3주 만에 찍고 7명이 지분 나눴다... 코고나다 신작의 특별한 실험

코고나다 감독의 네 번째 장편 <zi>는 만드는 방식부터 새로운 실험이었다. 홍콩에서 3주 만에 촬영을 마쳤고, 감독과 배우 등 주요 참여자 7명이 공동 프로듀서로 이름을 올리며 작품 지분도 균등하게 나눴다. 촬영 종료 일주일 뒤에는 가편집본을 선댄스영화제에 출품했다.
2026년 선댄스영화제 넥스트 부문에 초청된 이 영화가 부산국제영화제를 찾았다. 지난 7일 부산 해운대구 영화의전당 인근에서 배우 진 하와 미셸 마오를 만났다. 두 사람은 각각 드라마 <파친코>와 영화 <빅 볼드 뷰티풀>로 코고나다 감독과 인연을 맺었다.
영화는 뇌 검사를 받은 뒤 결과를 기다리는 바이올리니스트 지(미셸 마오)가 홍콩 이곳저곳을 헤매다 엘(헤일리 루 리처드슨)과 민(진 하)을 만나며 겪는 하루를 그린다. 지의 시선을 따라가다 보면 미래와 과거가 뒤섞이는 듯한 느낌을 받게 된다. 시간의 뒤틀림 속에서 홍콩의 거리 역시 환상 속 공간처럼 다가온다. 부모를 잃고 혼란에 빠진 지, 옛 약혼자 민과의 감정을 채 정리하지 못한 엘, 그런 엘을 곁에 두고 머뭇거리는 민은 모두 슬픔을 품고 있다.
과감했던 도전
짧은 일정 속에서 배우들은 서로의 반응에 집중하며 인물의 감정을 쌓아갔다. 미셸 마오는 "지금의 결과물을 보면 3주라는 촬영 기간이 어쩌면 말도 안 되는 일정이라 생각할 수 있는데 이 사람들과만 가능한 일이지 않나 싶었다"며 "배우들 간 신뢰도 깊었고, 그 끈끈함을 감독님이 귀신같이 담아주셨다"고 말했다.
"캐릭터나 이야기에 대해 많은 정보가 주어진 건 아니었다. 다만 서로의 시선과 관점, 대사에 귀 기울이며 집중하는 식으로 촬영했다. 그 과정이 다 끝나면 이해가 되겠구나 싶었는데 감독님과 편집실에서 영화를 보는데 신기하더라. 촬영 당시 제가 어떤 표정으로 연기했는지 분명 기억나는데 편집 과정에서 전혀 새로운 의미가 생기기도 했다." (미셸 마오)
현장은 초반의 즉흥 연기를 바탕으로 감독이 대본을 써나가는 방식이었다. 촬영에 들어갈 시점을 예측하기 어려운 일정 속에서 배우들은 어디에 있든 캐릭터에 몰입해달라는 주문을 받았다.
이런 주문을 기꺼이 받아들일 수 있었던 배경에는 감독과 배우, 스태프 사이에 쌓인 신뢰가 있었다. 촬영감독 벤저민 로브 역시 <애프터 양>과 <빅 볼드 뷰티풀>에서 코고나다와 호흡을 맞춘 바 있다. 주요 참여자들이 홍콩행과 체류에 필요한 비용을 각자 부담했다는 사실도 선댄스영화제 공개 무렵 알려졌고, 그간 대규모 작업에 스트레스를 받아온 감독이 좋은 동료들과 자유롭게 하고픈 이야길 전하고 싶은 생각에 기획한 프로젝트기도 했다.
"<파친코> 이후 감독님과 특별한 관계를 유지 중이다. 코로나19 팬데믹이 시작될 무렵 함께 작업했으니 같이 시간을 더 보낼 수밖에 없었다. 전작부터 전 사실 감독님의 팬이었다. 그렇게 연락하며 지내다가 제가 LA에서 다른 작품 일정을 소화하고 있었을 때 우연히 아침에 함께 커피를 마시게 됐다. 홍콩을 배경으로 기발한 독립영화를 구상 중이라 하셔서 저도 어릴 때 홍콩에 살았던 적이 있다고 말씀드렸다. 네 페이지 분량의 글을 보여주시며 하자길래 바로 한다고 했지(웃음)." (진 하)
"전 드라마 <브리저튼> 촬영 때 감독님과 줌으로 미팅했다. 워낙 드라마에 집중하던 때라 무슨 말씀을 하셨는지는 잘 기억 안 난다(웃음). 근데 감독님이 배우들 개인의 배경을 많이 차용하셨더라. 제게도 많은 걸 물어보셨고, 그 내용이 지라는 캐릭터에 담긴 것 같다. 그걸 기반으로 배우들이 현장에서 즉흥 연기를 할 수 있도록 짜주신 것이다. 설계는 감독님이, 운전대는 배우들이 잡았다고 표현할 수 있을 것 같다." (미셸 마오)
배우이자 프로듀서로 참여한 경험에 대해 진 하는 두 역할이 "전혀 상충되는 순간은 없었다"고 단언했다.
