곰팡이과학자가 찾아낸 국어사전의 오류

"<우리말샘>의 오류를 보면서 우리가 흔히 범할 수 있는 실수를 깨닫고 장기 발전의 기회가 될 것으로 확신합니다. 특히 전문어의 한자 표기에 많은 오류가 있습니다. 제한된 공간에다 오류의 이유를 설명하는 것은 결코 쉬운 일은 아니지만, 제 나름대로 친절한 해설을 붙이려고 노력하였습니다. 특별히 설명과 토의가 필요한 글자나 개념에 대해서는 별도로 한 페이지씩 할애하여 부록으로 넣었습니다. 저는 주로 생명과학 분야의 용어 중에서 '우연히 마주친' 오류를 나열하고 해설하였지만, 각 세부 분야의 전문가들이 해당 분야의 용어에 대한 해설과 한자 표기에 관심을 기울이는 계기가 될 것으로 기대합니다."

큰사진보기 ▲<곰팡이과학자가 펼친 우리말샘> 겉표지 ⓒ 월드사이언스 관련사진보기

AD

"간-흑수병(稈黑穗病) 『농업』 밀에 곰팡이가 생겨 발병하는 병. ☞ 稈黑穗病(간흑수병)은 밀의 줄기[稈]에 생기는 깜부기병[黑穗病]을 가리키는 일본어이다. 우리나라에서 이 용어는 일제강점기부터 1950년대까지 농업 자료에 등장했으나, 이후에는 '줄기깜부기병'으로 쓰이면서 완전히 사라졌다. 따라서 이 표제어는 《우리말샘》에서 삭제되어야 마땅하다." -5쪽



"견-흑수병(堅黑穗病)"도 마찬가지로 현재는 쓰지 않는 말로 현재는 "비린흑수병"으로 불린다. -13쪽

"구근-초(球根艸)『식물』 알뿌리를 가진 풀. ☞ 식물의 알뿌리를 뜻하는 구근은, 球根이 옳은 한자이다. 과학에서 毬根이란 단어는 없다. 또한, 풀을 뜻하는 초는 草가 옳은 한자이다. 본래 艸가 풀을 뜻하기는 하였지만, 草에 자리를 빼앗긴 비운의 글자로서 일상어는 물론 과학 용어에서도 더 이상 쓰이지 않는다. 따라서 毬根艸는 球根草로 수정되어야 한다."-26쪽





"깔때기조영술(깔때기照影術) 『의학』 방사선 비투과성 조영제를 주입한 뒤에 콩팥깔때기와 요관을 촬영하는 방법. ☞ 의료용으로 쓰이는 조영제(contrast agent)는 한자로 造影劑라고 하며, 조영제를 사용하는 의료 기술을 뜻하는 조영술은 造影術이 옳은 한자이다. 따라서 깔때기照影術은 깔때기造影術로 수정되어야 한다."- 37쪽





"혈관영화조영술(血管映畫照影術)의 경우도 혈관영화조영술(血管映畫造影術)로 수정해야 한다.-228쪽





"돼지살모넬라(salmonella) 「보건 일반」 그람 음성 장내 세균. 고열, 오한과 무기력 증세를 동반하는 균혈증을 자주 일으키며 특히 소아 및 노인 환자에게서 위험이 높다. 대역어 영어 salmonella enterica subsp. choleraesuis ☞ 대역어의 학명 표기에서 속명의 첫 글자는 대문자로 써야 하고, 속명과 종소명은 이탤릭체로 써야 한다. 따라서 salmonella enterica subsp. choleraesuis는 Salmonella enterica subsp. choleraesuis로 수정되어야 한다."-57쪽

"<우리말샘> 홈페이지에 표제어가 매일 추가되고 있지만, 공개된 항목을 살펴보면 대부분 행정구역명이나 단체명이라 아쉬움이 있다. 그보다 더 시급한 부분이 바로 전문용어의 추가일 것이다. 전문용어의 추가는 전문가의 참여가 있어야 하고, 전문가는 책임 있는 자세로 전문용어의 범주와 자격에 대하여 큰 고민을 해야 함은 당연한 일이다. 일례로, '항아리곰팡이병'은 타임지(TIME)의 표지에 소개될 정도로 국제적인 생물 개체수 감소 또는 멸종의 대표적 사례이며, 그 발원지가 한반도라서 더욱 유명하고 국내 학술자료와 뉴스미디어에도 흔히 등장했다. 그럼에도 아직 <우리말샘>에 등재되지 못한 것은 사실상 전문가들이 사전 편찬에 참여하지 못했거나 참여하지 않은 탓이다."

