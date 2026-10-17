'반도체 강국' 대만은 어떻게 민주주의를 일궜나

큰사진보기 ▲<대만 차근차근 행복해지는 나라>는 가깝지만 제대로 알지 못했던 대만 사회의 명과 암을 입체적·체계적으로 분석한 책으로, 대만의 역사와 정체성, 헌정체제와 정치, 국제관계와 외교, 사회와 문화 등을 통해 대만의 과거와 현재, 미래를 꿰뚫어 대만에 대한 이해를 돕는다. ⓒ 도서출판 리수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2015년 12월 MBC 프로그램 <마이 리틀 텔레비젼>에 출연한 아이돌 그룹 트와이스의 대만인 멤버 쯔위가 청천백일만지홍기를 흔들고 있다. 이 일로 쯔위는 중국 누리꾼들로부터 ‘대만 독립 지지자’라는 맹비난을 받았고, 결국 "중국은 하나밖에 없으며 해협양안이 하나며 전 제가 중국인임을 언제나 자랑스럽고 여긴다"고 사과했다. ⓒ 도서출판 리수 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲1990년 3월 타이베이에서 벌어진 '야생백합 학생운동' 당시의 모습. 학생들은 장기간 이어진 국민당 권위주의 체제의 개혁과 민주화를 요구했다. 이 운동은 대만의 헌정 개혁을 촉진했고, 1996년 첫 총통 직선제로 이어지는 민주화 과정의 중요한 전환점이 됐다. ⓒ Bubbha / 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲대만 신주과학단지에 자리한 세계 최대 반도체 위탁생산 기업 TSMC의 팹 12A 건물. TSMC는 대만 경제를 떠받치는 핵심 기업으로, '호국신산'이라는 별칭으로도 불린다. 최창근의 책은 반도체 산업의 눈부신 성장과 함께 낮은 임금, 주거비 부담 등 대만 청년들이 직면한 현실도 소개한다. ⓒ 曾成訓 / 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲1992년 8월 24일 서울 명동 주한국 중화민국 대사관의 마지막 국기 하기식에 참석한 화교들이 침통한 표정으로 청천백일만지홍기를 들고 있다. ⓒ 도서출판 리수 제공 관련사진보기

지난 9월 개막한 제16회 광주비엔날레에서 뜻밖의 외교적 갈등이 벌어졌다. 발단은 대만이 참가하는 전시관의 명칭이었다.광주비엔날레재단은 당초 '대만관(Taiwan Pavilion)'으로 협의했던 전시관을 공식 홍보물에 '국립대만미술관'이라는 기관명으로 표기했다. 대만 문화부와 참여 작가들이 반발하자 재단은 '대만관' 명칭 사용을 승인했다.그러나 이번에는 중국이 가만 있지 않았다. 주한 중국대사가 광주시에 유감과 우려를 표명했고, 중국관 전시팀은 작품 설치를 중단하고 철수했다. 광주시는 '하나의 중국'을 존중한다는 기존 입장을 재확인하면서, 대만관이라는 명칭이 대만을 국가로 인정한다는 의미는 아니라고 해명했다.국제 미술행사에서 전시관 이름을 어떻게 표기할 것인가. 언뜻 사소해 보이는 문제가 외교적 갈등으로 번진 이유는 무엇일까. 왜 대만은 자신의 이름을 내세우는 데 이토록 어려움을 겪는 것일까.대만의 정식 국호는 '중화민국'이다. 그러나 국제사회에서는 그 이름을 사용하기 어렵다. 올림픽에도 '중화타이베이(Chinese Taipei)'라는 이름으로 참가한다. 