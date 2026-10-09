빗물을 마신다고요? 전문가들도 놀란 빗물 식수 가능성

나는 지난 3일 국제물협회(IWA) 시상식에 참석하기 위해 영국 글래스고를 찾았다. 그곳에서 뜻밖의 초청을 받았다. 10월 6일 열리는 국제 빗물포럼에서 내 이야기를 소개해 달라는 것이었다.
빗물을 사람들의 눈에 보이게 하는 것이 나의 목적이었으므로 흔쾌히 수락했다. 주어진 시간은 단 5분이었다. 그 짧은 시간에 무엇을 전할까. 나는 프놈펜 빗물 선언과 거꾸로 우산 로고를 준비했다. 빗물의 쓰임을 더 넓게 바라보고, 세계 비의 날 지정 제안에 함께하자는 뜻을 전하고 싶었다.
한글날을 맞아 그 5분을 돌아본다. 한글에서 영감을 얻은 로고를 세계의 물 전문가들 앞에 펼친 경험은, 새로운 길을 연 세종의 용기와 사람들의 어려움을 헤아린 마음을 다시 생각하게 했다.
가뭄을 알리는 버스 앞에 비가 내렸다
포럼 안내 웹페이지에는 흥미로운 사진이 실려 있었다. 빨간 버스에 '우리는 가뭄을 겪고 있습니다(WE ARE IN DROUGHT)'라는 문구가 적혀 있었다. 그런데 버스 앞에는 비가 내리고 있었고, 사람들은 우산을 펼쳐 들고 있었다.
가뭄을 알리는 광고와 비를 피하는 우산. 물이 부족하다는 경고 바로 앞에서 하늘의 물이 떨어지고 있었다. 비 한 번으로 가뭄이 해소되는 것은 아니다. 다만 그 장면은 내게 질문을 던졌다. 우리는 가까이 내리는 비를 얼마나 모아두고 있을까.
포럼의 주제는 '비가 내리는 곳에서 빗물 관리하기(Managing Rainwater Where It Lands)'였다. 비가 내리는 곳에서부터 물을 다루자는 문제의식이 제목에 담겨 있었다. 포럼에는 영국, 미국, 독일, 벨기에, 한국 등 여러 나라의 참가자들이 함께했다. 공헌상 수상자의 이야기를 놓칠 수 없어 참석했다는 뜻을 전한 이도 있었다. 수상으로 얻은 관심이 빗물의 가능성을 알리는 기회로 이어졌다.
기존 발표에서는 기후변화로 늘어나는 강우에 하수도가 충분히 대응하기 어렵고, 이를 확장하거나 개선하려면 큰 비용이 든다는 고민이 나왔다. 빗물을 현장에서 관리하는 소규모 시범사업들도 소개됐다.
상수 공급이 부족한 상황에서 빗물을 받아 화장실 용수 등으로 활용하는 사례도 있었다. 빗물을 기후위기 대응의 한 방법으로 고려한다는 점은 반가웠다. 다만 내가 들은 발표에서는 논의가 주로 하수도의 부담을 줄이거나 생활용수의 일부를 대체하는 데 집중돼 있었다. 시범사업을 더 넓은 실천으로 이어가는 과제도 남아 있었다.
나는 그 논의에 빗물의 다른 가능성을 더하고 싶었다. 빗물을 안전하게 모으고 처리하며 수질을 확인해, 마시는 물로도 이용하는 것이다. 이 설명에 놀라움을 보인 반응이 기억에 남는다. '빗물을 마신다고요?'라는 말로 표현할 만한 놀라움이었다.
물을 다루는 전문가들 사이에서도 빗물의 식수 이용은 아직 익숙하지 않은 가능성이라는 생각이 들었다. 발표에서는 집수부터 저장, 처리, 수질 확인과 유지관리까지 안전을 확보하는 과정을 함께 강조했다. 그 조건을 갖춘 빗물 이용을 마실 물을 확보하는 선택지로 검토하자는 뜻이었다.
빗물의 가능성은 식수와 생활용수에서 더 넓어진다. 내가 들은 발표에서는 물의 소순환이나 증발·증산을 통한 냉각이라는 관점은 다뤄지지 않았다. 앞선 글에서 소개한 천지인 로고에는 비가 땅에 머물고, 스며들고, 식물을 돕고, 다시 하늘로 돌아가는 작은 물순환이 담겨 있다. 나는 이 순환을 회복하고 증발·증산을 통한 냉각을 폭염 대응에도 연결해 보자는 생각을 전하고자 했다.
물 분야의 시설과 용도에 집중하다 보면 토양과 식생, 열과의 연결을 놓치기 쉽다. 빗물관리를 기후위기 대응으로 넓히려면 전문 분야의 경계를 넘어 살펴볼 필요가 있다. 이번 포럼은 나 자신에게도 질문을 남겼다. 물 전문가의 지식은 새로운 가능성을 여는 데 얼마나 쓰이고 있는가. 익숙한 방식이 우리의 시야를 좁히고 있지는 않은가.