"이번 책은 불과 1년 정도 모은 단어인데도 이렇게도 많은 오류가 발견되었다. 그러한 오류 중에 인문학 분야의 오류는 거론하지 못했고, 과학, 특히 생명과학(의학 포함) 분야의 오류만 정리한 것이다. 이 경우도 좀 복잡한 것들은 나중을 위해 미루어 두었고, 비교적 간단한 오자, 한자의 오류, 철자의 오류, 너무 엉뚱한 해설 등을 주로 다루었다. 과학용어 중에 일본에서 만들어진(소위 근대어의 영역에 속하면서 1800년대 후반에 독일 등에서 수입된 학술용어를 한자로 표기했던 것) 용어가 근년에, 대략 1940~50년대 즈음에 대량으로 폐기되었고, 새로운 용어로 대체되었다. 완전히 폐기된 용어는 일본에서도 찾아볼 수 없는 용어가 버젓이 우리나라 <우리말샘>에 등장하고 있는 것들이 상당히 많다. 이런 단어들을 하나하나 추적하여 일본에서의 폐기 근거를 제시하고, 우리나라에는 어떤 경과를 거쳐 아직도 국어사전에 남아 있는지 밝히는 일은 누군가 거론하고 정리해야 할 임무라고 본다."





"이런 폐기된 용어(단어)를 어찌할까 고민도 해 보았지만, 엄청난 시간을 투자해야 하는 일이기에 엄두가 나지 않아, 지금 천장만 쳐다보는 중입니다. 선생님(필자)께서 출판하신 《사쿠라 훈민정음》, 《오염된 국어사전》에서 예시된 단어들은 우리 일상에서 만나는 것들이라서 누구나 공감하는 바가 있습니다. 그러나 과학용어의 '사쿠라'와 '오염'은 오직 극히 일부 과학자들만 알고 있는 부분입니다. 어쩌면 대한민국에서 오직 저 혼자만 알고 있는 것들도 많을 것입니다. 제가 시간이 많다면 더 연구하고 탐색하고 싶지만, 메모만 하고, 추적은 하지 못하는 상황입니다."





"Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum"(실수를 하는 것은 인간의 일이나, 실수를 고집하는 것은 악마의 일이다. 또는 "실수는 인간의 일이고, 실수를 반복하는 것은 악마의 일이다")





＊이 글은 신현동 교수의 책과 신현동 교수와 나눈 번개글(이메일) 편지를 토대로 작성한 글이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다.