"아무래도 우리 영화가 일반 상업영화 같은 구조가 아니잖나. 모두가 프로듀서 직책을 가져가는데 감독님이 일부러 상하관계를 없애버렸다. 누가 누구의 지시를 받는 게 아니라 모두가 동료로 이 영화를 동등하게 만들어가는 사람이라는 생각으로 참여했다. 상충이 아닌 주체성이 더 강하게 부여된 느낌이랄까. 대본 집필에도 배우들이 관여한 부분이 있고. 이번 기회를 통해 더 넓게 제 역할을 확장한 계기였다." (진 하)
함께 영화를 만드는 사람들이 작품의 지분도 함께 갖는다는 데 이 제작 방식의 의미가 있다. 비용 부담과 지분을 나눈 주요 참여자들의 수평적 협업이 촬영 현장의 관계를 넘어 작품의 소유 구조로도 이어진 셈이다.
소수자성이 오히려 소통의 기반돼
직군과 역할의 경계를 넘은 협업 이야기는 정체성과 연대의 문제로도 이어졌다. 한국계 미국인인 코고나다와 진 하, 중국계 미국인인 미셸 마오가 함께한 영화다. 두 배우는 이주와 성장 과정에서 겪은 소속감의 흔들림, 그리고 비슷한 경험을 한 아시아계 창작자들 사이의 유대감을 이야기했다.
연극과 영화, 브로드웨이 뮤지컬 <해밀턴>, NBC 생방송 공연 <지저스 크라이스트 수퍼스타 라이브 인 콘서트> 등으로 활동 영역을 넓혀온 진 하는 "재미 교포로 연기하는 것 또한 저만이 할 수 있는 고유한 경험 같다"며 배우로 성장해온 과정을 전했다.
"제가 완벽한 한국인도 미국인도 아니라고 느껴왔다. 그 경험이 다른 아시아계 아티스트들과 연결되는 계기가 될 수 있었던 것 같다. 15년 전만 해도 우리만의 커뮤니티 자체가 없었고, 만날 기회도 없었는데 이런 작품을 경험하며 연대할 기회가 생기는 것 같다. 스티븐 연, 대니얼 대 킴 등과 꾸준히 교류하고 있다. 그들의 활동을 보며 저 또한 감명받기도 했다.
어릴 때부터 배우를 꿈꿨는데 경제적 불안정함으로 망설이던 때가 있었다. 컬럼비아대학교를 다니다가 휴학 후 1년간 서울 청담동 고시원에서 살며 유치원 교사 일을 하기도 했다. 고민 끝에 금융권 인턴을 지원하려 했는데 엄마가 물어보셨다. '원래 관심 있던 일이었냐'고. 그게 아니라면 불행해질 테니 억지로 선택하지 말라셨다.
이 과정에서 제가 알게 된 건 부모님의 희생은 곧 내가 사랑하는 일을 하게끔 하기 위함이라는 사실이었다. 그래서 고민하다가 뉴욕대에 진학했고 학자금 부담이 커지다 보니, 연기를 더 잘해야겠다고 결심한 것이다(웃음). 그 이후 10년간 여러 기회가 있었고, 한국계 미국인 커뮤니티의 위상도 커졌다." (진 하)
올해 <브리저튼> 시즌4에서 로저먼드 리를 연기하며 인지도를 넓힌 미셸 마오는 이번 영화 이후 "인생의 전환점이 올 것 같다"고 예감하고 있었다. 진 하 역시 영화가 한국 관객과 만날 수 있길 기대했다.
미셸 마오는 아시아계 창작자들이 공유하는 '실향성', 곧 어디에도 온전히 속하지 못한다는 감각이 서로를 연결하는 공통점이라고 짚었다.
"어딘가에 소속돼 있지 않다는 그 실향성은 우리 영화가 주는 메시지와도 맞닿아 있다고 생각한다. 등장인물 모두가 슬픔을 품고 있다. 그 슬픔이란 건 곧 정체성의 문제와 연결된다. 상당히 많은 아시아계 미국인이 느끼는 고립감이 지금도 이어지고 있다. 그러다 서로를 발견하고 알아본 셈이다. 즉 실향성, 소수자성이 아이러니하게 우릴 묶어주는 중요한 장치가 된 것이다." (미셸 마오)