도서관에서 열린 꽃놀이, 기대 이상이었습니다

큰사진보기 ▲<꽃피는 미술관>은 거장들의 꽃그림 365점을 모은 그림책이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲모네가 1883년에 그린 <세 개의 튤립 화분> 모네는 정원에 직접 튤립을 심고 감상하며 그림도 그렸다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마네가 그린 <유리병 안의 라일락> 마네가 사망하기 1년 전 병상에서 그린 라일락 그림이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃꽂이를 하는 중간 벌이 수국에 내려앉은 모습을 카메라에 담았다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲필자가 만든 가을수국 꽃다발 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲프로그램 참가자들이 만든 꽃다발을 한데 모으니 아름다운 꽃밭이 생겼다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲독서와 꽃놀이 프로그램을 진행한 박성숙 강사 ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난달 금천구립독산도서관에서 <그림책으로 만나는 가을 꽃놀이> 프로그램을 진행한다는 소식을 접했다. 책과 꽃과의 조합이 신기해 빛의 속도로 신청했다. 평소 책을 가까이 하는데 꽃까지 구경할 수 있다니 호기심과 기대가 적지 않았다.먼저 도서관이 추천한 주제도서 정하윤 작가의 <꽃피는 미술관>을 펼쳤다. 거장들의 꽃그림 365점을 엮은 그림책이다. 꽃그림에는 원색의 작품과 연대, 재료, 형식 등 주석을 달았다. 작가는 365일 전시관에서 그림을 감상하듯 하루 한 점씩 볼 것을 권유했지만 그림 하나하나의 스토리와 배경이 궁금해 이틀 만에 독파했다.화가들은 꽃그림을 많이 그렸다. 꽃과 화가는 어찌 보면 숙명적 만남이다. 클로드 모네(1840~1926)는 "화가가 된 것은 모두 꽃 덕분이다"라고 칭송했다. 작품 설명에는 그림의 시대적 배경과 화가들의 인생역정을 곁들여 집중력을 높였다. 일례로 17세기 튤립 광풍이 네덜란드에서 있을 때 모든 사람들이 투기에 뛰어들었다고 한다. 화가들도 유행 따라 튤립을 화폭에 열심히 담았는데 튤립 꽃그림이 '돈'이 되었기 때문이다.튤립 원산지는 튀르키예와 중앙아시아지만 네덜란드는 해상무역으로 들여와 비싸게 거래했다. 튤립 구근 하나 가격이 당시 암스테르담 집 한 채를 살 정도였다고 한다. 하지만 1637년 2월 튤립의 재산 가치를 인정할 수 없다는 법원 판결 이후 튤립 가격은 수천 분의 일로 폭락했다. 버블이 빠지면서 튤립을 갈아 없애는 '풀밭 장례식'까지 생겼다.하지만 튤립은 200년 후 화가들에 의해 재차 소환됐다. 예전처럼 투기광풍에 따른 그림이 아니라 튤립을 자연 그대로 온전히 감상하자는 취지였다. 19세기 들어 사조를 달리할지라도 튤립 정물화를 그리지 않은 화가가 없을 정도로 튤립은 그림 소재로 매력 있는 꽃이었다.모네는 자신의 정원에 심을 꽃품종을 직접 고를 정도로 애호가였다. 그는 튤립을 키우고 가꾸는 것뿐 아니라 그림으로도 생생히 남겼다. 덕분에 우리는 튤립의 아름다움을 재차 감상할 수 있다.향기가 짙은 라일락도 튤립 못지않게 화가들이 선호한 꽃이다. 에두라르 마네(1832~1883)가 말년에 병석에서도 라일락 그림을 그렸을 정도다. 1882년 마네는 <유리병 안의 라일락>이라는 작품을 남기고 다음 해 숨을 거두었다.작가는 꽃그림을 제대로 감상하는 법도 제시했다. 꽃, 사람, 풍경 순으로 살피라는 것이다. 꽃은 작품의 주연이며, 풍경은 배경으로, 여기에 사람이 등장하면 꽃을 대하는 표정과 분위기를 짐작할 수 있는데 꽃그림에는 화가의 작품 의도가 숨어있다는 뜻이다. 일러준 대로 계속 연습해 보니 꽃그림을 감상하는 안목이 생긴 것 같았다.드디어 지난 7일 꽃놀이 프로그램이 도서관 1층 한편 야외정원에서 열렸다. 이미 15명의 탁자에는 가을 소국 다발과 전지가위, 꽃꽂이 오아시스, 포장지와 리본까지 꽃놀이 소재들이 가지런히 놓여있었다. 노란색, 자줏빛, 보랏빚 수국들이 꽃의 향기와 물성을 직접 느끼게 했다.한 시간 동안 강사의 지도에 따라 다양한 색의 수국을 자르고 다듬으면서 꽃탑을 쌓아 자기만의 개성 있는 꽃다발을 만들었다. 만드는 디자인에 따라서는 꽃바구니나 화병에 담는 꽃꽂이도 가능했다. 꽃을 선물하거나 구입한 적은 더러 있지만 꽃다발을 직접 만든 것은 난생처음이다. 각자 만든 꽃다발을 정원 연단에 한데 모으니 아름다운 꽃밭이 생겼다.이날 프로그램을 진행한 꽃과 생활 박성숙 대표는 "꽃그림 독서를 통해 얻은 감수성으로 꽃을 대하는 시간을 마련했다"면서 "꽃은 화가들뿐 아니라 우리들에게도 신비로운 영감을 주는 대표적인 주제"라고 강조했다.나는 당초 책을 읽은 후 서로 이야기하고 꽃을 앞에 두고 감상하는 수준의 프로그램을 기대했다. 이처럼 꽃을 직접 다듬고 꽃다발을 만들 것이라곤 전혀 예상하지 못했다. 이에 대해 도서관 관계자는 도서관의 정체성을 살려 독서와 연계한 꽃꽂이 프로그램을 기획했다고 설명했다. 참가자들에게 독서와 꽃을 연결해 이색적인 체험을 선사한 것이다.책을 통해 꽃그림 감상법을 익히고 꽃꽂이 기술에다 꽃다발까지 체험하다니 황홀한 시간이었다. 도서관이 다양한 문화공간으로 변신하고 있지만 이렇게 파격적일 줄이야. 나는 '꽃을 든 남자'가 돼 도서관을 나섰다. 가을 수국 꽃다발을 갑자기 건네자 아내는 놀랐는지 한참 동안 말을 잇지 못했다.