최만리의 상소와 세종의 답변
한글날에 이 질문을 생각하며 최만리의 이름을 떠올렸다. <세종실록>에는 1444년 집현전 부제학 최만리 등이 새 문자 제작에 반대하는 상소를 올린 기록이 있다. 상소에서는 새 문자가 "학문에 방해됨이 있고 정치에 유익함이 없으므로" 옳다고 보기 어렵다는 주장을 폈다. 세종은 이에 "이제의 언문은 백성을 편리하게 하려 한 것이다"라고 답했다.
내가 주목하는 것은 두 주장이 바라본 대상이다. 상소는 기존의 학문과 제도를 기준으로 새로운 문자를 판단했다. 세종의 답변은 백성의 생활에 필요한 편의를 앞세웠다. 나는 그 기록에서 반대 속에서도 사람들에게 필요한 길을 이어간 용기를 읽는다.
오늘의 빗물 이용을 한글 창제와 그대로 견줄 수는 없다. 포럼에서 나온 놀라움 역시 반대와 같지 않다. 다만 전문가인 나 자신을 포함해, 새로운 가능성 앞에 선 우리의 태도를 돌아볼 계기는 된다.
전문가의 질문과 검증은 필요하다.
의문이 생기면 근거를 설명하고, 현장에서 확인한 뒤, 부족한 점을 고쳐야 한다. 동시에 익숙한 관행만으로 가능성을 닫지 않는 자세도 필요하다. 기존의 관행을 바꾸는 과정에서는 전문가 자신이 걸림돌이 되지 않는지 성찰해야 한다.
반대와 의문 앞에서도 설명과 실천을 이어가는 데는 용기가 필요하다. 한글날에 내가 세종에게서 배우고 싶은 모습이다.
그 용기의 출발점은 물이 필요한 사람이다
용기를 지탱하는 것은 사람을 헤아리는 마음이다. 앞선 글 (한글에 담긴 하늘·땅·사람, 거꾸로 우산에 담았다
)에서는 자기 뜻을 제대로 펴지 못하는 백성을 안타깝게 여긴 훈민정음 서문의 뜻을 살폈다.
이번 포럼을 돌아보며 나는 마실 물을 구하기 어려운 사람들의 처지를 생각한다. 물이 너무 멀리 있거나 값이 비싸고, 공급이 끊겨 일상이 흔들리는 사람들이 있다. 그들의 머리 위에도 비는 내린다. 가까이 내리는 비를 안전한 물로 이용하는 길을 함께 찾는 일이 그들의 하루를 바꾸는 데 도움이 될 수 있다.
내가 빗물 연구를 이어가는 이유도 여기에 있다. 시설 하나를 설치하는 데서 그치지 않고, 사람들이 방법을 이해하고 함께 관리하며 날마다 물 걱정을 덜도록 돕고 싶다. 누구나 안전한 식수를 공평하게 누리도록 하자는 SDG 6.1을 향한 실천이다. 그래서 기술과 함께 인식의 변화와 교육이 중요하다.
비를 소중한 물로 받아들이고, 모인 물이 어디로 가는지 살펴보고, 안전하게 이용하려면 무엇을 해야 하는지 배우는 일이다. 사람들이 이해하고 참여할 때 빗물관리는 생활 속에 자리 잡는다.
나는 발표에서 프놈펜 빗물 선언을 소개했다. '비를 보자(SEE THE RAIN)', '비를 모으자(CATCH THE RAIN)', '비를 가르치자(TEACH THE RAIN)'라는 세 가지 실천을 전했다. 이어 9월 3일을 '세계 비의 날'로 지정하자는 제안도 알렸다. 아직 유엔이 채택한 기념일은 아니다. 국제사회의 공감과 참여를 모아 그 인정을 향해 나아가자는 제안이다.
참가자들에게 이 길을 함께 가자고 요청했다. 각자의 나라와 학교, 연구 현장과 지역사회에서 빗물의 가치를 알리고 실천하는 일부터 시작할 수 있기 때문이다. 뜻밖의 초청으로 얻은 시간은 5분이었다. 그 안에 모든 설명을 담을 수는 없었지만, 빗물을 보는 범위를 넓히고 함께 행동하자는 뜻을 전할 수 있었다.
한글날에 나는 세종이 반대 앞에서도 놓지 않았던 목적을 다시 새긴다. 새로운 지식과 기술이 향해야 할 곳은 그것을 필요로 하는 사람들의 삶이다.
포럼 안내 사진에서는 가뭄을 알리는 버스 앞에 비가 내리고 있었다. 내 발표 화면에서는 우산이 그 비를 받도록 거꾸로 서 있었다. 물을 구하기 어려운 사람을 생각하며, 나는 세계의 동료들과 함께 그 우산을 들고 싶다.