품삯·뱃삯은 쓰면서 왜 '비행기삯'은 안 쓸까

"글쎄, 아마 몇십억 원 하지 않을까?"

AD

"아, 그거? 인당 40만 원가량 들었어."

"비행기 한 대를 사시려고요, 아니면 비행기삯을 물으시는 건가요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 공감신문에도 실립니다.

10월 9일 한글날 오전, 페이스북에서 뜻밖의 선물을 받았다. 잠자리에서 일어나 휴대전화를 열었더니 언론계 선배 한 분이 올린 글이 눈에 들어왔다. 읽다가 웃음이 터졌고, 다시 읽으면서 고개를 끄덕였다. 한글날에 걸맞은 유쾌하고 유익한 글이어서 오마이뉴스 독자들과 나누고 싶어졌다.글은 일본 홋카이도 가족여행 이야기로 시작한다. 지난달 아내와 아들딸 부부를 데리고 여행을 다녀왔더니 주변 사람들이 비행기값이 얼마나 들었느냐고 물었다는 것이다. 선배는 짐짓 모르는 척하며 대답했다고 한다.상대방이 답답해하며 항공료를 물은 것이라고 설명하자 그제야 순진한 표정으로 대답했다.웃음 뒤에는 제법 묵직한 질문이 남는다. 비행기값은 비행기 자체의 가격을 뜻하는데, 비행기를 타는 데 지불한 돈까지 그렇게 불러야 하느냐는 것이다.선배는 여기서 우리말의 보물 하나를 꺼내 놓는다. 바로 '삯'이다. 품삯은 일한 대가이고, 뱃삯은 배를 타는 대가다. 그렇다면 비행기삯, 버스삯이라고 부르면 어떻겠느냐는 제안이다. 낱말 하나를 바꿨을 뿐인데 우리말 특유의 정겨운 말맛이 살아난다.물론 '비행기값'이나 '버스값'이 반드시 틀린 표현은 아니다. '값'에는 어떤 일을 치르는 데 드는 비용이라는 뜻도 있기 때문이다. 그러나 선배의 글은 문법적 잘잘못을 따지기보다 우리가 잊고 지내던 우리말의 풍성함을 일깨운다는 점에서 가치가 있다.특히 언론인들에게 당부한 대목이 인상적이다. 선배는 "백령도 가는 배값 또 뛴다", "비행기값 빼고도 이득이네"라는 실제 언론 보도 제목을 예로 들며 방송과 신문, 인터넷매체 종사자들이 우리말을 더욱 아껴 달라고 요청했다.언론의 언어는 사회의 언어가 된다. 오늘 기자가 쓴 낱말이 내일 독자의 입에 오르고, 방송에서 반복한 표현이 어느새 사람들의 언어 습관으로 자리 잡는다. 그런 점에서 기자의 문장 하나는 우리말을 가꾸는 작은 씨앗이 될 수도 있다.더욱 마음에 드는 것은 글의 방식이다. 어려운 문법 지식을 늘어놓거나 잘못된 표현을 꾸짖지 않았다. 가족여행이라는 친숙한 소재에 재치 있는 대화를 곁들여 독자를 웃게 만든 다음, 자연스럽게 우리말의 소중함을 생각하게 했다. 웃음으로 문을 열고 공감으로 마음을 움직인 셈이다.올해는 가갸날이 제정된 지 100년을 맞는 뜻깊은 한글날이다. 우리말살리는겨레모임은 해마다 한글날을 맞아 우리말을 지키고 가꾸는 데 힘쓴 사람들을 '우리말 지킴이'로 선정해 발표한다. 우리말을 아끼고 살리는 노력을 격려한다는 점에서 의미 있는 활동이다.내년에는 이 언론계 선배가 '우리말 지킴이'로 선정되면 좋겠다. 거창한 연구 논문을 발표하거나 대대적인 운동을 벌인 것은 아니지만, 일상에서 무심코 사용하는 낱말 하나를 통해 많은 사람에게 우리말 사랑의 씨앗을 뿌렸기 때문이다. 이런 시민에게 한글날 표창을 준다면 그 자체로 또 하나의 살아 있는 우리말 교육이 되지 않을까.세종대왕이 훈민정음을 만든 뜻도 백성들이 자신의 생각을 쉽고 편리하게 표현하도록 하는 데 있었다. 우리말 사랑 역시 거창한 구호보다 일상의 작은 실천에서 시작된다. 언어는 박물관에 보관하는 유물이 아니라 사람들이 매일 사용하며 가꾸는 살아 있는 문화유산이다.한글날 아침, 선배의 글 덕분에 웃음과 배움을 함께 얻었다. 앞으로 누군가 비행기값을 물으면 나도 한 번쯤 이렇게 되물어 보고 싶다.우리말을 사랑하는 일은 이렇게 작은 웃음 하나에서 시작될 수도 있다.