금메달을 딴 선수가 시상대에 올라서도 중화민국 국기 대신 별도의 올림픽위원회기가 게양되고, 국가 대신 올림픽위원회가가 연주된다.중국이 대만을 자국 영토의 일부라고 주장하며 독립된 국가로 인정하지 않기 때문이다. 그러나 대만에는 별도의 정부와 군대가 있고, 주민들은 선거를 통해 지도자를 뽑는다. 세계적인 반도체 기업을 보유한 경제 강국이면서도 외교적으로는 고립된 처지에 놓여 있다.대만은 어떤 나라이고, 그곳 사람들은 자신을 누구라고 생각할까.대만 전문 저널리스트 최창근 박사가 쓴 <대만 차근차근 행복해지는 나라>(2026년 10월 10일 출간)는 이런 질문에 답하려는 책이다. 저자는 대만의 역사와 정체성, 정치제도와 외교관계, 경제와 사회문화를 두루 살펴보며 우리가 가깝지만 제대로 알지 못했던 이웃의 모습을 보여준다.대만 국립정치대학교에서 공부하고 현지 통신원으로 활동한 저자는 2012년부터 대만을 주제로 여러 권의 책을 펴냈다. 이번 책에도 오랫동안 대만을 관찰하고 연구해 온 경험이 담겼다.1947년 2월 27일, 대만 타이베이에서 담배를 팔던 한 여성이 단속 공무원들에게 폭행당했다. 이를 지켜본 시민들이 항의하자 단속 과정에서 발포로 사망자가 발생했다. 이튿날 시위는 대만 전역으로 번졌다. 이른바 '2.28 사건'의 시작이었다.당시 대만은 일본의 패전 이후 중화민국 국민당 정부의 통치를 받고 있었다. 그러나 행정기관의 부패와 경제적 혼란, 중국 본토에서 건너온 관리들과 기존 주민들 사이의 차별과 갈등으로 주민들의 불만은 컸다. 국민당 정부는 대륙에서 군대를 보내 시위를 진압했고, 수많은 주민이 목숨을 잃거나 실종됐다.1949년에는 계엄령이 선포됐다. 중국 공산당과의 내전에서 패한 장제스의 국민당 정부가 대만으로 옮겨오면서 권위주의 통치는 더욱 강화됐다. 반공을 명분으로 정치적 반대자를 탄압했고, 언론과 집회·결사의 자유를 제한했다. 대만에서는 이 시기를 '백색공포'라고 부른다.계엄령은 1987년 7월에야 해제됐다. 무려 38년 동안 이어진 셈이다. 국가안보와 반공을 앞세운 권위주의 통치, 정치적 반대자에 대한 탄압, 경제성장과 민주화 요구의 충돌은 한국과 대만이 공유하는 경험이었다.그렇다고 민주주의가 저절로 찾아온 것은 아니었다. 1979년 가오슝에서 발생한 '미려도 사건'을 계기로 민주화 세력이 결집했다. 1986년에는 계엄령 아래 정당 설립이 금지돼 있었음에도 민주진보당이 창당됐다. 1990년에는 대학생들이 정치개혁을 요구하는 '야생백합 학생운동'을 벌였다.이후 헌정체제가 정비되고 의회가 새롭게 구성됐으며, 1996년에는 처음으로 총통 직선제가 실시됐다. 2000년에는 국민당에서 민주진보당으로 첫 평화적 정권교체가 이뤄졌다.책은 이러한 변화를 정치인의 선택과 시민들의 저항, 제도 개혁을 함께 살펴보며 설명한다. 민주주의는 어느 날 갑자기 주어진 것이 아니라 여러 세대에 걸친 투쟁과 협상을 통해 만들어졌다는 사실을 보여준다.대만의 민주화는 사람들이 자신을 누구라고 생각하는지에도 커다란 변화를 가져왔다.1949년 대만으로 옮겨온 국민당 정부는 자신들이 중국 전체를 대표하는 정통 정부라고 주장했다. 학교에서는 중국의 역사와 지리를 가르쳤고, 대만의 역사는 중국사의 일부로 다뤄졌다.하지만 민주화 이후 변화가 시작됐다. 대만의 역사를 중국사와 구분해 가르치기 시작했고, 교과서에서 어떤 사건을 어떻게 서술할 것인지를 놓고 논쟁이 벌어졌다. 