포커판이 벤처사업으로? 현실은 다르지만...

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

큰사진보기 ▲영화 <타짜: 벨제붑의 노래> 스틸컷 ⓒ CJ ENM 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 8일 메가박스 전주객사점에서 발권된 영화 〈타짜: 벨제붑의 노래〉 종이 티켓 2장 ⓒ 최호림 관련사진보기

지난 8일, 영화 〈타짜: 벨제붑의 노래〉를 관람했다. 허영만 화백의 만화를 원작으로 한 〈타짜〉가 어느덧 네 번째 영화로 돌아왔다. 2006년 첫 번째 영화가 개봉한 지 벌써 20년이다. 한 작품이 오랜 시간 생명력을 유지하며 새로운 이야기로 관객을 만난다는 사실만으로도 존경심이 든다. 좋은 IP(지식재산권)와 콘텐츠는 이처럼 시대를 관통하는 힘을 지니는 모양이다.이번 작품은 새로운 인물과 국제적인 포커판을 무대로 삼는다. 이야기의 외형은 달라졌지만, 인물들이 욕망과 배신 속에서 얽히는 방식은 오히려 조승우와 유해진이 활약했던 1편의 정서와 닮아 있다는 느낌을 받았다.영화에서 반가웠던 배우 중 한 명은 웹툰 원작 드라마 〈신병〉의 박민석 캐릭터로 알려진 배우 김민호다. 그는 한 예능 프로그램에서 1편의 아귀를 연기한 김윤석의 성대모사를 선보여 화제를 모은 바 있다. 이번 작품에서도 특유의 성대모사 실력을 유감없이 발휘한다.주인공 장태영 역을 맡은 변요한 역시 인상적이다. 외국어를 구사하는 장면이 아주 자연스럽게 들리는 것은 아니지만, 자신감 있는 연기와 캐릭터에 대한 깊은 몰입으로 그 간극을 메운다. 일본 배우 미요시 아야카와의 호흡도 눈길을 끈다. 그녀 역시 다소 어색하게 느껴질 수 있는 한국어 대사 속에서도 두 주인공이 얽히는 과정에 자연스럽게 녹아들며 극의 긴장감을 유지한다.가수 스윙스를 비롯한 주변 인물들의 연기도 빼놓을 수 없다. 특히 선과 악을 오가는 듯한 이중적인 면모와 사이코패스적 기질을 지닌 박태영 역을 맡은 노재원의 연기는 섬뜩하면서도 절제돼 있다. 과장된 표정이나 자극적인 행동에 기대지 않고도 인물의 위험한 기운을 드러낸다는 점에서 인상적이다.물론 아쉬운 점도 있다. 영화는 온라인 포커판을 벤처 사업으로 발전시키는 이야기에서 출발한다. 포커 세계대회 우승자와 그의 친구가 의기투합해 아이디어를 내고 프로그램을 직접 개발한다. 이 사업에서 발생한 수익을 시드머니 삼아 성장한 인물들은 거대한 사업과 자본의 세계로 진입한다. 이후 세계적인 로비스트를 통해 정치권까지 얽히면서 이야기는 더욱 확장된다.물론 영화적 상상력으로 이해할 수 있는 부분도 있다. 하지만 국가 지원사업의 현실을 아는 관객이라면 고개를 갸웃할 수밖에 없다. 극 중 사업은 결국 국책 지원사업에서 탈락하는 것으로 그려진다. 그럼에도 호텔 카지노와 같은 합법적인 사업과도 성격이 다른 온라인 포커 업체가 국가 지원을 기대하고, 나아가 정치권과의 협력을 통해 사업을 확장하려 한다는 설정은 현실과 상당한 거리가 있어 보였다.그 단적인 예가 〈타짜: 벨제붑의 노래〉가 보여준 정부 지원사업에 대한 묘사다. 영화는 극적 전개를 위해 이를 비교적 가볍게 다루지만, 실제 현장의 시스템은 그리 단순하지 않다. 국가 지원사업은 국민의 세금이 투입되는 만큼 사업의 목적과 공공성은 물론, 관련 법령과 제도적 요건 등을 종합적으로 검토한다.특히 사행성을 수반하거나 사회적 논란의 여지가 있는 사업이라면 관련 규정과 지원 대상의 적격성을 더욱 신중하게 따져야 한다. 필자는 지난 3년간 창업진흥원의 창업사업화 지원사업 운영위원으로 참여하며 국가 지원사업을 평가하고 심사해 왔다. 이러한 제도의 현실을 직접 경험한 입장에서 영화 속 사업 구상과 이를 둘러싼 정치권의 움직임은 지나치게 단순하고 작위적으로 다가왔다.이 지점에서 지난 4일 관람한 영화 〈암살자(들)〉이 자연스레 떠올랐다. 〈암살자(들)〉이 역사 왜곡 논란으로 정치권과 여론의 집중적인 관심을 받는 것과 달리, 〈타짜: 벨제붑의 노래〉가 사행성 산업과 국가 지원, 정치권의 유착을 그려낸 대목은 상대적으로 큰 논쟁으로 이어지지 않는 듯하다.비슷한 시기에 개봉한 두 작품을 둘러싼 온도 차이를 보며, 과연 영화에 대한 비판은 어떤 기준과 맥락에서 이뤄지는지 의문이 들었다. 영화를 향한 비판의 목소리는 폭넓은 대중의 공감을 반영하는 것일까. 아니면 일부 대중이나 특정 집단의 목소리가 상대적으로 크게 부각된 결과일까.어쩌면 영화 속 장면은 좋게 보면 상상력이지만, 나쁘게 보면 왜곡일 수 있다. 관람자가 어떤 의미를 부여하느냐에 따라 같은 장면도 전혀 다르게 해석될 수 있기 때문이다.그럼에도 〈타짜: 벨제붑의 노래〉는 원작자 허영만의 〈타짜〉 프랜차이즈가 지닌 힘을 여전히 보여준다. 배우들의 호연과 포커판 특유의 긴장감, 인물들이 서로를 속고 속이는 과정에서 빚어지는 재미는 살아 있다. 거기다 필자는 포커도 화투도 칠 줄 모르고 게임의 규칙도 잘 모른다. 그럼에도 극의 흐름을 이해하는 데 큰 어려움은 없었다.그러니 아쉬운 대목은 아쉬운 대로 남겨두되, 영화에 지나치게 무거운 잣대만 들이대기보다는 만화적 상상력과 장르가 주는 재미에 집중한다면 충분히 즐길 만한 작품이다. 결국 영화는 영화다. 그럼에도 과거와 현실에 비춰 비판할 지점은 비판하되, 그 해석과 비판에 매몰돼 영화가 주는 재미까지 놓칠 필요는 없다.대중문화예술을 향유하는 데에도 비판과 감상 사이의 적정한 거리가 필요하다. 작품을 작품으로만 바라보며 그 안에 담긴 이야기와 재미를 온전히 누리는 태도도 필요하지 않을까.