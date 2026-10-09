세종과 남준이 만났다, 두 거장 연결한 뜻밖의 공통점

큰사진보기 ▲9일 세종 중앙공원 한글비엔날레 전시관에서 한글문화 특별기획전 ‘세종과 남준’이 개막했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1관 소통, 한글과 비디오 아트를 주제로 전시된 세종의 유산 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲1관 소통, 한글과 비디오 아트를 주제로 전시된 류재하 작품 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2관 협업, 집현전과 플럭서스를 주제로 전시된 세종의 유산 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2관 협업, 집현전과 플럭서스를 주제로 전시된 박남준 작품 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲3관 경계를 넘어 확장하는 예술을 주제로 전시된 작품 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

새로운 문자 한글을 창제한 세종대왕과 비디오 아트라는 새로운 예술 언어를 개척한 백남준을 한자리에서 만날 수 있게 됐다. 한글날인 9일, 세종시 중앙공원에 새로 문을 연 비엔날레 전시관에서다.세종특별자치시와 세종시문화관광재단이 주최·주관하는 '2026 한글문화특별기획전 3 - 세종과 남준'이 세종한글축제와 연계해 이날 개막한다. 전시는 11월 8일까지 한 달간 이어진다.개막 하루 전인 8일 열린 미디어데이에서 박미화 세종한글비엔날레 예술감독은 이번 전시를 "2027년 제1회 세종한글비엔날레의 전초전으로 구상했다"며 두 인물을 연결한 배경을 밝혔다. 세종시에서 열리는 전시인 만큼 세종대왕을 담아야겠다고 생각했고, "세종이 만든 한글을 문자라는 미디어로 바라보면 백남준과 곧바로 연결된다"고 설명했다.박 감독은 "올해가 훈민정음 반포 580주년이자 한글날 제정 100주년이며, 백남준이 세상을 떠난 지 20년이 되는 해"라는 점도 의미를 더했다고 말했다.전시 제목은 당초 '세종과 백남준'을 생각했지만, 젊은 실무진의 제안으로 '백'을 빼고 '남준'만 사용했다. 익숙한 이름에서 한 글자를 덜어내는 방식으로 파격을 통해 전시 제목부터 새로운 시도를 담아냈다.박 감독은 두 사람의 공통점으로 '소통'을 꼽았다. 세종대왕이 백성들과 지식을 나누고 소통하기 위해 한글을 만들었다면, 백남준은 미디어를 특권층의 전유물이 아니라 대중이 함께 쓰는 쌍방향 소통의 수단으로 보았다는 것이다. 또한 두 사람이 혼자만의 성과에 안주하지 않고, 주변 사람들과의 끊임없는 협업을 통해 새로운 예술과 문학의 세계를 개척했다는 점에도 주목했다.이에 따라 전시는 ▲ 1관: 소통, 한글과 비디오 아트 ▲ 2관: 협업, 집현전과 플럭서스 ▲ 3관: 경계를 넘어 확장하는 예술 등 세 가지 주제로 구성됐다.이번 전시에서 박 감독이 가장 고민한 지점은 세종대왕과 백남준을 어떻게 같은 전시장 안에서 보여줄 것인가였다. 백남준은 비디오 아트 작품이라는 분명한 시각적 유산이 있지만, 세종대왕은 아티스트가 아니어서 작품 자체를 내세울 수 없었기 때문이다.그래서 세종대왕은 그가 남긴 문자와 책, 과학기구 등 문화유산을 통해 보여주고, 이를 현대미술의 언어로 확장하는 방식이 더해졌다. 