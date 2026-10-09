진보당, 김태규 지역구에 '욕도 아깝다' 현수막

큰사진보기 ▲울산 남구갑 김태규 의원 사무실 앞에 붙은 현수막 ⓒ 진보당 울산시당 관련사진보기

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김태규 국민의힘 의원(울산 남구갑)의 지역구 곳곳에 김 의원의 발언을 비판하는 현수막이 내걸렸다. 현수막에는 '욕도 아깝다'라는 문구가 적혔다.현수막을 게시한 곳은 진보당 울산시당이다. 이들은 앞서 지난 8일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 김 의원의 발언을 비판하며 "울산의 수치 김태규 의원은 국회에서 퇴출되어야 한다"라고 밝혔다.김 의원은 9월 30일 JTBC 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 출연해 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄과 전두환 전 대통령의 행위에 대한 질문에 각각 "내란이 아니다"라고 답했다.진보당 울산시당 관계자는 9일 "이후에도 김 의원이 노무현 전 대통령을 조롱하는 등 논란이 될 만한 발언을 이어가고 있다"며 "김 의원의 사무실을 비롯해 울산 남구갑 지역 곳곳에 '욕도 아깝다'는 문구의 현수막을 게시했다"고 밝혔다.이어 "이번 현수막은 김 의원의 잇따른 발언에 대한 당의 입장을 알리고, 이에 대한 지역 시민들의 비판과 우려를 전달하기 위한 것"이라고 말했다.방석수 진보당 울산시당위원장도 자신의 페이스북에 현수막 게시와 관련한 입장을 밝혔다. 그는 "국회의원이라는 사람이 내란을 내란이 아니라 한다. 그들이 그토록 옹호하던 헌법을 유린하니 달리 규탄할 말이 없다"고 썼다.