지리산에서 열리는 특별한 축제... 가을 정취도 느끼고 건강도 챙기고

축제의 계절이다. 맑고 푸른 하늘, 선선한 가을바람은 사람들을 집에 머물도록 하지 않는다. 산은 은빛 억새가 춤추고, 들녘은 진노랑 가을 옷을 갈아입는 지금이다. 전국의 자치단체는 온갖 이벤트로 축제장으로 여행자들을 불러 모으는 데 기를 쓰고 있다. 축제의 주제와 내용도 다양하다. 먹을거리, 볼거리, 체험활동 그리고 즐길 거리 등 다양한 테마로 유혹한다.
여기에 특별한 축제 하나를 소개한다. 지방자치단체가 아닌 민간단체가 진행하는, 건강관리와 연결되는 축제로, 지리산 걷기축제가 그 주인이다. 지리산은 대한민국 최초로 지정된 제1호 국립공원으로, 우리나라에서 한라산 다음으로 높은 천왕봉(해발 1915m)이 자리한다.
산세가 수려하면서도 산악형 국립공원 중 가장 넓은 면적을 가진 지리산은 3개도(경남, 전남·북)와 5개 시군(하동, 산청, 함양, 구례, 남원)에 걸쳐 있다. 산행을 즐겨하지 않는 이라도 웬만한 사람이라면 지리산을 알지 않을까. 지리산에서 열리는 축제, 어떤 내용을 담았을까 알아본다.
2026 지리산걷기축제는 '사단법인 숲길'에서 실무기관으로서 진행을 담당하고 있다. 주최는 지리산을 둘러싼 5개 시군인 산청군, 구례군, 남원시, 하동군, 함양군과 그리고 인근 지역 장수군이 참여한다. 주관은 사단법인 숲길, 한국등산·트레킹지원센터이며, 협력은 지리산권관광개발조합, 서부지방산림청, 한국걷는길연합kta이다.
축제기간은 10월 23일~24일 양일간이며, 장소는 경남 산청군 일원에서 열린다. 참고로 축제 장소는 6개 시군이 해마다 돌아가면서 개최한다.
축제 첫날인 10월 23일은 전야제 형식으로 열린다. 장소는 한국선비문화연구원(경남 산청군 남명로 240번길 33)으로, 참가자 접수, 방 배정, 저녁식사, 내빈 및 단체소개와 환영인사, 순례의 밤 음악회(바람의 소리를 가진 남자 펜타곤) 그리고 국내외 단체소개 및 뒤풀이 행사로 이어진다.
둘째 날인 10월 24일 행사는 산청군민근린공원 일원에서 열린다. 진행순서로는 참가자 확인 및 준비, 개회식과 몸 풀기, 걷기(근린공원~선녀탕~근린공원), 점심, 걷기(산청읍내~환아정~근린공원)로 진행된다. 마지막 행사는 오후 3시부터 산청군민근린공원에서 소풍장터 및 공연이 열릴 예정이다. 이날 총 걷는 거리는 약 12km에 이른다.
참가자 접수는 9월 9일부터 10월 20일 오후 5시까지며, 사단법인 숲길 홈페이지에서 인터넷으로 접수한다. 참가인원은 500명이며, 참가비는 2만 원으로, 산청읍내에서 이용할 수 있는 산청사랑상품권(1만 원)을 제공한다. 상품권으로 점심식사를 할 수 있다. 준비물은 물, 개인 컵이나 물병, 개인깔개, 모자, 손수건 등 필요한 물품을 챙기면 된다. 참고로 자연환경을 보호하는 차원에서 일회용품 없는 지리산둘레길을 만드는 데 함께 하기를 권장하고 있다.
메인행사는 10월 24일(토) 오전 9시 산청군민근린공원에서 열린다. 행사 시작 전 도착해서 확인사항을 받아야 한다.
사단법인 숲길은 생명평화의 정신으로 지리산 주민과 뜻을 함께하는 모든 사람들과 더불어 지리산을 보전하고 성찰과 순례를 통하여 화해, 소통, 협동의 사회 실현을 목적으로 하는 단체다.
이 단체의 프로그램으로는 지리산둘레길 토요걷기, 들꽃기행, 순례잇기, 3·4순례단, 평화순례단, 소풍(걷기축제), 안녕기원제 그리고 지리산생명평화한마당 등이 있다. 이 중에서 특히 연중 진행하는 행사로는 지리산둘레길 토요걷기가 특별나다.
지리산둘레길은 총 연장 289.4km(2021년 기준)로, 21개 구간으로 나뉘어져 있다. 한 구간은 평균 13~15km로, 걷는 데 약 5시간 안팎이 걸린다. 2026년 토요걷기는 지난 3월 14일 첫 걸음을 시작으로, 지금까지 19회를 걸었다. 남은 날짜는 10월 31일과 11월 7일 두 차례 남았다. 매주 화요일 오후 2시 숲길 홈페이지에서 인터넷으로 접수하고 있다. 지리산둘레길을 완주한 사람들에게는 '지리산둘레길 순례증'을 주는데, 지금까지 완주한 사람은 공식적으로 4224명(26.10.7.현재)이다.
나는 심장시술을 네 번이나 받으면서 한동안 우울감에서 벗어나지를 못했다. 그러다 우연한 기회에 지리산둘레길 토요걷기에 참여하게 되었다. 더운 여름철 두 달을 제외하고 거의 매주 한 번씩 걷는 걸음은 정신과 육체에 큰 도움이 되었다. 실제로 주치의 진료결과 예전보다 상태가 많이 호전되었다는 진단도 받았다. 하루 30분~1시간, 1주일에 최소 5회 이상, 의사들도 권하는 걷기운동은 이제 상식으로 통한다.
☞ 회복되지 않던 마음, 지리산둘레길에서 찾은 해법
(26. 4. 1. 기사)
사람들을 밖으로 유인하는, 깊어가는 가을이다. 산야에 알록달록 물든 단풍과 황금빛으로 물든 들녘을 보는 풍경은 분명 힐링에 도움이 될 것이다. 육신과 정신 건강에 도움이 되는 걷기운동. 다가오는 지리산걷기축제에 참여하여 건강도 챙기고 가을의 정취에 깊이 빠져드는 시간을 가져보면 좋지 않을까 싶다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.