말 바꾼 트럼프 "중간선거 전까지 이란 공격 안 해"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 소셜미디어 ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 3일 미국 중간선거가 끝날 때까지 이란을 공격하지 않겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 8일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜에 "우리는 이란과 생산적인 논의를 진행하고 있다"라며 이같이 적었다.그는 "이란은 경제적으로나 군사적으로 매우 나쁜 상황에 처해 있고, 이란에 대한 봉쇄 조치는 전면적으로 유지될 것"이라고 강조했다.또한 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 사상 최대 규모라면서 "어젯밤에만 2200만 배럴이 통과했고, 이란을 오가는 원유는 단 한 배럴도 없었다"라고 주장했다. 다만 이란과 진행 중인 논의가 구체적으로 어떤 내용인지는 언급하지 않았다.그러면서 "우리는 11월 3일 미국에서 실시되는 중간선거 이전에는 이란을 공격하지 않을 것임을 분명히 밝힌다"라며 말했다. 이어 "이란은 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 덧붙였다.전날 미 온라인 매체 <악시오스>는 미 국방부가 중동을 관할하는 중부사령부에 이란에 대한 대규모 군사작전 재개를 준비하라는 지시를 내렸다고 보도했으나, 트럼프 대통령이 나서 이를 부인한 것으로 보인다.트럼프 대통령은 지난 9월 23일 유엔 총회 연설에서 "나는 중간선거에 출마하지 않는다. 나는 이미 출마했고 (대선에서) 압도적인 승리를 거뒀다"라며 중간선거 결과에 휘둘리지 않고 강경책을 계속 이어가겠다고 밝힌 바 있다.또한 지난 5월 백악관 각료회의에서도 "이란은 내가 중간선거를 의식해 물러설 것이라고 생각하지만, 나는 선거 따위는 신경 쓰지 않는다"라고 말하기도 했다.그러나 선거가 다가올수록 이란 전쟁에 따른 고유가와 물가 상승으로 미국 유권자들의 불만이 커지면서 여당인 공화당에서도 우려가 나오자 중간선거가 끝날 때까지 이란에 대한 군사행동에 나서지 않겠다는 방침을 선언한 것이다.미 CNN방송은 "트럼프 대통령이 중간선거 이전에 이란 전쟁을 다시 본격화하는 데 난색을 보였다"라며 "이는 가뜩이나 인기가 없는 전쟁을 재개할 경우 발생할 정치적 악영향을 의식한 것"이라고 분석했다.또한 "이란 전쟁이 유가 급등을 일으켜 생활비 부담을 가중시키고, 이는 트럼프 대통령과 공화당에 부담으로 작용할 것"이라고 전했다.