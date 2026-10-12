3주 만에 찍고 7명이 지분 나눴다... 코고나다 신작의 특별한 실험

큰사진보기 ▲영화 < Zi >의 주연을 맡은 배우 미셸 마오(왼쪽), 진 하. ⓒ 엣나인필름 관련사진보기

큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷 ⓒ 부산국제영화제 관련사진보기

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"캐릭터나 이야기에 대해 많은 정보가 주어진 건 아니었다. 다만 서로의 시선과 관점, 대사에 귀 기울이며 집중하는 식으로 촬영했다. 그 과정이 다 끝나면 이해가 되겠구나 싶었는데 감독님과 편집실에서 영화를 보는데 신기하더라. 촬영 당시 제가 어떤 표정으로 연기했는지 분명 기억나는데 편집 과정에서 전혀 새로운 의미가 생기기도 했다." (미셸 마오)

"<파친코> 이후 감독님과 특별한 관계를 유지 중이다. 코로나19 팬데믹이 시작될 무렵 함께 작업했으니 같이 시간을 더 보낼 수밖에 없었다. 전작부터 전 사실 감독님의 팬이었다. 그렇게 연락하며 지내다가 제가 LA에서 다른 작품 일정을 소화하고 있었을 때 우연히 아침에 함께 커피를 마시게 됐다. 홍콩을 배경으로 기발한 독립영화를 구상 중이라 하셔서 저도 어릴 때 홍콩에 살았던 적이 있다고 말씀드렸다. 네 페이지 분량의 글을 보여주시며 하자길래 바로 한다고 했지(웃음)." (진 하)

"전 드라마 <브리저튼> 촬영 때 감독님과 줌으로 미팅했다. 워낙 드라마에 집중하던 때라 무슨 말씀을 하셨는지는 잘 기억 안 난다(웃음). 근데 감독님이 배우들 개인의 배경을 많이 차용하셨더라. 제게도 많은 걸 물어보셨고, 그 내용이 지라는 캐릭터에 담긴 것 같다. 그걸 기반으로 배우들이 현장에서 즉흥 연기를 할 수 있도록 짜주신 것이다. 설계는 감독님이, 운전대는 배우들이 잡았다고 표현할 수 있을 것 같다." (미셸 마오)

"아무래도 우리 영화가 일반 상업영화 같은 구조가 아니잖나. 모두가 프로듀서 직책을 가져가는데 감독님이 일부러 상하관계를 없애버렸다. 누가 누구의 지시를 받는 게 아니라 모두가 동료로 이 영화를 동등하게 만들어가는 사람이라는 생각으로 참여했다. 상충이 아닌 주체성이 더 강하게 부여된 느낌이랄까. 대본 집필에도 배우들이 관여한 부분이 있고. 이번 기회를 통해 더 넓게 제 역할을 확장한 계기였다." (진 하)

큰사진보기 ▲영화 < Zi >의 주연을 맡은 배우 미셸 마오(왼쪽), 진 하. ⓒ 엣나인필름 관련사진보기

"제가 완벽한 한국인도 미국인도 아니라고 느껴왔다. 그 경험이 다른 아시아계 아티스트들과 연결되는 계기가 될 수 있었던 것 같다. 15년 전만 해도 우리만의 커뮤니티 자체가 없었고, 만날 기회도 없었는데 이런 작품을 경험하며 연대할 기회가 생기는 것 같다. 스티븐 연, 대니얼 대 킴 등과 꾸준히 교류하고 있다. 그들의 활동을 보며 저 또한 감명받기도 했다.

어릴 때부터 배우를 꿈꿨는데 경제적 불안정함으로 망설이던 때가 있었다. 컬럼비아대학교를 다니다가 휴학 후 1년간 서울 청담동 고시원에서 살며 유치원 교사 일을 하기도 했다. 고민 끝에 금융권 인턴을 지원하려 했는데 엄마가 물어보셨다. '원래 관심 있던 일이었냐'고. 그게 아니라면 불행해질 테니 억지로 선택하지 말라셨다.

이 과정에서 제가 알게 된 건 부모님의 희생은 곧 내가 사랑하는 일을 하게끔 하기 위함이라는 사실이었다. 그래서 고민하다가 뉴욕대에 진학했고 학자금 부담이 커지다 보니, 연기를 더 잘해야겠다고 결심한 것이다(웃음). 그 이후 10년간 여러 기회가 있었고, 한국계 미국인 커뮤니티의 위상도 커졌다." (진 하)

"어딘가에 소속돼 있지 않다는 그 실향성은 우리 영화가 주는 메시지와도 맞닿아 있다고 생각한다. 등장인물 모두가 슬픔을 품고 있다. 그 슬픔이란 건 곧 정체성의 문제와 연결된다. 상당히 많은 아시아계 미국인이 느끼는 고립감이 지금도 이어지고 있다. 그러다 서로를 발견하고 알아본 셈이다. 즉 실향성, 소수자성이 아이러니하게 우릴 묶어주는 중요한 장치가 된 것이다." (미셸 마오)