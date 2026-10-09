거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.[여성인권] 덧신? 인사혁신처장의 괴이한 '뾰족구두 혁신론'
"양복 입고 왔다고 구두 신고 왔다고 덧신 씌워서 면접 보겠다? 코미디 같은 일이 벌어지는 거예요." (10월 7일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 윤건영 의원)
지난 9월 10일이었습니다. '국가공무원 면접시험 복장 안내 공고'(인사혁신처 공고 2026-489호)가 나왔습니다. 그 안에는 이상한 금지 사항이 있었는데요.
인사혁신처는 "남녀 모두 정장 착용을 지양하고 넥타이, 정장구두 착용을 금지합니다"라며 특히 "넥타이·정장구두 착용 시 넥타이는 풀고 정장구두에는 덧신을 씌울 예정"이라고 밝혔습니다. 직무와 역량 중심으로 공직자 인사시스템을 구축하는 것과 '덧신'이 대체 무슨 관계가 있을까요.
이에 대해 지난 7일 열린 국정감사에서 윤건영 의원이 문제를 제기하자, 출석한 최동석 인사혁신처장의 답변은 오히려 상황을 더 악화시켰습니다. 그는 이렇게 말했습니다.
"특히 이제 여성 수험생들이 풀 메이크업을 하고 정장을 입고 뾰족구두를 신고 거기 오면 거기 카펫이 깔린 데도 아니고..."
정장은 낡고 '노타이'는 새로운 것이란 인사혁신처의 이분법적 공고도 비상식적입니다만, 최 처장의 답변이 더 놀라웠습니다. 그와 같은 공고가 나온 과정에 본인의 편협한 인식이 반영됐다는 점을 스스로 밝힌 셈이니까요. 윤 의원 반응대로 "상식을 초월하는" 입장이었습니다. 그날 오후 최 처장은 부적절한 발언이었다며 사과했는데요.
8일 한국여성정치네트워크는 인사혁신처의 공식 사과와 최 처장 사퇴를 요구하며 이렇게 주장했습니다.
"성평등한 채용 환경에 대한 감수성도 없는 인사가 국가 인사 혁신을 이끄는 것 자체가 국가 행정의 불행이자 희극이다."
[여성 정치] 김남희 "어머니의 눈물... 그 사건 가해자 드디어 준강간 기소"
"지난 4월 19세 대학생이 아르바이트하던 곳에서 40대 사장에게 만취 상태에서 성폭행을 당했으나 항거불능에 해당하지 않는다는 이유로 경찰의 불송치 결정을 받고 스스로 목숨을 끊은 안타까운 사건이 있었습니다. (중략) 그 사건 가해자가 드디어 준강간으로 기소되었습니다."
김남희 더불어민주당 의원이 9일 안산 10대 알바생 성폭행 업주 기소에 대한 소감을 자신의 페이스북에 밝혔습니다. 아르바이트를 하던 가게 사장에게 성폭행당했다고 고소했지만, 사건이 불송치되자 피해자가 스스로 목숨을 끊은 사건이었는데요.
김 의원은 "유족인 어머니께서 '이렇게 오래 걸릴 일이었냐고 눈물을 보이셨다고 한다"면서 "이제라도 기소가 된 것이 너무나 다행이며, 반드시 엄한 처벌이 이뤄지길 기원한다"고 전했습니다.
그는 글에서 "피해자의 명복을 빌며, 이런 안타깝고 억울한 일이 다시는 발생하지 않도록 제도 개선을 꼼꼼히 챙기겠다"며 "정성호 장관이 재직 당시 피해자 간담회 때도 직접 와서 유족인 어머니를 위로해 주셨다. 피해자의 억울함을 풀기 위해 노력해주신 점 감사드린다"고 덧붙였습니다.
한편 김 의원은 최근 더불어민주당 전국여성위원장 선거 출마를 선언했는데요. 그는 "여성이란 이유로 기회에서 배제되거나 불이익을 받지 않도록, 유능한 여성들이 정치 주역으로 당당히 설 수 있도록 길을 넓히겠다"며 "성평등한 민주당을 만들어가고 싶다"는 포부를 밝힌 바 있습니다.
[여성 경제] "'슈퍼우먼'이란 박수보다는... 여성 CEO 임신·출산 지원 정책을"
박창숙 한국여성경제인협회장이 "여성 대표의 임신과 출산을 '기업 운영의 리스크'로 바라보는 시선이 자리하고 있다"면서 "임신과 출산이 기업의 지속 성장을 가로막는 변수가 되지 않도록 필요한 환경과 제도를 함께 마련해 가는 것"이 필요하다고 강조했습니다.