역사교육은 자신이 속한 공동체를 어떻게 정의할 것인가를 둘러싼 정치적 쟁점이 됐다.책에서 소개한 대만 국립정치대학교 선거연구센터의 조사 결과는 이러한 변화를 보여준다. 1992년 자신을 오직 대만인이라고 생각하는 응답자는 17.6%였지만, 2024년에는 60%를 넘어섰다.물론 대만 사회의 모든 사람이 같은 생각을 하는 것은 아니다. 중국과의 관계를 중시하는 사람도 있고, 중화민국이라는 기존 국가체제를 유지하려는 사람도 있으며, 대만이라는 이름으로 독자적인 국가 정체성을 확립해야 한다고 주장하는 사람도 있다.저자는 원주민과 여러 시기에 건너온 이주민, 서로 다른 언어와 역사적 경험이 뒤섞여 대만 사회가 형성됐다고 설명한다. 대만이라는 공동체를 만들어가는 과정은 지금도 진행 중이라는 것이다.한국과 대만은 모두 일본의 식민 지배를 경험했지만, 일본을 바라보는 시각에는 차이가 있다. 한국에서는 대만을 친일 성향이 강한 사회로 인식하는 경우가 많다. 실제로 대만에서는 일본 문화에 대한 호감이 높고, 일본의 식민 통치를 한국과 다르게 평가하는 시각도 적지 않다.그러나 이를 단순히 친일 성향으로 설명하기는 어렵다. 그 배경에는 대만인들이 겪었던 복잡한 역사적 경험이 자리하고 있다.대만은 청일전쟁에서 승리한 일본이 1895년 청나라로부터 할양받아 1945년까지 50년 동안 지배했다. 식민 통치 초기에는 대만에서도 일본에 맞선 무장 저항이 벌어졌고, 많은 주민이 희생됐다. 일본은 철도와 도로, 항만을 건설하고 산업 기반을 확충했지만, 이는 식민 지배를 유지하고 경제적 이익을 확보하기 위한 목적이었다. 대만인들은 차별과 억압을 겪었고, 전쟁 말기에는 황민화 정책과 전쟁 동원에도 시달렸다.그런데 일본이 패망한 뒤 대만을 통치하게 된 국민당 정부에 대한 실망과 반감은 일본 통치기에 대한 기억에도 영향을 미쳤다. 중국 본토에서 건너온 관리들의 부패와 차별, 2.28 사건의 유혈 진압, 이후 이어진 백색공포는 대만인들에게 깊은 상처를 남겼다. 일부 대만인들은 일본 통치 시절을 국민당 정부의 권위주의 통치와 비교하며 상대적으로 긍정적으로 기억하기도 했다.물론 대만 사회 전체가 일본의 식민 통치를 긍정적으로 평가하는 것은 아니다. 원주민을 비롯한 여러 집단이 겪은 억압과 저항의 역사도 존재한다. 중요한 것은 대만의 대일 감정을 '친일'이라는 말 하나로 규정하기보다, 그들이 경험한 역사를 통해 이해해야 한다는 점이다.책은 대만의 민주주의가 시민들의 일상에서 어떻게 작동하는지도 살펴본다. 대만은 행정·입법·사법에 시험과 감찰 기능을 더한 5권 분립제를 채택하고 있다. 선출직 공직자를 임기 도중 물러나게 할 수 있는 소환제도도 운영한다. 시민들이 정치인에게 책임을 물을 수 있는 수단이지만, 정당 간 대립에 이용될 위험도 있다.사회적 변화도 흥미롭다. 대만은 2019년 아시아에서 처음으로 동성결혼을 법제화했다. 여성의 정치 참여와 성평등 정책도 발전해 왔다. 물론 이러한 변화가 순탄했던 것은 아니다. 전통적인 가족관과 종교적 가치관이 충돌했고, 새로운 제도를 둘러싼 반대도 만만치 않았다.경제 분야에서는 세계적인 반도체 기업 TSMC가 눈길을 끈다. 대만에서는 이 기업을 나라를 지키는 신성한 산이라는 뜻의 '호국신산(護國神山)'으로 부르기도 한다. 반도체 산업이 대만 경제를 떠받칠 뿐 아니라 국제사회가 대만의 안정을 중시하도록 만드는 요인이라는 의미도 담겨 있다.