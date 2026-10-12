민경선 고양시장님, 산황산이 묻습니다

큰사진보기 ▲산황산과 함께하는 생명평화미사산황산 생명평화미사 안내 ⓒ 천주교 의정부 교구 정평위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲종교인 현장기도회종교인환경회의 주최 현장기도회 안내 ⓒ 종교인환경회의 관련사진보기

경기 고양시 산황산 골프장 증설 시도가 시작된 지 15년이 흘렀습니다. 2014년 국토교통부가 개발제한구역 관리계획 변경을 승인한 때부터 따져도 12년입니다. 그 긴 갈등이 이제 중대한 갈림길에 섰습니다. 한편에서는 실시계획인가에 대한 소송이 진행 중이고, 다른 한편에서는 사업 강행을 요구하는 목소리가 높아지고 있습니다. 갈등이 이렇게 맞설 때 결과를 가르는 것은 결국 행정의 기준과 선택입니다.언론 보도에 따르면 고양시 측은 법과 절차에 따라 중립을 유지하겠다는 입장으로 보입니다. 얼핏 마땅한 태도입니다. 찬반이 첨예하게 맞선 현안에서 행정이 한발 물러서는 것은 오히려 신중해 보이기까지 합니다.그런데 과연 행정이 골프장 건설에서 객관적인 제3자일 수 있을까요?골프장 건설이 시청 창문 너머 '강 건너 불'이 될 수 있을까요?골프장 건설 과정에서 행정은 제3자가 아니라 결정의 주체입니다. 법은 사업의 길목을 행정의 판단에 맡긴 경우가 많습니다.애초에 사업의 출발점인 입지 결정과 도시·군관리계획 결정에서 행정청은 넓은 계획재량을 갖습니다. 골프장이 필요한지, 그 입지가 꼭 이곳이어야 하는지, 다른 대안은 없는지가 이 단계에서 판단됩니다.실시계획인가 단계도 다르지 않습니다. 행정청은 실시계획이 상위 도시계획시설결정과 법정 설치기준에 부합하는지, 사업을 실제로 시행할 수 있는지를 따져야 합니다. 나아가 실시계획인가를 받으면 개발행위허가가 의제되므로, 행정청은 인가 단계에서 개발행위허가 기준에 따라 주변 토지이용, 경관, 재해, 기반시설, 환경에 미치는 영향까지 살펴야 합니다.2025년 6월 11일 전임 시장이 인가 고시한 실시계획이 바로 그 길목이었습니다.그보다 넉 달 앞선 2025년 2월, 고양시의회는 여야 의원 34명 만장일치로 '산황산 골프장 증설 취소 권고 결의안'을 채택했습니다. 전임 시장은 이 결의를 뒤로하고 인가를 택했습니다.결의를 따랐든 무시했든 그것은 하나의 선택이었습니다. 다만 결의를 뒤로했다는 사실은 그 선택의 방향을 보여줍니다. 돌이켜 보면 고양시는 사업의 길목마다 판단을 내려왔고, 그 판단들은 행정의 편을 결정했습니다.그렇다면 지금 고양시가 말하는 '중립'은 무엇입니까.인가는 이미 고시되었고 소송은 진행 중입니다. 하지만 불은 중립의 강 건너에서 타고 있지 않습니다.물론 행정의 재량이 무소불위의 권력을 뜻하는 것은 아닙니다. 행정은 관련된 이익을 공정하게 형량해야 하고, 신뢰보호·비례·평등·자기구속의 원칙 안에서 재량을 행사해야 합니다. 그리고 그 원칙은 사업자만을 위한 방패가 아닙니다.산황산의 자연환경에 대한 우려는 이미 여러 차례 제기되었습니다. 기후재난연구소 최병성 목사는 "탄소흡수능력이 뛰어난 상수리 활엽수림을 이루고 있는 산황산을 훼손지역과 보전가치가 낮은 지역으로 평가한 것"을 이해하기 어렵다고 지적했습니다.