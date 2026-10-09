우리는 왜 맞춤법을 틀릴까? "책을 안 읽어서"

큰사진보기 ▲출판편집자 변정수의 저서 <한판 붙자, 맞춤법>은 바로 이러한 대중의 고민에서 출발한다. 한글 맞춤법이 유독 우리에게 이토록 어렵게 느껴지는 이유는 과연 무엇일까. 맞춤법 규정 자체가 너무 복잡하고 난해해서일까, 아니면 실제 우리의 생생한 언어생활과 어문 규범이 너무나 동떨어져 있기 때문일까. ⓒ 뿌리와이파리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲그러한 노력의 과정에서 가장 중요한 것은 다양한 타인의 목소리에 진정으로 귀를 기울이는 일이다. 그것은 독서가 될 수도 있고, 힘을 얻지 못하는 미약한 외침들을 신경 쓰는 일들이 될 수도 있다. 그렇게 다양한 이들의 글과 말에 마음을 연다면, 설사 규범의 세세한 조항에 무지하더라도 타인을 존중하며 규범을 위반하거나 상처를 주는 일은 드물어질 것이다. 맞춤법의 세계도, 우리의 인생도 말이다. ⓒ 제미나이 AI 생성 관련사진보기

한글날 100주년이다. 매년 한글날만 되면 각종 언론 매체와 소셜미디어에는 어김없이 우리가 일상에서 헷갈리기 쉽거나 틀리기 쉬운 맞춤법과 띄어쓰기 가이드가 어김없이 등장한다.그렇다. 우리는 태어나면서부터 죽을 때까지 한글을 모국어로 사용하며 살아가는 한국인임에도, 일상 속 글쓰기 앞에서는 종종 맞춤법을 틀리거나 머뭇거리곤 한다. 도대체 왜 우리는 매일같이 쓰는 모국어의 규범 앞에서 이토록 자주 작아지는 것일까.출판편집자 변정수의 저서 <한판 붙자, 맞춤법>은 바로 이러한 대중의 고민에서 출발한다. 한글 맞춤법이 유독 우리에게 이토록 어렵게 느껴지는 이유는 과연 무엇일까. 맞춤법 규정 자체가 너무 복잡하고 난해해서일까, 아니면 실제 우리의 생생한 언어생활과 어문 규범이 너무나 동떨어져 있기 때문일까.저자는 책 속에서 어문 규범의 조항들을 하나하나 차분하게 살피며 그 속에 담긴 제정 취지와 배경을 상세하게 설명한다. 그의 친절한 설명을 따라가다 보면, 우리가 평소 넘기 힘든 장벽처럼 여기던 맞춤법 규정들이 생각외로 몇몇 예외적인 경우를 제외하면 저마다의 합리적인 이유를 지니고 있고, 실제 우리네 언어생활과 매우 밀접하게 연관되어 있음을 자연스럽게 알 수 있게 된다.맞춤법 규정이 그토록 합리적이라면 여전히 많은 이들이 맞춤법을 어렵다고 느끼는 진짜 이유는 무엇일까. 저자의 주장을 핵심만 요약하자면 그것은 바로 "책을 안 읽어서"라는 명쾌한 결론에 다다른다. 맞춤법은 머리로 외워야 하는 딱딱한 암기 과목이 아니라, 눈에 익숙해지는 과정이기 때문이다. 평소 책과 다양한 글을 꾸준히 접하다 보면 올바른 표기가 자연스럽게 눈에 익게 되고, 그러다 잘못된 표현이 눈에 띄면 본능적으로 어색함을 느끼게 마련이다.책에 있는 예를 들어보자. '꽃이 예쁘다'라는 문장에서 '꽃이'는 소리 내어 읽을 때 분명 [꼬치]라고 발음되지만, 우리 모두는 망설임 없이 '꽃이'라고 적는다. 이것은 왜 그런 것일까.규범의 논리에 따르자면 한글 맞춤법 제14항인 "체언은 조사와 구별하여 적는다"라는 원칙에 근거해야 한다. 하지만 우리가 평소에 글을 쓸 때 한글 맞춤법 제14항의 조항을 머릿속에 떠올리며 글을 적는가? 전혀 그렇지 않다. 