현대미술가 류재하 작가에게 한글을 주제로 작품을 의뢰한 것도 이 때문이다. 한글과 한자, 과거와 현재, 한국인과 외국인 사이의 소통을 담은 작품으로 세종의 유산을 오늘의 시선으로 다시 풀어냈다.반면 백남준은 자신의 작품과 아카이브를 통해 직접 만날 수 있다. 결국 이번 전시는 문자를 만든 세종과 미디어 예술을 개척한 백남준을 한 공간에 나란히 두고, 남겨진 유산과 실제 작품을 통해 두 거인의 창조적 세계를 비교해 볼 수 있도록 꾸며졌다.1관 '소통, 한글과 비디오 아트'는 전시의 산실이 되는 공간이다. 세종대왕의 초상과 백남준의 자화상으로 시작해, 훈민정음 관련 자료와 비디오 아트의 출발점이 되는 작품이 마주 본다. 양옆 벽면에는 두 사람이 읽은 책의 아카이브가 놓였다.세종대왕은 <주역> <자치통감> <근사록> 등을, 백남준은 <도덕경> <장자>, 마셜 매클루언의 <미디어의 이해>, 노버트 위너의 <사이버네틱스> 등을 읽었다. 책마다 핵심 내용을 풀어 쓴 설명이 붙어 있어 백남준 작품을 처음 접하는 관람객도 이론적 배경을 짚어 볼 수 있다. 박 감독은 "백남준이 그냥 한 것이 아니다. 모든 작품에 이론과 근거가 있다"고 말했다.2관 '협업, 집현전과 플럭서스'에서는 두 사람의 창작 방식에 주목한다. 집현전 학자들이 이론을 세우면 기술자들이 이를 토대로 과학기구를 만들었다. <삼강행실도> <농사직설> 등 백성을 위한 책과 금속활자 갑인자, 측우기가 소개된다.백남준 역시 1956년 독일로 건너가 합류한 플럭서스 예술가들과 교류하며 예술 세계를 넓혀갔다. 박 감독은 "두 사람 모두 혼자 한 것이 아니라 항상 주변 사람들과 함께 일했다며, 사람을 귀하게 여기고 신분을 따지지 않은 정신을 관람객이 찾아봤으면 한다"고 당부했다.마지막 3관 '경계를 넘어 확장하는 예술'에서는 음악과 문학, 지구촌으로 넓어진 두 사람의 세계를 보여준다. 세종대왕이 우리 땅에서 난 돌로 만들게 한 편경과 함께 편종 등 악기가 설치됐고, 백남준의 '굿모닝 미스터 오웰' 등 영상 작품도 상영된다. 박 감독은 "편경과 편종 같은 우리 악기를 알게 되는 기회가 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.박 감독이 이번 전시를 통해 궁극적으로 보여주고자 한 것은 두 거장의 닮은 점만은 아니다. 문자를 만든 세종대왕과 전자매체를 예술로 끌어들인 백남준은 시대도 매체도 달랐고, 자신이 가진 지식과 기술을 새로운 방식으로 확장해 사람들과 나누었다. 박 감독은 "백남준을 이해하는 데 세종이 또 도움을 주고, 세종을 이해하는 데 백남준이 전체적인 흐름을 준다"고 설명했다.박 감독은 이번 전시가 서울의 미술관에 내놓아도 뒤지지 않는 수준이라고 자신했다. 그러면서 "이번 전시가 작은 출발점이 되어 세종에 현대미술이 안착하는 기회가 되기를 바란다"고 밝혔다.한글문화도시 사업을 이끄는 양유정 센터장은 지난해 세종한글축제 드론쇼에서 '나랏말싸미' 문구가 하늘에 뜨자 시민들이 박수를 쳤던 일을 소개하며 "세종과 그 철학은 세종시민의 정체성 가운데 하나"라고 말했다. 이어 "축제가 즐기는 자리라면 이번 전시는 깊이 있게 공부하고 느끼는 자리"라며 "시민들이 오시면 큰 것을 느낄 수 있을 것"이라고 덧붙였다.한편, 이번 전시의 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 매주 월요일은 휴관한다. 관람료는 무료다. 화~일요일 오후 2시와 4시에는 전시 해설이 진행되며, 시민 도슨트들이 두 거장의 이야기를 관람객의 눈높이에서 들려줄 예정이다.