'나'를 무엇으로 증명할 수 있을까

큰사진보기 ▲독서토론 프로그램 안내지이 프로그램은 9월 30일부터 10월 14일까지 3회차, 그림책을 읽고 성인 대상 독서토론 프로그램이다. 그림책에 대한 선입견 탓인지, 홍보 미흡 탓인지 12명 모집 5명이 모였다. 하지만 선정한 도서가 성인한테도 아주 유익한 주제가 담겨서 좋다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲당신을 측정해 드립니다 표지표지는 독자로하여금 여러 가지를 가늠하게 하는 도구인만큼, 여러 모양,색깔의 고양이가 16개나그려져있다. 당신을 측정해 드립니다, 사계절 민주인권그림책, 권정민(지은이) ⓒ 사계절 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 상반기에는 시니어 일자리에 충실한다는 명분으로 강의 듣기를 거의하지 않았다. 글에서도 언급했듯이 미뤘던 숙제를 이 가을이 다 가고 나면 하지 못할 것 같은 마음에 글쓰기,독서 토론, 그림책 재활용 팝업북 만들기' 무려 3개나 등록해 10월은 많이 분주할 것 같다. 하지만 배우는 시간은 나를 실망시키지 않을 거라 믿는다.

해마다 가을이 시작되는 9월이 오면 괜히 마음부터 바쁘다. 가을 기운에 쫓기는 듯한 그 마음은 결국 몸까지 움직인다. 해결해야 할 숙제, 딱딱하게 굳은 된장을 삶은 콩을 섞어 되살리기를 했다.10월에는 도서관으로 발걸음을 향했다. 성인 독서토론 프로그램 참여가 목적이었다. '그림책, 마음을 읽다' 주제가 마음에 들어서 망설이지 않고 접수했다. 모집 공고에는 성인 12명 모집이었는데, 다섯 명이 왔다. 토론의 목적인 다양한 생각을 나누기에는 아쉬운 수였다. 어쩔 수 없었다.첫날에는 백희나 작가의 '구멍청'을 읽었다. 사실 필자는 미처 책을 구하지 못해 그냥 갔지만 즉석에서 읽고 토론에 들어갔다. 이야기는 짧지만, 내용은 가볍지도 간단하지도 않아 여러 이야기를 나눌 수 있었다.지난 6일 다시 모였다. 어느새 다정한 이웃을 만난 듯 미소로 서로를 맞았다. 토론할 그림책은 <당신을 측정해 드립니다>였다. 표지부터 심상치 않았다. 주인공 고양이가 16칸에 각각 다른 색깔, 시선으로 나열돼 있다.머리말에는 '당신은 누구입니까?'라는 질문으로 시작한다. 만약 누군가 필자한테 그 질문을 한다면, 일단 멈칫하고 생각할 것 같다. 얼른 생각나지 않는다면 '글쎄요'라고 한 틈을 쉬고, 여의치 않으면 이름, 성별 등 분류 기호 같은 단어를 떠올릴 것 같다.그런데 이 책에서는 그 답을 찾은 방법으로 '당신의 모든 것'을 측정해 보면 가능하다고 말한다. 그 방법이 아주 체계적인데, 내용은 다소 생뚱맞기도 하다.기초 측정으로 신체의 부분별 기능을 측정해 생물학적 특징 파악을 제안한다. 무게, 높이를 측정해 물리학적으로, 시력과 뇌 용량까지, 심지어 코 길이와 너비로 성격 유형 등을 구분하며 운명까지 예측한다. 꼬리 길이로는 균형감과 의사소통 능력을. 그 이외도 발가락뼈, 피, 색깔까지도 포함된다.심화 측정으로, 체력, 순발력, 지구력, 집중력, 사고력, 어휘력, 인내력을 측정해야 하는데 이유는 활기찬 생활하는데 필수 조건으로 꼽는다. 그러다가 작가는 '자신이 누구인지 증명할 방법이 있나요?' 하고 묻는다.이제 마지막으로 종합 측정에 들어가는데, 두 단계를 측정했으니 스스로 측정하기를 권한다. 도구 없이 눈에 보이지 않는 것도 포함하고, 일상생활과 밀접한 요소로 뻗어가는데, 근무시간과 식사 시간, 식사의 양과 질, 청소기 사용 시간, 소파 사용 시간 등이다.흘린 땀의 양, 품위 유지 비용, 사용 공간 크기, 자기표현 능력, 타인의 관심, 먹을 것에 대한 열망, 가질 수 없는 것에 대한 열망 그 이외도 눈에 띄는 것은 '타인의 도덕성', '나와 타인의 불행'을 측정하는 이유가 좀 궁금했다.마지막 주문은 '자신에 대한 만족도' 측정이라고 하며 지나친 측정이 정신 건강에 미치는 영향도 생각하라고 충고한다. 흔히 하는 말로 '병 주고 약 주기' 식인 듯하다. 하지만 측정을 무조건 기피하라는 뜻은 아니다. 어차피 우리는 공동체 일원으로 살아가기 때문인데, 저자도 마지막 부분에 잠깐 언급한다.그런 이유로 '숨겨진 측정'을 당하기도 한다. 쉬운 예로 필자가 쓴 기사를 읽은 조회수가 그것이다. 그런가 하면 생존에 필요한 혈압, 맥박 등은 스스로 적극 체크한다. 다시 말하면 측정은 우리의 일상에서 떼어낼 수 없는 부분이지만, 때때로 우리는 '불편하고 기분 나쁜 측정'을 경험하게 된다. 이를테면 출신 나라( 학교, 동네 ), 학벌 등 어렵지 않게 꼽을 수 있다. 여기서 작가의 메시지는 '차별, 불평등, 편견' 등을 떠올리게 한다.끝으로 핵심은 '건강한 시민으로 살아가기 위한 힘'을 키우기 위해 측정을 해야 한다고 한다. 모든 측정이 끝난 뒤에는 공동체의 주인인 '나'에 대해 질문을 한다. 나를 나타내는 모든 직함, 나이, 점수 등의 숫자를 지워버린다면 '나'라는 존재를 '무엇으로 증명할 수 있을까요?'이다.토론자 다섯 명은 누구도 선뜻 답을 말하지 못했다. 필자 또한 그랬다가 강의가 끝나는 시점에 어느 토론자가 다시 그 질문에 대해 언급했다. 그 이유가 뭔지를 아직도 생각나지 않는데 이유를 모르겠단다. 바로 그때 필자의 머리를 스친 생각이 떠올랐다. 자신이 좋아하는 '취미'와 연결하여 증명하면 되지 않겠냐고 반문했다. 다들 고개를 끄덕였다.그리고 이틀이 지났다. 필자는 차일피일 미뤘던 <오마이뉴스> 10만인클럽 가입을 이 가을에 감행했다. '나'라는 존재를 공고히 증명하듯 말이다. 남의 말 듣기와 기록을 즐기고, 나아가서 관심 있는 공동체 일원들과 소통할 수 있는 '모든 시민은 기자다'라는 잣대를 붙잡았다. 하지만 '시민기자'라는 직함을 '나'를 증명하는 도구로만 사용하는 우를 범하지 않으려 노력할 것을 다짐해 본다.