우리는 평생 살아오면서 수많은 책과 인쇄물에서 '꽃이'라는 형태를 눈에 익혀왔기에, 그것이 당연히 '옳은 것'이라 여기고 무의식중에 따라 쓸 뿐이다.책에 등장하는 또 다른 사례를 보면 이러한 점이 더욱 명확해진다. 우리는 종종 '갇히다'를 '갖히다'라고 잘못 쓰는 경우를 보게 된다. 그런데 흥미롭게도 이 경우 왜 받침이 ㅈ이 아니라 ㄷ인지 명료하게 논리적 근거를 제시해 주는 규정은 한글 맞춤법에 따로 존재하지 않는다. 즉, 한글 맞춤법 규정집을 처음부터 끝까지 달달 외웠다 하더라도 '갇히다'가 왜 ㄷ 받침을 써야 하는지 논리적으로 유추해 낼 방법은 없다.그렇기 때문에 저자는 '갖히다'라고 쓴 글을 마주했을 때 "맞춤법 공부 좀 더 하지"라며 타박하기보다, "평소에 도대체 책을 얼마나 안 읽었으면 저런 표현이 낯설지 않고 자연스럽게 느껴졌을까" 하고 생각하게 된다고 말한다.이러한 저자의 논지와 통찰을 확장해서 생각해보면, 최근 사회적 문제로 자주 대두되는 '청소년의 문해력 저하'에 대한 흔한 진단 역시 새로운 시각에서 바라보게 된다. 흔히들 요즘 사람들의 문해력이 떨어지는 이유를 학교에서 한자 교육을 제대로 시키지 않기 때문이라고 단정 짓는 목소리가 높다. 물론 한자어의 어원을 아는 것이 간혹 도움이 될 수는 있지만, 그것이 문해력 저하의 본질적인 원인인지는 깊이 따져볼 일이다.우리가 일상에서 수없이 사용하는 '갈등'이라는 단어의 의미를 모르는 이는 대한민국에 거의 없다. 그러나 이 단어가 갈나무 갈(葛) 자와 등나무 등(藤) 자로 이뤄진 한자 조합이라는 사실을 아는 이는 드물며, 일상 속에서 그 한자들을 직접 쓰고 읽는 이는 더더욱 찾아보기 힘들다. 이처럼 문해력은 단어를 구성하는 개개의 한자를 낱낱이 아는 것에 의존하는 것이 아니다. 오히려 한자어로 된 수많은 단어들을 다양한 독서 경험을 통해 문맥 속에서 자주 마주하고 눈에 익히는 과정이 훨씬 더 결정적인 역할을 한다.그렇다면 이 책에서 저자가 궁극적으로 말하고자 하는 맞춤법에 대한 목표는 과연 무엇일까. 그것은 "규범이 이러저러하게 규정하고 있으니, 꼼꼼히 숙지해서 반드시 지키자"는 강박을 심어주려는 것이 아니다. 오히려 "규범이 이러저러하게 규정하고는 있지만, 그 역사적·사회적 취지를 이해한다면 맞춤법 앞에서 지나치게 주눅 들 필요는 없다"고 따뜻하게 다독이는 데 있다.저자는 이와 같은 태도를 비단 맞춤법이라는 좁은 영역에만 국한하지 않고, 우리네 인생 전체에 확장하여 적용한다. 여러 사람이 어울려 살아가는 사회에서 분명 규범은 중요하다. 그러나 삶이라는 것이 딱딱한 규범만으로 온전히 재단될 수 있는 성질의 것은 아니어서, 우리는 종종 규범의 바깥을 상상하고 공감하려는 노력을 기울여야 한다.그러한 노력의 과정에서 가장 중요한 것은 다양한 타인의 목소리에 진정으로 귀를 기울이는 일이다. 그것은 독서가 될 수도 있고, 힘을 얻지 못하는 미약한 외침들을 신경 쓰는 일들이 될 수도 있다. 그렇게 다양한 이들의 글과 말에 마음을 연다면, 설사 규범의 세세한 조항에 무지하더라도 타인을 존중하며 규범을 위반하거나 상처를 주는 일은 드물어질 것이다. 맞춤법의 세계도, 우리의 인생도 말이다.이처럼 <한판 붙자, 맞춤법>은 우리에게 차가운 규칙의 테두리를 강요하지 않는다. 대신 책이라는 바다를 통해 타인의 숨결을 느끼고 언어의 숲을 자유롭게 거닐도록 이끄는 훌륭한 길잡이가 되어준다. 빽빽한 맞춤법 규칙에 주눅 든 이들이나, 소통과 언어의 본질에 대해 사유하고 싶은 모든 이들에게 비단 한글날이 아니더라도 이 책을 권하고 싶다.