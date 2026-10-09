덧신? 인사혁신처장의 괴이한 '뾰족구두 혁신론'

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성인권]

"양복 입고 왔다고 구두 신고 왔다고 덧신 씌워서 면접 보겠다? 코미디 같은 일이 벌어지는 거예요." (10월 7일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 윤건영 의원)

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"특히 이제 여성 수험생들이 풀 메이크업을 하고 정장을 입고 뾰족구두를 신고 거기 오면 거기 카펫이 깔린 데도 아니고..."

"성평등한 채용 환경에 대한 감수성도 없는 인사가 국가 인사 혁신을 이끄는 것 자체가 국가 행정의 불행이자 희극이다."

큰사진보기 ▲최동석 인사혁신처장이 7일 국회 행정안전위원회에서 열린 국정감사에서 행안위원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[여성 정치]

"지난 4월 19세 대학생이 아르바이트하던 곳에서 40대 사장에게 만취 상태에서 성폭행을 당했으나 항거불능에 해당하지 않는다는 이유로 경찰의 불송치 결정을 받고 스스로 목숨을 끊은 안타까운 사건이 있었습니다. (중략) 그 사건 가해자가 드디어 준강간으로 기소되었습니다."

[여성 경제]

"이를 보고 우리 사회는 '슈퍼우먼'이라며 박수를 보냈다. 하지만 개인의 희생으로 기업을 지켜낸 일을 성공 신화로만 바라봐서는 안 된다. 그 박수갈채와 함성에 가려진 눈물과 한숨을 이제는 정부가 나서서 닦아줘야 한다.



전체 기업 중 여성 기업이 차지하는 비율은 40%를 넘었고, 여성 기업의 여성 고용 비율은 남성 기업보다 2.3배 높다. 여성 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 일은 여성 CEO 개인의 문제가 아니라 여성 일자리와 우리 경제에 직결돼 있다."

[원더우먼]

큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 이틀째인 6일 부산 해운대구 영화의전당에서 영화 < 우리 할머니는 큐브왕 > 기자회견에서 배우 양쯔충(양자경)이 질문을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"여성들은 젊을 때 할 수 있는 일을 모두 해둬야 한다는 말을 듣습니다. 외모가 예전만 못해지거나 움직임이 예전처럼 우아하지 않게 되면, 경력의 가장 좋은 시절이 이미 지나갔다고 여깁니다. 그러나 소위 '전성기'란 시기를 훌쩍 넘어서도 자신의 경력에서 가장 빛나는 시기를 보내고 있는 사람들이 많습니다. (중략)



배우로서, 작가로서, 제작자로서, 감독으로서, 그리고 이야기를 만들어내는 모든 분야에서 우리 여성이 힘겹게 싸워 이뤄낸 노력과 영향력은 세상을 조금씩 더 나은 곳, 더 밝은 곳으로 나아가게 합니다. 우리는 매일 일터로 나가는 것만으로도, 크고 작은 방식으로 우리가 있다는 사실을 알립니다.



우리는 여기 있습니다. 이 사실을 받아들이는데 어떤 사람들이 왜 그렇게 어려움을 겪는지 이해할 수 없습니다. 너무나 당연한 일 아닌가요? 세상의 절반을 무시하면서 어떻게 세계인의 영화가 될 수 있겠습니까."