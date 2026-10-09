이 대통령 작심비판 "능력 안 되면서 큰 자리 요구하고 내부 공격"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료를 보고 있다. 2026.10.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 9일 여권 강경파를 겨냥해 작심비판했다.이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 "순수한 급진성도 문제이겠지만, 능력도 안 되면서 큰 자리 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안 되니 대의명분 삼아 급진개혁 내세우며 내부 공격하는 것이 더 문제"라고 주장했다.이 대통령은 조희연 성공회대 석좌교수(전 서울시교육감)가 지난 8일 <경향신문>에 기고한 '적을 향한 증오가 동지를 향할 때'란 제목의 글을 공유하며 이같이 지적했다.특히 이 대통령은 조 교수 글 중 "혁명을 위해 동지를 치는 것이 아니라, 동지를 치는 일 자체가 혁명이 돼 버린다"거나 "희생적 투쟁에 몸과 마음을 맡길 때 투사들은 순수 그 자체였지만, 혁명(자기 희생적 운동)이 체제(권력)가 되는 순간 순수의 근저에 이익의 시선이 흘러들고 자기 정치와 자기 집단 정치의 동학이 작동한다"는 부분을 인용해 전했다.조 교수는 글에서 더불어민주당 전당대회 이후에도 여진이 가라앉지 앉았다고 진단하면서 "내가 눈여겨보는 것은 갈등의 내용이 아니라, 우리가 그 갈등을 어떤 눈으로 마주하는가"라고 전제했다. "견해와 전략이 다르다는 사실보다 그 다름을 대하는 태도가 문제"라는 것이다.이어 조 교수는 "처음엔 적을 향하던 분노가 어느새 충분히 싸우지 않는다고 여겨지는, 덜 급진적인 동지를 겨눈다"는 문장으로 사실상 여권 강경파에 대한 문제의식을 드러냈다. 앞서 이 대통령이 인용한 "동지를 치는 일 자체가 혁명이 돼 버린다"는 부분이 이와 맞닿는다.조 교수는 "동지 안의 다원성이라는 문제와 마주한다. 이것은 원칙 없는 타협도, 모든 의견이 옳다는 말도 아니다"면서 "한 진영이나 정당의 수명은 얼마나 많은 다름을 품을 수 있는가, 즉 '동지적 다원주의'에 달려 있다"고 강조했다.그리고 조 교수는 "지금의 균열 속엔 리버럴이 설 자리가 없다"며 "민주주의 정치의 지속성을 위해서는 적과 동지를 가르는 능력만큼 동지 사이의 다름을 견디는 능력이 필요하다"고 주장했다.한편 이 대통령의 여권 강경파를 향한 비판은 최근 계속되고 있다. 9월 12일 X를 통해 "개혁의 가장 큰 걸림돌은 개혁의 이름으로 개혁을 방해하는 것"이라고 주장했고, 10월 5일에도 "검찰 개혁을 빙자하여 사심으로 인사와 구체적 수사·공소 업무까지 좌지우지하려 해서는 안 될 것"이라고 강조한 바 있다.