이재명 대통령이 인용한 주시경 선생의 이 말씀

이재명 대통령이 한글날 100주년 경축 메시지를 통해 "우리의 말과 글의 힘이 곧 대한민국의 경쟁력"이라며 "앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀 가는 시간이 될 것"이라고 그 의미를 강조했다.
이 대통령은 9일 한글날을 맞아 페이스북에 올린 글에서 "특히 올해는 일제강점기였던 1926년, 우리 선조들이 우리 말과 글을 지키기 위해 처음 '가갸날'을 만든 지 꼭 100년이 되는 뜻 깊은 해"라며 "글은 나라의 얼굴이고, 말은 나라의 심장"이라고 전했다.
가갸날은 처음으로 한글날 기념식이 열렸던 당시 명칭이다. 훈민정음 반포 480년을 기념해 현 한글학회 전신 조선어연구회와 신민사가 기념식을 주최했다. 한글날로 이름이 바뀐 것은 1928년부터다.
이 대통령은 글에서 "주시경 선생을 비롯한 많은 선각자와 학자들은 일제 탄압 속에서도 우리 말과 글을 연구하고, 기록하고, 가르쳤다"면서 "나라를 빼앗겼어도 우리의 정신과 정체성마저 잃을 수는 없다는 의지였다"고 돌아봤다.
이어 이 대통령은 "광복 이후 한글은 모든 국민이 배우고 지식을 나누는 토대가 되었고, 대한민국의 성장과 발전을 뒷받침했다. 우리의 말과 글의 힘이 곧 대한민국의 경쟁력"이라고 강조하면서 독립운동가이자 한글학자인 주시경 선생의 말씀을 인용했다.
"주시경 선생은 '말이 오르면 나라도 오르고, 말이 내리면 나라도 내린다'고 말씀하셨습니다."
그리고 이 대통령은 "이제 한글은 대한민국을 넘어 세계인이 배우고 사랑하는 글자가 됐다. 2007년 3개국 13곳에서 시작한 세종학당은 올해 89개국 273곳으로 확대됐다고 한다"며 "앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀 가는 시간이 될 것"이라고 기대했다.
이 대통령은 끝으로 "앞으로도 문화강국 대한민국을 이어갈 수 있도록 우리 국민께서 한글 사랑에 힘을 모아주실 거라 믿는다"며 "100주년 한글날을 진심으로 경축한다"고 덧붙였다.