'산불됴심' 네 글자에서 세종의 뜻을 읽다

큰사진보기 ▲문경새재 ‘산불됴심’ 표석. 가을빛이 번지는 숲을 배경으로, 자연석에 세로로 새긴 붉은 글 ⓒ 엄원식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이 엄원식은 문경의 역사와 문화유산을 살피고 기록하며, 그 속에 담긴 사람들의 삶과 이야기를 전하고 있습니다. ‘시골학예사의 문화유산 다시보기’를 통해 익숙해서 지나치기 쉬운 지역 문화유산의 가치를 독자들과 나누고자 합니다.

한글날이면 나는 문경새재의 돌 하나를 떠올린다. 거창한 기념비도, 이름난 인물의 행적을 기록한 비석도 아니다. 자연석에 '산불됴심'이라고 새긴 표석이다.무심코 지나치면 길가의 오래된 돌 하나다. '산불 조심하라는 말이겠지' 하고 걸음을 옮길 수도 있다. 그러나 잠시 멈추어 생각하면 이야기가 달라진다. 왜 이 말을 돌에 새겼을까. 왜 한문이 아니라 한글로 남겼을까.나는 그동안 이 표석을 통해 한글의 소중함과 문경 문화유산의 가치를 이야기해 왔다. 지난해 한글날에도 '문경문화유산관광 100선'의 하나로 소개했다. 올해는 한글이 사람들의 삶 속에서 어떤 일을 했는지 생각하며 이 돌을 다시 들여다본다.문경 사람인 나에게 주흘산은 보통 산이 아니다. 문경을 떠날 때도, 다시 돌아올 때도 바라보게 되는 산이다. 늘 그 자리에 있으니 잊고 지내다가도, 고개를 들어 마주하면 내가 어디에 와 있는지 새삼 알게 된다.나라와 고장의 안녕을 기원하던 신성한 산, 사람들의 소망이 깃든 산으로 주흘산을 바라보면 그 무게는 더욱 깊어진다. 그러한 산에 불이 난다면 어떠했겠는가.나무가 타고 숲이 사라지는 피해만으로 받아들이지는 않았을 것이다. 삶의 터전과 함께 믿음과 소망이 깃든 곳을 잃는 일이니 두렵고 참담했으리라. 나는 '산불됴심' 표석을 이러한 마음과 연결하여 읽는다.다만 사실과 해석은 구별해야 한다. 표석은 조선 후기에 세워진 것으로 추정되지만 정확히 언제 누가 세웠는지는 밝혀지지 않았다. 주흘산의 신성함 때문에 세웠다고 단정할 수도 없다. 분명한 것은 산불을 경계하는 당부를 돌에 새겨 길가에 남겼다는 사실이다.높은 벼슬을 한 사람의 공적도, 학식을 드러내는 어려운 문장도 아니다. 산에 불이 나지 않도록 조심하라는 짧고 절실한 당부다. 조선시대의 드문 한글 비석 가운데서도 한자를 섞지 않은 실용적인 경고문을 담았다는 점이 각별하다.경고는 읽는 사람이 알아들어야 제구실을 한다. 훌륭한 말을 새겨 놓아도 지나가는 사람이 읽지 못한다면 뜻을 전하기 어렵다. '산불됴심'은 한글이 책 속에만 머물지 않고 생활 속으로 들어왔음을 보여 준다.세종이 바랐던 것도 이런 일이 아니었을까. 백성의 말이 글이 되고, 그 글이 사람들에게 필요한 뜻을 전하는 일. 새 문자를 만든 뜻이 문경새재에서는 산과 사람을 지키려는 당부로 이어졌다고 나는 읽는다.'됴심'이라는 옛 표기도 정겹다. 오늘의 '조심'과 모습은 조금 다르지만 뜻은 낯설지 않다. 오래된 글자 앞에서 우리는 선조들과 같은 걱정을 나눈다.문경새재를 걷는 사람들은 이 표석 앞을 지난다. 어떤 이는 사진을 찍고, 어떤 이는 그대로 지나간다. 지나쳤다고 탓할 일은 아니다. 문화유산의 이야기는 저절로 드러나지 않는다. 누군가 살피고, 알기 쉬운 말로 전해야 한다.나는 이것이 문화유산을 다시 보는 일이라고 생각한다. 대단한 것을 새로 발견하는 일만이 아니다. 늘 곁에 있던 것에 질문을 던지고, 지나쳤던 뜻을 찾아보는 일이다.문경의 역사와 문화유산을 소개하는 나 자신에게도 묻게 된다. 자료를 찾아 사실을 밝히는 것만큼, 시민이 이해할 수 있는 말로 쓰고 있는가. 아는 사람끼리만 통하는 설명에 머물지는 않았는가.'산불됴심'은 네 글자면 충분했다. 무엇을 지켜야 하고 무엇을 조심해야 하는지 분명하게 전했다. 길지 않아도 뜻은 깊었고, 어렵지 않아도 당부는 무거웠다.한글날, 문경새재 길가의 오래된 돌이 오늘 내게 묻는다. 당신은 지금, 누구나 알아들을 수 있는 말로 쓰고 있는가.