1세대에서 2세대, 3세대까지 이어져 왔다는 사실에 주목한다. 처음에는 가족을 먹여 살리기 위해 편견을 무릅쓰고 바다에 들어갔던 남성들이 있었다. 그 뒤를 이어 다음 세대가 바다로 나갔다. 시대가 달라지고 잠수 장비와 작업 방식도 변했지만 바다를 대하는 태도와 노동의 가치에는 여전히 이어지는 무언가가 있다는 것이다.그의 말에는 지역의 생활문화를 바라보는 분명한 생각이 담겨 있다. 유명하거나 규모가 큰 것만 문화가 되는 것은 아니다. 한 지역에서 여러 세대에 걸쳐 이어져 온 노동과 삶의 방식도 소중한 문화다. 그는 해남을 과거의 유물처럼 기록하고 싶지 않다고 했다. 지금도 바다에 나가고, 서로의 장비를 살펴주고, 물질을 마친 뒤 숨을 고르며 살아가는 사람들로 바라보고 싶다는 것이다.그 말은 그의 사진을 이해하는 중요한 열쇠이기도 하다. 그렇기에 그의 사진은 사라짐을 애도하는 기록에만 머물지 않는다. 지금도 이어지고 있는 삶을 바라보는 기록이다.이 말에는 그가 사진을 통해 찾아온 관계의 방식이 담겨 있다. 카메라를 들기 전에 기다리고, 배에 올라 같은 바람과 파도를 겪으며 조금씩 서로의 삶에 가까워지는 일이다.오늘도 그는 대진항에서 바다를 향한다. 때로는 사진가로, 때로는 배를 모는 어부로 사람들의 하루를 함께한다. 그의 인생 2막이 우리에게 건네는 질문도 그 곁에 있다. 우리는 가까이 있는 사람들의 삶을 얼마나 오래, 얼마나 깊이 바라보고 있는가.