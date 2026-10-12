이제 부모님에게 괜찮은 딸이고 싶다

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"사랑하는 엄마, 생신 축하해요!"

큰사진보기 ▲엄마 생신 축하드려요아이들이 쑥쑥 크는 것처럼 하루가 다르게 연약해져 가시는 부모님께, 이제는 제가 힘이 되어 드릴 때가 된 것 같아요. ⓒ 이영민 관련사진보기

"먼데 뭐 하러 일부러 오느냐. 피곤해서 어쩌냐."

"영민이, 잘 키웠지?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

시골로 이사 가는 바람에, 아이들이 어린 바람에, 자가운전으로 네다섯 시간을 당일로 왕복할 체력이 안 되는 바람에, 갑작스레 시작한 일을 준비하느라 여력이 없는 바람에.지난 15년간 엄마의 생신 축하 자리에 참석하지 못했다. 음력으로 추석 다음 날이 생신인 아빠의 생신 축하 자리는 일타쌍피로 함께할 수 있었지만, 그로부터 열하루 뒤에 있는 엄마의 생신은 늘 건너뛰었다. 서울과 경기 군포에 사는 두 언니네 가족은 지금껏 한 번도 빠뜨리지 않고 온 가족이 시간을 맞춰 축하하러 왔다.당신 생신날이면 사위들과 딸 가족들이 좋아하는 음식을 만드시는 엄마는 함께하지 못하는 막내딸이 늘 마음에 걸리셨는지 우리 가족 외식비를 따로 챙겨 보내주시곤 했다. 생일 모임에 가지 못할 이유를 단 한 번도 넘어서지 못한 막내딸은 또 그것을 잘도 받아 썼다.지난 6일 아침, 생신 축하 용돈을 담은 봉투에 첫 문장을 쓰다가 엄마에게 잘 보이고 싶다는 생각이 쿵 하고 떨어졌다. 참여하고 있는 한 달 글쓰기 모임에서 오늘의 주제는 '잘 보이고 싶은 사람'이었다. 당최 잘 보이고 싶은 사람이 생각나지 않아 스스로를 냉정하고 깐깐하게 대하는 나에게 잘 보이고 싶다는 글을 쓸 참이었는데 말이다.다음 날이 엄마의 음력 생신이고, 6일은 엄마가 세 딸에게 호텔 뷔페에서 점심을 사시기로 한 날이었다. 딸들을 한번 데려가고 싶다며 이 년 전부터 말씀하셨는데, 드디어 그 소원을 이루셨다.학원을 운영하는 남편의 직업 탓에 아이들 하교 후 육아는 온전히 나의 몫이었다. 토요일 사정도 마찬가지여서 지금껏 아이들을 남편에게 맡기고 다른 일을 볼 여유가 없었다. 그러다 이번 학기, 초등학교 3학년인 둘째가 매주 화요일마다 아빠 학원을 따라가게 되었다. 하교 픽업부터 남편 퇴근 시간까지 돌봄의 책임에서 잠시 벗어나게 되었다.아이들이 자라 오후 시간이 조금 더 확보되면 꼭 해보고 싶었던 일. 대중교통을 타고 서울로 가서 엄마를 만나는 일. 엄마의 생신 축하 식사 자리에 참석하는 것이 그 시작이 되었다.지난 8월 아빠에게 전립선암 3기가 발견되어 수술을 하셨다. 그리고 3주 뒤, 엄마는 다용도실에서 넘어져 손목이 부러졌고 철심을 박는 수술을 하셨다. 한 달 사이 엄마 아빠가 차례로 수술을 하셨지만, 멀리서 살면서 아직 초등학생 아이 둘을 키우는 막내딸은 실제적인 도움을 전혀 드리지 못했다.첫째 딸은 입원 날과 수술 날 엄마와 아빠 곁을 지키며 살뜰히 챙겼고, 갑작스레 받은 119 전화에 둘째 딸은 출근길을 돌려 엄마가 계신 병원으로 달려갔다. 발로 뛰는 언니들에게 커피 기프티콘이나 보내는 것으로 면피하던 막내딸은 주말이 되어서야 겨우 병문안을 갔었다.부모님께 오히려 심려를 끼쳤다.내가 아기였을 때, 아빠가 '영민이는 좀 혼내지 말고 키워보자'고 하셨단다. 두 분 다 그다지 엄격한 스타일은 아니셨지만, 6살, 4살 위 언니들이 어렸을 때는 꽤 엄하게 키우셨나 보다. 막내만큼은 좀 더 자유롭게 키우자는 아빠의 목표대로, 나는 언니들에 비해 원하는 것을 잘 요구하고 또 잘 얻으며 자랐다. 그런데도 소박하고 염려가 많으신 부모님의 육아 방식을 답답해했다. 내가 받을 수 있었던 부모님의 세심한 지원과 헌신보다, 그것으로 채워지지 않은 것들을 더 아쉬워했다.수술은 잘 마치셨지만 독한 약 때문인지 아빠가 기운이 없으시다. 여든을 바라보시는 나이에도 새벽까지 움직이며 반찬 하나라도 더 만들어 싸 주시려는 엄마는 오른손을 다쳐 그러지 못하는 것을 안타까워하신다.두 분과 함께할 시간이 많지 않다는 막연한 우려는 이제 현실이 되었다. 언제까지 자유롭게 움직이실 수 있을지도 알 수 없다. 오늘, 부모님이 고심 끝에 결정해 키우신 결과물이 조금은 괜찮아졌으면 좋겠다는 생각이 들었다.잘 보이고 싶은 사람이 누구냐는 물음에 이제는 대답할 수 있게 되었다. 부모님에게, 특별히 '어떻게 이렇게 세심할 수 있지?' 싶을 만큼 지혜롭고 헌신적인 엄마에게 잘 보이고 싶어졌다.지금부터 생기는 모든 여유는 부모님에게 잘 보이기 위해 사용하겠다는 다짐을 해본다. 엄마 아빠가 그때 그렇게 키우기로 한 선택이 꽤 괜찮았다는 얘기를 나누실 수 있도록.두 분이 가끔 마주 앉아 이야기하셨으면 좋겠다.언니들보다 더 넓은 허용과 지원을 받은 삶에 두고두고 감사하며, 나의 방식으로 최대한 잘 보이기 위해 어필해 보려 한다.