이박광문 활동가는 법정보호종 5종과 새매, 큰기러기, 천연기념물 황조롱이와 솔부엉이, 소쩍새 등 모두 27과 50종을 직접 확인했다고 밝히고 있습니다.그렇다면 묻지 않을 수 없습니다.산황산의 상수리 활엽수림이 보전가치가 낮다는 판단은 어떤 기준에서 나온 것입니까. 법정보호종과 천연기념물이 깃들어 산다는 사실은 행정의 판단 과정에서 어떻게 반영되었습니까.여기에 산황동 주택의 대다수와 OO유치원이 골프장과 매우 인접하다는 경북대 이승준 교수의 지적이 더해집니다. 그렇다면 또 하나의 질문이 남습니다.이 사업으로 주민들이 감수해야 할 부담과 사업이 가져올 공익 사이의 균형은 충분히 형량되었습니까.상수리숲, 황조롱이, 경계 너머 유치원의 아이들. 생태계와 인접 주민의 삶을 지키는 것 역시 행정이 형량해야 할 공익입니다.얼마 전 취임 100일을 맞은 민경선 고양시장께서도 이러한 사정을 모르시지는 않을 것입니다. 선거 기간 중 시장께서는 "도심 내 자연녹지 보전을 지키기 위해 산황산을 보전하겠다"고 약속했습니다. 또한 "실시계획인가의 절차적 위법성에 대한 법률 재검토를 즉각 실시하고, 인가 효력 정지와 직권취소 또는 변경까지 검토하겠다"고 밝혔습니다.그 약속은 중립의 언어가 아니었습니다.철학과 가치관을 가진 행정은 방향을 정할 수밖에 없고, 그 기준은 공익이어야 합니다. 공익의 편에 서는 일은 때로 여러 이해관계자의 불만을 살 수 밖에 없습니다. 그러나 정치도 정책도 결국 선택의 연속입니다.여기서 옛이야기 하나를 떠올려 봅니다.일본 신화의 창조신 이자나기는 먼저 세상을 떠난 아내 이자나미를 잊지 못해 저승까지 찾아갑니다. 이자나미는 이승으로 돌아갈 수 있을지 저승의 신들과 의논하고 올 테니, 그동안 결코 자신을 들여다보지 말라고 당부합니다. 그러나 기다림을 견디지 못한 이자나기는 불을 밝혀 아내를 보고 맙니다.그가 본 것은 그리워하던 아내가 아니라 썩어가는 몸이었습니다. 놀라 달아나는 이자나기를 이자나미와 저승의 군사들이 뒤쫓았고, 이자나기는 이승과 저승의 경계인 요모츠히라사카를 거대한 바위로 막아 버립니다.이 이야기에서 이자나기를 살린 것은 그리움이 아니라 바위였습니다. 죽은 것은 다시 이승으로 데려올 수 없었고, 그에게 필요한 것은 미련이 아니라 경계를 닫는 일이었습니다.우리에게도 이제 그런 선택이 필요합니다.개발하면 지역경제가 살아날 것이라는 막연한 기대, 훼손된 자연은 기술로 복원할 수 있다는 낙관, 사업이 시작된 이상 되돌리기 어렵다는 행정의 관성이 더 이상 우리의 판단을 대신해서는 안 됩니다.그 시대는 지나갔습니다.과거의 이익에 대한 미련 때문에 미래로 가는 길까지 막아서는 안 됩니다. 이제 필요한 것은 과거를 되살리는 일이 아니라, 어디까지가 과거이고 어디서부터 미래인지 경계를 분명히 하는 일입니다.10월 13일에는 고양시의회 시정질문이, 27일에는 산황산 사건의 변론기일이 잡혀 있습니다.시간은 흐르고, 선택을 피할 수는 없습니다.고양특례시와, 고양시 행정의 수반인 민경선 시장께서 과감하게 과거와 단절하고 미래를, 우리의 후손들을 선택해 주시기를 바랍니다.당선증은 언젠가 낡아 먼지가 될 것입니다. 그러나 모두를 위한 선택은 기억 속에 남습니다. 오랜 시간이 흐른 뒤에도 봄이 오고 바람이 불면 산황산의 풀과 나무들은 다시 일어날 것이고, 그 바람을 따라 지금의 이야기를 전할 것입니다.이 오랜 이야기의 결말을 오늘, 우리가 정해야 합니다.