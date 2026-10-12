'50센트' 대중교통 2년, 호주 퀸즐랜드의 변화

큰사진보기 ▲50센트 대중교통 정책이 불러온 변화. ⓒ rozetsky on Unsplash 관련사진보기

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호주 동전 중에서 가장 크고 묵직한 50센트(한화 약 500원)짜리 동전. 크기만 큼지막했지 사실 요즘 물가에 이 50센트로 할 수 있는 건 아무것도 없다. 아이들이 좋아하는 작은 막대사탕 하나도 1달러는 줘야 하니, 주머니 속에서 괜히 자리만 차지하는 거추장스러운 동전에 가깝다. ​그런데 이 쓸모없어 보이던 동전 하나로 주 전체를 마음껏 누빌 수 있는 곳이 있다. 바로 내가 살고 있는 호주 퀸즐랜드다. 이곳에선 버스, 기차, 트램, 페리를 타든 대중교통 이용요금을 단돈 50센트만 내면 된다. 하물며 50센트로 2시간 이내에 환승까지도 된다. ​2024년 8월, 6개월짜리 시범사업으로 시작했던 '50센트 대중교통 요금제'가 영구 시행으로 전환된 지도 어느덧 2년이 지났다. 퀸즐랜드에 살면서 대중교통을 이용하다 보면 이 정책이 주민들의 일상에 얼마나 깊숙이 자리 잡았는지 실감할 때가 많다. ​예전에는 가까운 거리라도 '차를 끌고 갈까, 대중교통을 탈까' 한 번쯤 계산해 봤지만, 지금은 비가 많이 오는 날을 제외하고는 늘 버스로 이동 및 출퇴근을 한다. 물론 자차로 출근할 때보다 시간이 조금 더 걸리고, 버스 시간에 맞춰 집을 나서는 수고로움도 있다. 버스를 놓치면 다음 버스가 올 때까지 20분 남짓 기다려야 하는 불편도 있다. ​그래도 50센트로 움직일 수 있다는 건 꽤 큰 장점이다. 출근길 핸들을 잡았을 때 마주해야 하는 꽉 막힌 도로, 매달 적지 않게 나가는 기름값, 일터에 도착해서 주차 공간을 찾고 주차비를 내야 하는 걱정에서도 벗어났다. ​출근길이 예전보다 한결 편해졌다. ​나만 그렇게 느끼는 것은 아니다. 숫자에서도 변화가 나타난다. ​퀸즐랜드 교통부(TMR)의 연차보고서를 보면, 대중교통 운임수입은 시행 전 3억 2470만 달러에서 시행 후 1억 18만 달러로 줄었다. 불과 1년 만에 2억 2,460만 달러, 비율로는 69%가 넘게 감소했다. ​주정부가 큰 폭의 수입 감소를 감수한 반면 시민들의 대중교통 이용량은 늘었다.호주 퀸즐랜드주 트랜스링크(Translink)의 대중교통 성과 대시보드(2025-2026년 Q3 기준)에 따르면, '50센트 대중교통 요금제' 도입 이후 누적 이용 건수가 3억 3579만 회를 돌파했다. 이 기간 주민들이 아낀 총 교통비는 7억 30만 달러(약 6300억 원)에 달하며, 1회 탑승당 평균 2.09달러의 절감 효과를 거두었다. 수단별로는 페리(▲59%)와 트램(▲39%)의 이용량 증가세가 가장 가팔랐다.시행 첫 6개월 동안 퀸즐랜드 남동부(SEQ) 지역의 대중교통 이용량은 전년 같은 기간보다 18.3% 증가했다. 기차는 18.6%, 버스는 15.8%, 트램은 27.5%, 페리는 42.8% 늘었다. 연간 이용 횟수로 보면 1억 6778만 회에서 1억 9288만 회로 약 2500만 회가 증가했다. 요금이 크게 낮아지자 사람들이 대중교통을 더 많이 이용하기 시작한 것이다. 시행 초기 6개월 동안 주민들이 아낀 교통비도 1억 8100만 달러에 달했다. ​무임승차와 관련된 변화도 있었다. 요금이 이렇게 싸지면 무임승차가 늘어날 것 같지만, 실제 벌금 발부 건수는 시행 전보다 오히려 43% 줄었다. 50센트라는 부담 없는 요금에 더해 해외 신용카드나 스마트폰을 단말기에 갖다 대는 컨택리스 결제까지 가능해지면서 굳이 무임승차를 할 이유도 줄어든 것으로 보인다. 관광객이나 다른 지역에서 온 사람들도 동일하게 이 혜택을 누린다. ​트랜스링크가 공개한 '50센트 요금제' 통계 산정 기준표에 따르면, 누적 데이터는 정책이 시행된 2지난해 8월 5일 이후 수치다. 집계 대상은 퀸즐랜드 남동부(SEQ) 내 주정부 운행 계약 대중교통 승객 전체이며, SEQ 외곽 지역 및 보조금을 받지 않는 민간 노선은 대상에서 제외된다. 절감액 수치는 기존 요금과 50센트의 차액을 기준으로 산출된다.50센트 요금제가 생활에서 바꿔 놓은 것은 단순히 교통비 몇 달러를 아끼는 것만이 아니다. 사실 숫자만 놓고 보면 참 이상한 정책이다. 정부는 1년에 2억 달러가 넘는 운임 수입을 포기했고, 승객은 오히려 크게 늘었다. 그렇다면 퀸즐랜드 주정부는 수억 달러의 운임 수입을 포기하면서 대체 무엇을 얻는 걸까. ​생각해 보면 정부가 얻는 것은 눈에 보이는 운임 수입 그 이상이다. 당장 고물가 속에서 주민들의 가계 고정 지출이 크게 줄었고, 사람들이 밖으로 나와 움직이면서 도심과 휴양지 상권에도 활력이 돈다. 도로 위에 차가 조금이라도 줄어들면 매일 반복되는 교통 체증과 도로 유지비, 탄소 배출 같은 사회적 비용도 그만큼 함께 낮아진다.매일 버스를 타고 출퇴근하면서 느끼는 것도 바로 이 점이다. 50센트라는 요금은 차를 가져갈지 말지 고민하는 순간, '시간이 조금 더 걸리더라도 차를 두고 버스를 타자'는 선택을 하게 만든다.​물론 이 정책이 영원히 유지될 수 있을지는 더 길게 봐야 한다. 매년 포기해야 하는 수억 달러의 운임 수입과 늘어난 승객을 감당하기 위한 운행, 관리 비용은 주 정부에게 결코 작은 돈이 아니다. 자동차가 실제로 얼마나 줄었는지, 도로 체증과 환경에는 어떤 변화가 있었는지도 더 꼼꼼히 따져봐야 한다. 버스가 늦거나 배차 간격이 길 때처럼 50센트라고 해서 대중교통 자체의 불편함이 사라지는 것도 아니다. ​​지난 2년 동안 퀸즐랜드에서는 실제로 그렇게 생각하고 행동에 옮긴 사람이 많아졌다. 결국 퀸즐랜드 정부가 내놓은 것은 단순히 50센트짜리 버스표가 아니라, 주민들의 이동 습관을 바꾸는 강렬한 계기였다. ​이 정책이 앞으로도 계속될 수 있을지는 매년 지불하는 수억 달러의 비용보다, 시민들이 누리는 편의와 도시 전체가 얻는 가치가 더 크다는 것을 계속해서 보여줄 수 있느냐에 달려 있을 것이다.