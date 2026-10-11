군대서 빚쟁이 된 친구 아들, 멈출 방법 없었을까

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오랫동안 알고 지낸 오랜 친구의 얼굴이 최근 몇 달 사이 십 년은 늙어 보였다. 군대에 간 아들이 휴가를 나오거나 전화를 걸어올 때마다 대견해하던 친구였다. 18개월의 복무 기간을 건강하게 마치고 사회로 돌아오기만을 바랐던 그 평범한 가정에 날아든 소식은 너무나 참혹했다. 군 복무 중인 친구의 아들이 선임의 강요와 권유로 불법 온라인 스포츠 베팅 게임에 발을 들였고, 순식간에 감당할 수 없는 큰돈을 잃었다는 고백이었다.부족한 판돈과 빚을 메우기 위해 친구들에게 손을 벌리고, 모바일로 손쉽게 실행되는 신용 대출까지 끌어다 썼다고 했다. 사회에 제대로 첫발을 내딛기도 전에, 청년이라는 이름을 달기도 전에 친구의 아들은 이미 '빚쟁이'가 되어 있었다. 넋을 놓은 채 눈물을 흘리는 친구의 모습을 보며 가슴이 하염없이 무너져 내렸다.이것이 비단 내 친구 집안만의 기이한 비극일까. 통계와 현장이 말해주는 풍경은 훨씬 서늘하다. 요즘 중·고등학교 교실에서는 쉬는 시간마다 학생들이 스마트폰으로 불법 도박 사이트에 접속해 바카라나 불법 스포츠 토토를 즐기는 모습이 일상화되었다.'게임'이라는 친숙한 탈을 쓰고 접근하는 이 악의적인 시스템은 아이들에게 도박이라는 죄책감조차 느끼지 못하게 만든다. 판돈을 마련하기 위해 또래 간의 갈취가 일어나고, 대포통장을 만들기 위해 자신 명의의 계좌와 이름을 판매하거나 도용당하는 끔찍한 2차 범죄로까지 이어지고 있다. 10대 때부터 명의가 도용되어 범죄 피의자 신분으로 조사받거나 신용불량자 낙인이 찍히는 무서운 일들이 우리 아이들 곁에서 매일 벌어지고 있다.과거와 달리 병사들의 휴대폰 사용이 자율화되면서 군대라는 공간 역시 불법 도박의 안전지대가 되지 못하고 있다. 오히려 외부 사회와 격리되어 오는 고립감, 선임이나 동기라는 단단한 상하 관계에서의 강요와 압박, 그리고 통제된 공간에서의 무료함이 결합하여 도박의 유혹에 더 취약하게 노출된다.여기에 모바일 금융의 발달은 기름을 부었다. 신분증과 스마트폰만 있으면 몇 분 만에 수백만 원의 소액 대출이 실행되는 환경 속에서, 금융 지식이 부족한 청년들은 한순간의 판단 미스로 빚의 늪에 빠져든다. "한 번만 더 하면 복구할 수 있다"는 기계의 정교한 심리적 덫에 걸려든 청년들은, 직장을 얻기도 전에 인생의 전반전부터 거대한 빚더미를 짊어지게 된다.친구 가족이 겪은 비극 앞에 분통이 터져 나오지만, 이를 단지 '철없는 청년의 의지 부족'이나 '개인의 일탈'로 치부해서는 답이 나오지 않는다. 온라인 불법 도박 사이트들은 해외에 서버를 두고 수시로 도메인을 바꾸며 아이들과 청년들의 일상 속에 파고드는데, 국가의 단속과 제재는 늘 한 발짝 늦다.아이들과 청년들을 도박의 늪으로 몰아넣는 불법 플랫폼에 대한 철저한 수사와 사법당국의 엄벌이 시급하다. 더불어 군 부대 내 불법 도박 실태에 대한 전수 조사와 적극적인 예방 교육, 그리고 금융기관의 무분별한 청년 대상 간편 대출 시스템에 대한 제도적 브레이크가 마련되어야 한다.자식이 군대에서, 학교에서 무사히 돌아오기만을 바라는 부모들의 간절한 기도가 불법 도박이라는 차가운 욕망의 그림자에 짓밟혀서는 안 된다. 우리 사회의 미래인 1020 세대가 채 피어나기도 전에 빚쟁이로 전락하는 이 기형적인 비극을 멈추기 위해, 이제는 사회 전체가 단단한 방파제를 쌓아야 할 때다.