이 글은 신현동 교수의 신간 <곰팡이과학자가 펼친 우리말샘>(월드사이언스. 2026.8)에 나오는 지은이 서문 가운데 일부다. 여기서 '우리말샘'이란 '국립국어원이 운영하는 국민 참여형 개방형 국어사전으로, 표준어뿐만 아니라 신조어, 방언, 전문용어 등 실생활 어휘를 국민이 직접 등록하고 편집할 수 있는 디지털 지식 대사전'을 말한다. 그러니까 위 글 곧 <곰팡이과학자가 펼친 우리말샘>의 서문 내용은 곰팡이과학자인 신현동 교수가 <표준국어대사전>의 잘못을 짚는, 이 책을 쓰게 된 직접적인 동기를 말하는 부분이라고 할 수 있다.독자 가운데는 '국어사전에 오류가?'라는 질문을 던지는 사람들이 있을 것이다. 그렇다(이 글에서 말하는 국어사전은 국립국어원 <표준국어대사전>을 말함). 있는 정도가 아니라 많다. 많은 정도가 아니라 심각하다고 한다면 "네? 뭐라고요?"라고 할 사람들이 있을 것이다.필자는 신현동 고려대 환경생태공학부 명예교수의 <곰팡이과학자가 펼친 우리말샘>을 읽어 나가면서 '맞아 맞아'라는 말을 독백처럼 수십, 수백 번 읊조렸다. 신 교수가 얼마나 답답했으면 이 책을 펴냈을까? 완전히 공감하고 있기 때문이다.예컨대, <곰팡이과학자가 펼친 우리말샘>에 나오는 말 가운데 '깜부기'라고 부르는 낱말에 대한 지적을 보자.듣고 보니 일본어를 45년 이상 전공한 필자에게도 '간흑수병'이나 '견흑수병'이란 말은 생소하다. 지금은 한글 '깜부기'로 바뀌어 쓰고 있는데 한국에서 1950년대 이후 사라진 '간-흑수병(稈黑穗病)', '견-흑수병(堅黑穗病)' 같은 말을 국어사전에 여전히 실어두고 있는 이유는 무엇일까?신현동 교수는 이처럼 한때는 썼으나 현재는 쓰지 않는 특히 일본어 한자말에 대해 지적하는가 하면, 낱말 가운데 '한자' 자체가 틀린 말도 꼼꼼하게 짚어주고 있다.예컨대, 식물용어로 구근초라는 말의 한자가 잘못되었다는 지적을 보자.의학용어 하나를 더 보자.신현동 교수의 지적은 끝이 없다. 한자의 오류뿐이 아니다. 돼지살모넬라(salmonella) 부분을 보자.신현동 교수의 <곰팡이과학자가 펼친 우리말샘>은 국어사전을 완전히 독파하고 문제점을 지적한 책은 아니다. 그가 서문에서 밝힌 것처럼 "그간 평생 곰팡이만 공부했고, 오늘도 새로운 곰팡이를 공부하느라 여념이 없다. 그런데도 미생물학, 식물학, 동물학, 의학, 약학, 수의학, 농학, 환경학 등 여러 분야의 단어를 들추면서 용어의 적절성이나 한자의 쓰임새를 살피면서 그냥 지나치지 않고 꼼꼼히 메모했다.틈틈이 개방형 국어사전 <우리말샘>에 낱말의 오류를 지적하기도 했지만, 제보에 걸리는 시간도 만만치 않아 책으로 출간하기로 마음을 먹고 혼자서 꾸준히 정리해 왔다. 과학자로서 이러한 작업은 힘들고 또한 낯선 일이지만 오류나 개선 사항을 정리하여 <국어사전> 발전에 힘을 보태고자 이 책을 내게 되었다"라고 밝혔다.그러면서 신현동 교수는 <국어사전>에 대한 아쉬움을 다음과 같이 말했다.완전히 공감한다. 일본어 전공자로서 우리말 속에 들어 있는 '일본어 찌꺼기'를 밝혀오고 있는 일을 평생 해오고 있는 사람으로서 신현동 교수처럼, 필자도 국립국어원의 <표준국어대사전>에 할 말이 많은 사람 가운데 하나다.계속해서 신현동 교수의 고뇌에 찬 고백을 하나 더 들어보자.이처럼 곰팡이과학자의 <국어사전>의 문제점에 대한 애정이 어린 시선은 끝이 없다.신현동 교수도 필자와 같은 <국어사전>의 문제점에 대해 가슴앓이하고 계셨구나 싶은 생각에 가슴이 짠하다.지난 9일 나라 곳곳에서는 한글날을 맞아 각종 일회성 행사를 치르느라 정신이 없었다. 잔치도 중요하지만 우리말글이 수록된 <국어사전>에 대한 대대적인 손을 봐야 하는 일에 대해서는 왜 이렇다할 구상을 내놓지 않고 있는 것일까.신현동 교수는 고대 로마의 철학자 세네카(Lucius Annaeus Seneca, 4 BC ~ 45 AD)의 라틴어 명언을 들어 <국어사전>의 오류를 지적한다.신 교수는 <국어사전>은 인간이 만든 것이므로, 인간의 실수로 인한 오류가 있을 수 있다. 그러나 실수가 반복되거나 수정되지 않은 채 내버려둔다면 끔찍한(diabolical) 일이 아닐 수 없다고 했다. 한글날을 맞아 우리 <국어사전>의 여러 문제점을 이제부터라도 차근차근히 해결해 나가는 구체적이고도 장기적인 계획이 있어야 할 것이다.유감스럽게도 국어사전의 문제점을 꼼꼼하게 살핀 신현동 교수의 <곰팡이과학자가 펼친 우리말샘> 책은 자비 출판이라고 들었다. 아쉽게도 8월 20일 출간된 책이 아직도 교보문고 등 국내 대형서점에서는 검색되지 않고 있다. 겨우, 국립중앙도서관 한곳에서만 검색이 되고 있는 실정이다. 이 책을 독자들이 읽어야 우리 <국어사전>의 실상을 알 것이 아닌가. 아쉬운 대목이다.