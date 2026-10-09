빗물을 마신다고요? 전문가들도 놀란 빗물 식수 가능성

▲국제무대에서 펼친 거꾸로 우산, 빗물의 가능성을 전하다10월 6일 영국 글래스고에서 열린 국제물협회(IWA) 국제 빗물포럼에서 필자가 프놈펜 빗물 선언과 세계 비의 날 지정 제안을 소개하고 있다. 뜻밖의 초청으로 주어진 5분 동안 빗물의 식수 이용과 물의 소순환, 인식 변화와 교육의 필요성을 전했다. ⓒ 한무영 관련사진보기