그러나 저자는 TSMC의 성공만으로 대만 경제를 설명하지 않는다. 책에는 청년들의 낮은 초임을 상징하는 '22K 세대'라는 표현이 등장한다. 세계적인 첨단산업을 보유한 나라에서도 상당수 청년은 임금과 주거비 문제로 어려움을 겪는다.이 문제는 한국 독자들에게도 낯설지 않다. 세계 시장을 선도하는 대기업이 있고 경제 규모도 커졌지만, 청년들은 취업과 주거, 미래에 대한 불안을 이야기한다. 경제성장의 성과가 누구에게 얼마나 돌아가는지는 한국과 대만이 함께 고민해야 할 과제다. 저자가 대만의 밝은 면뿐 아니라 어두운 면까지 소개하는 것도 이 책의 강점이다.한국과 대만은 오랫동안 가까운 관계를 유지했다. 냉전 시기 두 나라는 반공을 공통의 가치로 내세웠고, 정치·경제·군사적으로 긴밀히 협력했다. 그러나 1992년 8월 24일 한국이 중국과 수교하면서 대만과의 외교관계는 끊어졌다.한국 정부의 선택은 냉전 종식 이후 변화한 국제질서와 중국의 부상을 고려한 것이었다. 하지만 단교 과정은 대만인들에게 깊은 상처를 남겼다. 한국은 중국과의 수교 협상을 비밀리에 진행했고, 단교를 불과 며칠 앞두고서야 대만에 공식 통보했다. 대만에서는 태극기를 불태우는 항의 시위가 벌어졌고, 오랜 우방인 한국을 배신자라고 비난하는 목소리도 나왔다.그 상처를 떠올리게 하는 사건이 최근에도 있었다. 지난 9월 말 한 방송에는 대만 택시 기사가 한국인 승객의 탑승을 거부하고 짐을 거칠게 내던지는 영상이 소개됐다. 승객 측에 따르면 기사는 한국인을 태우지 않겠다며 한국을 '배신자의 나라'라고 비난했다고 한다.물론 한 택시 기사의 행동을 대만인 전체의 생각으로 받아들일 수는 없다. 이번 사건의 직접적인 원인이 1992년 단교였다고 확인된 것도 아니다. 다만 '배신자'라는 표현은 양국 관계에 남아 있는 역사적 감정의 골을 떠올리게 한다. 한국인들에게는 오래전에 끝난 외교적 결정일지 몰라도, 일부 대만인들에게는 여전히 기억되는 사건일 수 있다.오늘날 한국에서 대만은 주로 두 가지 모습으로 등장한다. 하나는 TSMC를 앞세운 반도체 강국이고, 다른 하나는 중국의 군사적 압박을 받는 대만해협의 분쟁 당사자다. 두 가지 모두 중요한 현실이지만, 그것만으로 대만을 이해할 수는 없다.대만에는 2.28 사건과 백색공포를 기억하는 사람들이 있고, 민주화를 위해 싸웠던 시민들이 있다. 자신을 중국인이 아닌 대만인으로 생각하는 젊은 세대가 있으며, 경제성장의 혜택에서 소외됐다고 느끼는 청년들도 있다.이 책은 바로 그런 대만을 온전히 보여주려 한다.<대만 차근차근 행복해지는 나라>를 읽다 보면 자연스럽게 한국을 생각하게 된다. 두 나라는 일본의 식민 지배와 권위주의 통치, 경제성장과 민주화를 경험했다는 공통점이 있지만, 일본을 기억하는 방식이나 중국과 관계를 맺는 방식에서는 차이를 보인다.광주비엔날레에서 벌어진 명칭 논란도, 최근 대만에서 발생한 택시 승차 거부 사건도 우리에게 질문을 던진다. 우리는 대만을 얼마나 알고 있을까. 가까운 이웃이라고 말하면서도 정작 그곳 사람들이 어떤 역사를 살아왔고, 어떤 상처를 간직하고 있는지에는 무관심했던 것은 아닐까.이 책의 가치는 서로 다른 길을 걸어온 이웃의 경험을 통해 우리 자신의 현재를 돌아보게 한다는 데 있다.행복한 나라는 하루아침에 만들어지지 않는다. 대만의 역사가 보여주듯, 그것은 시민들이 오랜 시간에 걸쳐 자신의 권리를 넓히고 함께 살아갈 방법을 찾아가는 과정일 것이다.