이 대통령 작심비판 "능력 안 되면서 큰 자리 요구하고 내부 공격"

이재명 대통령이 9일 여권 강경파를 겨냥해 작심비판했다.
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 "순수한 급진성도 문제이겠지만, 능력도 안 되면서 큰 자리 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안 되니 대의명분 삼아 급진개혁 내세우며 내부 공격하는 것이 더 문제"라고 주장했다.
이 대통령은 조희연 성공회대 석좌교수(전 서울시교육감)가 지난 8일 <경향신문>에 기고한 '적을 향한 증오가 동지를 향할 때'란 제목의 글을 공유하며 이같이 지적했다.
특히 이 대통령은 조 교수 글 중 "혁명을 위해 동지를 치는 것이 아니라, 동지를 치는 일 자체가 혁명이 돼 버린다"거나 "희생적 투쟁에 몸과 마음을 맡길 때 투사들은 순수 그 자체였지만, 혁명(자기 희생적 운동)이 체제(권력)가 되는 순간 순수의 근저에 이익의 시선이 흘러들고 자기 정치와 자기 집단 정치의 동학이 작동한다"는 부분을 인용해 전했다.
조 교수는 글에서 더불어민주당 전당대회 이후에도 여진이 가라앉지 앉았다고 진단하면서 "내가 눈여겨보는 것은 갈등의 내용이 아니라, 우리가 그 갈등을 어떤 눈으로 마주하는가"라고 전제했다. "견해와 전략이 다르다는 사실보다 그 다름을 대하는 태도가 문제"라는 것이다.
이어 조 교수는 "처음엔 적을 향하던 분노가 어느새 충분히 싸우지 않는다고 여겨지는, 덜 급진적인 동지를 겨눈다"는 문장으로 사실상 여권 강경파에 대한 문제의식을 드러냈다. 앞서 이 대통령이 인용한 "동지를 치는 일 자체가 혁명이 돼 버린다"는 부분이 이와 맞닿는다.
조 교수는 "동지 안의 다원성이라는 문제와 마주한다. 이것은 원칙 없는 타협도, 모든 의견이 옳다는 말도 아니다"면서 "한 진영이나 정당의 수명은 얼마나 많은 다름을 품을 수 있는가, 즉 '동지적 다원주의'에 달려 있다"고 강조했다.
그리고 조 교수는 "지금의 균열 속엔 리버럴이 설 자리가 없다"며 "민주주의 정치의 지속성을 위해서는 적과 동지를 가르는 능력만큼 동지 사이의 다름을 견디는 능력이 필요하다"고 주장했다.
한편 이 대통령의 여권 강경파를 향한 비판은 최근 계속되고 있다. 9월 12일 X를 통해 "개혁의 가장 큰 걸림돌은 개혁의 이름으로 개혁을 방해하는 것"이라고 주장했고, 10월 5일에도 "검찰 개혁을 빙자하여 사심으로 인사와 구체적 수사·공소 업무까지 좌지우지하려 해서는 안 될 것"이라고 강조한 바 있다.