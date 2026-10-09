이재명 대통령이 인용한 주시경 선생의 이 말씀

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 서울 한 회의장에서 열린 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회에서 발표를 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"주시경 선생은 '말이 오르면 나라도 오르고, 말이 내리면 나라도 내린다'고 말씀하셨습니다."

이재명 대통령이 한글날 100주년 경축 메시지를 통해 "우리의 말과 글의 힘이 곧 대한민국의 경쟁력"이라며 "앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀 가는 시간이 될 것"이라고 그 의미를 강조했다.이 대통령은 9일 한글날을 맞아 페이스북에 올린 글에서 "특히 올해는 일제강점기였던 1926년, 우리 선조들이 우리 말과 글을 지키기 위해 처음 '가갸날'을 만든 지 꼭 100년이 되는 뜻 깊은 해"라며 "글은 나라의 얼굴이고, 말은 나라의 심장"이라고 전했다.가갸날은 처음으로 한글날 기념식이 열렸던 당시 명칭이다. 훈민정음 반포 480년을 기념해 현 한글학회 전신 조선어연구회와 신민사가 기념식을 주최했다. 한글날로 이름이 바뀐 것은 1928년부터다.이 대통령은 글에서 "주시경 선생을 비롯한 많은 선각자와 학자들은 일제 탄압 속에서도 우리 말과 글을 연구하고, 기록하고, 가르쳤다"면서 "나라를 빼앗겼어도 우리의 정신과 정체성마저 잃을 수는 없다는 의지였다"고 돌아봤다.이어 이 대통령은 "광복 이후 한글은 모든 국민이 배우고 지식을 나누는 토대가 되었고, 대한민국의 성장과 발전을 뒷받침했다. 우리의 말과 글의 힘이 곧 대한민국의 경쟁력"이라고 강조하면서 독립운동가이자 한글학자인 주시경 선생의 말씀을 인용했다.그리고 이 대통령은 "이제 한글은 대한민국을 넘어 세계인이 배우고 사랑하는 글자가 됐다. 2007년 3개국 13곳에서 시작한 세종학당은 올해 89개국 273곳으로 확대됐다고 한다"며 "앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀 가는 시간이 될 것"이라고 기대했다.이 대통령은 끝으로 "앞으로도 문화강국 대한민국을 이어갈 수 있도록 우리 국민께서 한글 사랑에 힘을 모아주실 거라 믿는다"며 "100주년 한글날을 진심으로 경축한다"고 덧붙였다.