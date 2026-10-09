메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.10.09 10:54최종 업데이트 26.10.09 10:54

이 대통령 지지율 37%로 직전과 같아, 부정평가는 5%p 감소

[한국갤럽] 9월 3주차와 비교해 민주당 5%p 하락한 35%… 이재명 정부 출범 뒤 최저치 기록

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 압델 파타 알시시 이집트 대통령 국빈 방한 환영 오찬에서 환영사를 하고 있다. 2026.10.8
이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 압델 파타 알시시 이집트 대통령 국빈 방한 환영 오찬에서 환영사를 하고 있다. 2026.10.8 ⓒ 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 안정훈 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 37%를 기록하며 3주전 공개된 직전 조사(9월 3주차)와 동률을 기록했다고 한국갤럽이 9일 밝혔다.

한국갤럽은 지난 6∼8일 전국 만 18세 이상 유권자 1천명을 대상으로 조사한 결과 이같이 나타났다고 말했다.

부정 평가는 직전 조사 대비 5%포인트(p) 감소한 51%를 기록했다. 응답자의 12%는 의견을 유보했다.

AD
직무 수행 평가의 긍정 이유로는 '외교'(24%)가 가장 높았고 '경제·민생'(14%), '전반적으로 잘한다'(7%)가 뒤를 이었다.

부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(18%)이 가장 높았으며 '국방·안보·대북'(15%)이 2순위로 꼽혔다. 이어 '검찰 권한 축소·검찰청 폐지'(8%), '전반적으로 잘못한다', '경제·민생'(이상 7%) 순이었다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 35%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했다.

민주당은 직전 조사 대비 5%p 하락했다. 민주당은 한국갤럽 조사 기준 현 정부 출범 이후 가장 낮은 지지율을 기록했다. 국민의힘도 전주 대비 1%p 하락했다.

조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%의 지지율을 보였다. 무당층은 31%로 집계됐다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 42.3%, 응답률은 9.7%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#대통령지지율#한국갤럽#이재명

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글3
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사이 대통령 "무책임 극단주의 '무극파' 경계... 근거없이 혹세무민"


독자의견3

연도별 콘텐츠 보기