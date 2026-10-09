"물리 성적 꼴찌였지만..." 과학자 출신 의원의 진로 조언

큰사진보기 ▲황정아 국회의원(대전 유성구을)이 지난 7일 모교인 여수아리울중학교를 찾아 학창 시절부터 과학자를 거쳐 국회의원이 되기까지의 경험을 들려주며, 후배들과 진로와 삶에 관한 이야기를 나눴다. ⓒ 김 수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 7일 모교인 여수아리울중학교를 찾은 황정아 국회의원이 후배들과 진로와 삶에 관한 이야기를 나눈 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 김 수 관련사진보기

"가정 환경이 물론 차이가 나는 건 사실이었지만, 그럼에도 불구하고 그 모든 조건들을 보완해 줄 만한 선생님들의 배려가 있었습니다."

"해양도시 여수에서도 훌륭한 과학자가 많이 나왔으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

과학자가 되려면 처음부터 과학을 잘해야 할까. 좋은 성적을 받지 못한다면 다른 길을 찾아야 할까. 지난 7일 전남광주통합특별시 여수시의 여수아리울중학교를 찾은 황정아 더불어민주당(대전 유성구을)은 후배들에게 자신의 경험으로 답했다. 고등학교 시절 가장 성적이 좋지 않았던 과목이 물리였지만, 그는 물리학을 선택했다. 어려운 공부를 계속한 시간이 쌓여 과학자가 됐다는 이야기였다.여수 남면 안도 출신인 황 의원에게 이날 방문은 학창 시절을 보낸 모교로 돌아오는 자리였다. 여수여자중학교였던 모교는 남녀공학으로 바뀌며 여수아리울중학교가 됐다. 학생들은 궁금한 내용을 포스트잇에 적어 준비했다.학생 대표의 꽃다발을 받은 황 의원은 자신이 1993년 이 학교를 졸업했다고 소개했다. 학생들의 학년과 참석하게 된 경위를 묻고 농담을 건네면서, 선배와 후배 사이의 대화가 시작됐다.학생이 던진 질문 가운데 하나는 "공부할 때 결과가 좋지 않아도 계속할 수 있었던 원동력은 무엇인가요?"였다.황 의원은 물리학을 선택한 자신의 이야기를 꺼냈다. 잘하는 과목이어서 선택한 것은 아니었다. 열심히 해도 성적이 잘 나오지 않았고, 물리는 지금도 어렵다고 했다. 다만 어렵다는 이유로 그 길을 포기하지 않았다는 것이다.그는 과학고 진학을 앞두고도 고민이 많았다고 회고했다. 공부를 잘하는 학생들 사이에서 뒤처지지는 않을지, 익숙한 지역의 일반고에 진학하는 편이 낫지는 않을지 걱정했다고 말했다. 결과를 미리 알 수 없는 상황에서 선택했고, 그 이후의 시간을 감당하며 여기까지 왔다고 설명했다.후배들에게는 기대한 성적이 나오지 않았다고 지나치게 실망하지 말라고 당부했다. 재능도 중요하지만, 꾸준히 임하는 태도와 성실함 역시 중요하다고 강조했다.학생들은 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서도 질문했다. 황 의원은 돈과 학력, 지위만으로 삶의 가치를 판단하기 어렵다고 답했다. 공부를 잘해 좋은 대학에 가는 것도 하나의 길이지만, 그림을 그리고 음악을 하며 자신이 좋아하는 일을 찾아가는 삶도 소중하다고 말했다.그렇다고 경제적 조건을 가볍게 여기지는 않았다. 원하는 삶을 살려면 자신의 생활을 책임질 기반이 필요하고, 선택에는 책임이 따른다는 점을 함께 짚었다. 좋아하는 일과 생계를 조화시키며 스스로 만족할 수 있는 삶을 만들어가는 것이 중요하다는 설명이었다.고등학교 진학을 앞둔 학생들에게는 충분히 고민하라고 권했다. 자신 역시 중학교 시절의 만남과 생각, 선택이 이후 삶의 방향에 큰 영향을 미쳤다고 했다. 각자의 선택과 그 결과를 감당하는 일이 중요하다는 이야기였다.또 지금의 시간을 공부로만 채우라고 하지 않았다. 운동하고, 놀고, 책을 읽고, 영화를 보는 일도 열심히 해보라고 말했다. 다시 돌아오지 않을 청소년기의 시간을 나중에 후회하지 않을 만큼 살아보라는 당부였다.학생들은 정치인이 되기 전과 후에 정치에 대한 생각이 달라졌는지도 물었다. 황 의원은 연구자 시절에는 학생과 동료, 함께하는 연구자들에게 영향을 주는 결정을 했다면, 국회의원의 결정은 훨씬 많은 사람의 삶에 영향을 미친다고 설명했다. 법을 만들 때 그 작용과 부작용을 신중히 살펴야 하는 이유라고 했다.정치는 학생들의 생활과도 연결돼 있었다. 반장 선거에서 공약을 하고 지키는 일, 한정된 자원을 어떻게 나눌지 결정하는 일도 정치의 영역이라고 설명했다. 특히 공정함과 공평함을 배우는 경험이 중요하다고 강조했다.연구실을 떠나 정치에 들어온 선택 역시 동료와 학생들이 연구하기 좋은 환경을 만들고 싶다는 생각에서 비롯됐다고 했다. 낯선 세계에서 시행착오를 겪었지만, 지금의 역할을 두고는 "이 옷이 내 맞춤 옷이구나"라고 표현했다.황 의원이 걸어온 길에는 꾸준한 노력과 함께 부족한 여건을 메워준 사람들도 있었다. 가정 형편 때문에 문제집을 사거나 학원에 다니기 어려웠던 시절, 선생님들이 문제집을 주고 관심을 기울여줬다고 회고했다.특히 중학교 시절 선생님을 떠올렸다. 자신을 아끼고 걱정하며 이것저것 챙겨준 선생님은 그가 국회의원이 된 뒤에도 편지를 보내왔다고 했다. 모교에서 보낸 시간은 오래전 학창 시절의 추억을 넘어, 지금까지 이어지는 인연으로 남아 있었다.후배들에게 다양한 경험을 권한 이유도 그 경험과 맞닿아 있었다. 청소년기에 누구를 만나고 어떤 생각을 품느냐가 삶의 방향에 영향을 줄 수 있다는 것이다. 직접 경험할 여건이 어렵다면 여러 분야의 책을 읽어보라고 했다. 추리소설과 과학책, 문학 등 자신이 읽었던 책들을 떠올리며 분야를 가리지 않는 독서를 권했다.모교에서 만난 아이들은 여수와 대한민국의 미래이며, 이들을 잘 키워내는 일은 선배 세대의 몫이라고도 말했다. 자신의 성장 과정에서 받았던 배려를 돌아보는 이야기는 다음 세대에게 어떤 기회를 건넬 것인지에 대한 질문으로 이어졌다.그 바람을 이어갈 출발점은 이날 회고 속에도 있었다. 아이가 어려운 길 앞에서 머뭇거릴 때, 가능성을 알아보고 기회를 건네는 사람의 존재다.