세종의 도시라면, 한글축제도 달라야 한다

큰사진보기 ▲2025년 세종한글축제 개막식 ⓒ 세종시문화관광재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종시청 4층 책문화센터에 놓여 있는 책을 읽는 세종대왕 동상 ⓒ 세종시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 세종한글축제에서 설치됐던 담장아트 ⓒ 세종시문화관광재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 글쓴이는 세종민주화운동계승사업회 이사장입니다.

10월 9일은 한글날이다. 올해는 '가갸날'로 한글날을 기념하기 시작한 지 100년이 되고, 훈민정음이 반포된 지 580년이 되는 해다. 세종대왕의 이름을 딴 세종시에서도 해마다 한글축제를 성대하게 연다.한글의 아름다움과 우수성을 알리는 공연과 전시, 여러 체험행사가 시민을 기다리고 있다. 한글날이면 우리는 한글이 얼마나 과학적이고 배우기 쉬운 문자인지를 이야기한다. 물론 자랑할 만한 일이다. 그러나 한글의 가치는 문자 자체의 우수성만으로 충분히 설명되지 않는다.인류의 역사에서 음성언어의 출현은 첫 번째 언어혁명이라고 할 수 있다. 정확한 시기에 대해서는 여러 학설이 있지만, 인류가 적어도 수만 년 전, 더 거슬러 올라가면 수십만 년 전부터 언어능력을 갖추어 왔다는 견해가 있다. 인간은 말을 통해 자신의 경험과 생각을 다른 사람에게 전하고 공동체의 지식을 다음 세대로 이어갈 수 있게 되었다.이 대목에서 장 자크 아노 감독의 영화 '불을 찾아서'가 생각난다. 선사시대 인간의 삶을 상상한 영화이기에 언어의 기원을 설명하는 자료는 아니지만, 몸짓과 소리로 의사를 나누던 인간이 점차 더 복잡한 의사소통으로 나아가는 모습을 보면서 언어가 인간의 삶을 얼마나 근본적으로 바꾸었는지를 생각하게 된다.두 번째 혁명은 문자의 발명이었다. 현재까지 확인되는 가장 오래된 문자 가운데 하나인 메소포타미아의 문자는 약 5천여 년 전에 나타났다. 인간이 말을 사용한 긴 역사와 비교하면 문자와 함께 살아온 시간은 아주 짧다.그러나 문자는 인간 사회를 크게 바꾸어 놓았다. 말은 사라지지만 글은 남는다. 기억은 기록이 되고 약속은 계약이 되었다. 법과 행정, 재정과 재판도 기록할 수 있게 되었다. 무엇보다 권력이 한 일을 기록으로 남기고 그것을 다른 사람이 확인할 수 있게 되었다.고대 아테네에서도 법과 공적 결정이 문자로 기록되고 공개되었다. 물론 문자가 민주주의를 만들었다고 말할 수는 없다. 문자를 사용하면서도 전제정치를 한 사회는 얼마든지 있었다. 중요한 것은 문자의 존재보다 누가 읽고 쓸 수 있었느냐였다.소수만 문자를 사용할 수 있다면 글은 오히려 지식과 권력을 독점하는 수단이 된다. 더 많은 사람이 읽고 쓰게 될 때 문자는 자신의 생각을 표현하고 권력에 질문하며 공론에 참여하는 수단이 될 수 있다.마틴 루터의 독일어 성서번역도 떠오른다. 성직자와 라틴어 지식층의 영역에 머물던 성서를 사람들이 자기 언어로 읽을 수 있게 되었고, 여기에 인쇄술의 확산이 더해지면서 훨씬 많은 사람이 텍스트에 직접 접근하게 되었다. 사람들이 스스로 읽고 판단할 수 있게 된다는 것이 기존의 지식과 권력 관계를 어떻게 변화시키는지를 보여주는 역사적 사례다.세종은 훈민정음 서문에서 백성이 말하고 싶은 것이 있어도 자신의 뜻을 펴지 못하는 사람이 많다고 했다. 그래서 새 글자를 만들어 사람마다 쉽게 익혀 날마다 쓰는 데 편하게 하고자 했다. 세종이 오늘날의 민주주의를 생각하며 한글을 만든 것은 아니다.조선은 왕조국가였다. 