박 회장은 '여성 CEO의 출산이 기업 성장 막지 않으려면'이란 제목의 9일 자 <한국경제> 기고문을 통해 "육아휴직과 유연근무제 등 관련 제도는 분명한 진전을 이뤘다"면서도 "여성 CEO가 임신과 출산을 하는 동안 기업을 어떻게 안정적으로 이어갈 것인지에 관한 고민은 여전히 해결하지 못했다"고 지적했습니다.
그는 글에서 "혁신적인 아이디어로 성장하던 기업이 대표의 임신과 출산을 계기로 흔들릴 수 있다는 두려움, 이것이 여성 CEO가 체감하는 현실"이라며 여성경제연구소의 조사 결과를 인용하여 "여성 CEO의 88.5%가 임신·출산·육아·돌봄으로 부담을 느낀다고 답했다. 임신·출산 시 가장 큰 어려움으로는 '대표자 부재에 따른 사업 운영 차질'을 꼽았다"고 전했습니다.
박 회장은 그리고 "그동안 CEO 부재에 따른 빈틈은 상당 부분 개인의 인내와 희생에 기대왔다. 만삭에도 업무를 놓지 못했고 출산 직후에도 결재와 의사결정을 이어가며 기업을 지켜냈다"며 이렇게 주장했습니다.
"이를 보고 우리 사회는 '슈퍼우먼'이라며 박수를 보냈다. 하지만 개인의 희생으로 기업을 지켜낸 일을 성공 신화로만 바라봐서는 안 된다. 그 박수갈채와 함성에 가려진 눈물과 한숨을 이제는 정부가 나서서 닦아줘야 한다.
[원더우먼] 양자경의 연설 "세상의 절반을 무시하면서 어떻게?"
전체 기업 중 여성 기업이 차지하는 비율은 40%를 넘었고, 여성 기업의 여성 고용 비율은 남성 기업보다 2.3배 높다. 여성 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 일은 여성 CEO 개인의 문제가 아니라 여성 일자리와 우리 경제에 직결돼 있다."
말레이시아 출신 배우 양자경이 지난 6일 열린 부산국제영화제 개막식에서 올해의 아시아영화인상을 받았습니다. 주요 선정 이유는 "홍콩 영화의 부흥기 속에서 주체적인 여성 캐릭터의 새로운 지평을 연 선구자"였습니다.
실제로 그는 여성으로서의 주체성을 여러 번 강조했는데요. 특히 2022년 10월 17일 미국 로스앤젤레스에서 열린 <ELLE>(엘르)의 '우먼 인 헐리우드' 시상식 연설이 대표적입니다.
"여성들은 젊을 때 할 수 있는 일을 모두 해둬야 한다는 말을 듣습니다. 외모가 예전만 못해지거나 움직임이 예전처럼 우아하지 않게 되면, 경력의 가장 좋은 시절이 이미 지나갔다고 여깁니다. 그러나 소위 '전성기'란 시기를 훌쩍 넘어서도 자신의 경력에서 가장 빛나는 시기를 보내고 있는 사람들이 많습니다. (중략)
배우로서, 작가로서, 제작자로서, 감독으로서, 그리고 이야기를 만들어내는 모든 분야에서 우리 여성이 힘겹게 싸워 이뤄낸 노력과 영향력은 세상을 조금씩 더 나은 곳, 더 밝은 곳으로 나아가게 합니다. 우리는 매일 일터로 나가는 것만으로도, 크고 작은 방식으로 우리가 있다는 사실을 알립니다.
우리는 여기 있습니다. 이 사실을 받아들이는데 어떤 사람들이 왜 그렇게 어려움을 겪는지 이해할 수 없습니다. 너무나 당연한 일 아닌가요? 세상의 절반을 무시하면서 어떻게 세계인의 영화가 될 수 있겠습니까."
이번 부산국제영화제에서는 그의 신작 <우리 할머니는 큐브왕>이 상영됩니다. 영화에서 양자경은 청년과 매직큐브를 풀어 가는 80대 노인 역을 맡았습니다. 7일 기자회견에서 그는 "큐브에는 많은 경우의 수가 있고 삶도 마찬가지"라며 "매일 아침 일어나서 새로운 도전을 꿈꾼다"고 말했습니다. "심장 박동이 올라가는 일이 나를 앞으로 나아가게 한다"면서요.
그의 나이 올해 예순넷입니다.