세종을 현대적 의미의 민주주의자로 해석하는 것도 무리다. 그러나 당시의 문자생활에서 소외되었던 사람도 보다 쉽게 자신의 말을 글로 나타낼 수 있도록 문자의 문턱을 낮추려 했다는 사실은 중요하다.민주주의의 관점에서 보면 더욱 그렇다. 민주주의는 투표만으로 이루어지지 않는다. 시민이 정보를 읽고 이해할 수 있어야 한다. 법과 정책이 무엇을 뜻하는지 판단할 수 있어야 하고, 자신의 생각을 말과 글로 표현할 수 있어야 한다.읽고 쓰는 능력이 부족하면 정치적 권리가 법적으로 보장되어 있다고 하더라도 그 권리를 충분히 행사하기 어렵다. 현대의 연구에서도 이러한 관계가 나타난다. OECD의 국제 성인역량조사와 독일의 LEO 연구 등은 읽고 쓰는 능력이 낮은 집단에서 정치정보에 접근하거나 정치에 관해 이야기하고 선거에 참여하는 정도가 상대적으로 낮게 나타나는 경향을 보여준다.물론 문해력만으로 정치참여의 차이를 설명할 수는 없다. 교육과 소득, 사회환경 등 여러 조건이 함께 작용한다. 그럼에도 읽고 이해하고 자신의 생각을 표현하는 능력이 시민으로 살아가는 중요한 조건이라는 사실까지 부정하기는 어렵다.오늘날에는 문제가 한층 복잡해졌다. 이제 우리 사회에서 글자를 전혀 읽지 못하는 사람은 많지 않다. 문제는 무엇을 어떻게 읽느냐이다. 인터넷과 사회관계망에는 매일 엄청난 양의 글과 영상이 쏟아진다. 사실과 거짓이 뒤섞이고 정보와 주장이 구별되지 않은 채 퍼진다.짧고 자극적인 문장은 숙고해서 쓴 긴 글보다 훨씬 빨리 확산된다. 최근 연구들도 디지털 미디어가 시민의 정보 접근과 정치 참여를 넓히는 한편, 허위정보와 정치적 양극화, 제도에 대한 불신을 키울 가능성이 있음을 보여주고 있다.문제는 온라인 공간에만 있는 것이 아니다. 거리에 걸린 정당현수막을 보면서도 같은 생각을 한다. 짧은 문장 안에 상대를 공격하고 감정을 자극하는 표현이 들어가고, 시민은 그 문장을 반복해서 접한다. 무엇이 사실이고 무엇이 주장인지, 어떤 표현이 토론을 위한 것이고 어떤 표현이 상대를 적으로 만들기 위한 것인지 가려 읽는 능력이 필요하다.그래서 오늘날 문해력은 글자를 읽는 능력에서 끝날 수 없다. 읽은 글이 사실인지 확인하고, 그 근거가 무엇인지 살피며, 다른 사람의 주장과 자신의 판단을 구별하는 능력까지 필요하다. 무엇을 읽을 것인가 못지않게 어떻게 읽을 것인가가 중요해진 것이다. 민주주의가 요구하는 문해력도 달라지고 있다.한글을 소재로 한 공연과 전시, 놀이와 체험은 필요하다. 시민이 한글을 즐기고 한글의 아름다움을 체험하는 것도 축제의 중요한 역할이다. 하지만 세종대왕의 이름을 가진 도시에서 열리는 한글축제라면 한글이 오늘 우리의 삶에서 어떤 의미를 갖는지도 함께 묻는 자리가 되었으면 한다.'문자와 민주주의', '한글과 시민의 표현', '디지털 시대의 문해력'을 주제로 시민과 학생이 함께 듣고 토론하는 강연과 교육 프로그램을 마련할 수 있다. 허위정보를 어떻게 가려낼 것인지, 정치와 행정의 언어는 시민이 이해할 수 있게 쓰이고 있는지, 시민의 말이 행정과 정치에 제대로 전달되고 있는지를 함께 생각할 수도 있다.580년 전 세종이 새 문자를 만들면서 바라본 사람들은 자신의 뜻을 제대로 펴지 못하던 백성이었다. 그 문제는 모습만 달라졌을 뿐 오늘에도 남아 있다.읽고 이해하고, 자신의 생각을 말하고 쓰며, 다른 사람의 말을 비판적으로 듣고 권력에 질문할 수 있는 시민이 민주주의를 만든다. 세종의 도시에서 열리는 한글축제가 한글의 아름다움을 즐기는 데서 한 걸음 더 나아가 그런 시민의 힘을 키우는 축제가 되었으면 한다. 그것이 오늘 우리가 한글과 민주주의를 함께 생각해야 하는 이유다.