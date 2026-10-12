영상 보고 충격... '테이프 강제송환' 알려지기까지

큰사진보기 ▲외국인에 대한 강제송환 과정외국인에 대한 강제송환 과정에서 공무원이 외국인의 목을 조르는 장면 ⓒ 박은정 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이진수 법무부 장관 직무대행이 8일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부에 대한 국정감사에서 증인 선서하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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▲외국인 강제송환 영상(박은정 국회의원실 편집) 법무부 출입국외국인정책본부 소속 공무원이 외국인을 강제송환하는 과정 관련 바디캠, 휴대폰 촬영 영상(법무부로부터 받은 영상을 박은정 의원실이 편집하여 2026.10.8. 법무부 국감에서 공개) 박은정 국회의원실 제공 관련영상보기

지난주 한 활동가로부터 다급한 연락을 받았다. 외국인이 강제송환 과정에서 심각한 인권침해를 당했다는 내용이었다. 피해사실을 정리한 글을 읽으며 쉽게 믿기 어려웠다. 목을 조르고 몸을 때렸다는 진술, 입에 테이프를 여러 겹 붙이고 그 위에 마스크와 얼굴을 가리는 두건까지 씌웠다는 진술이 이어졌다. 조금 과장된 것은 아닐까. 설마 문명국가를 자처하는 대한민국에서, 백주 대낮에 이런 일이 벌어졌을까.사건은 지난 8월 27일 화성외국인보호소에 수용돼 있던 인도 국적 외국인을 송환하는 과정에서 발생했다. 피해자가 지목한 장소는 보호소 안에 그치지 않았다. 공항으로 향하는 호송차량, 인천국제공항 탑승구, 인도행 항공기 안까지 이어졌다. 나는 외국인 인권 문제에 관심을 갖고 의정활동을 해온 박은정 조국혁신당 국회의원실에 이 사건을 제보했다.제보와 별개로 지난 2일 국가인권위원회에 진정을 제기했다. 진정서에는 폭행과 과도한 보호장비 사용뿐 아니라, 처분에 대한 설명과 불복 기회의 차단, 외부 연락 제한, 식수와 화장실 이용 제한, 용변 중 사생활 침해에 관한 내용도 담았다.헌법 제10조가 보장하는 인간의 존엄과 가치, 제12조의 신체의 자유와 적법절차, 제17조의 사생활의 비밀과 자유는 강제송환 과정에서도 지켜져야 한다. 신체의 자유 등 인간으로서 누리는 기본권은 외국인에게도 보장된다. 대한민국에 계속 체류할 수 있는 권리를 가지지 못한 외국인도 예외일 수 없다. 출국해야 한다는 결정이 내려졌다고 해서 폭행과 모욕이 행해져서는 안 된다.진정을 제기하면서 증거보전도 준비하고 있었다. 피해자의 진술을 확인하려면 보호소와 공항의 CCTV, 보호관의 바디캠, 호송 과정에서 촬영한 영상이 필요했다. 사건 발생 후 이미 한 달 이상이 지난 때였다. 자료가 남아 있을지 걱정스러웠다. 피해자는 국외로 송환됐고, 사실을 확인할 자료는 대부분 집행기관이 보유하고 있었다.그러던 중 박은정 의원실에서 법무부 국정감사 때 이 문제를 질의하겠다는 연락이 왔다. 국감 당일에는 법무부로부터 영상이 도착했다는 소식도 전해졌다. 의원실이 확보한 영상을 보고 나는 충격을 받았다. 처음 피해 진술을 읽으며 품었던 의심이 부끄러웠다. 영상에 담긴 폭력은 피해자가 과장해서 설명한 것이 아니었다. 오히려 말로 다 표현하기 어려운 장면들이 눈앞에 있었다. 결박된 사람의 허벅지와 수갑 부분을 무릎으로 찍어 누르고, 기내에서 목을 조르는 장면이 공개됐다. 박 의원은 입에 덕트테이프를 붙이고 얼굴을 가리는 두건까지 씌운 문제를 지적했다.법무부 장관 직무대행인 이진수 차관도 지난 8일 국정감사에서 테이프를 감아 강제출국시킨 행위가 명백히 잘못됐다는 취지로 답변했다. 그는 "사실관계 확인을 통해서 징계 여부와 수위도 결정을 하고 이것이 범죄에 해당될 경우에는 수사 의뢰까지 엄정한 조치를 취해야 한다"라고도 덧붙였다.이제 필요한 것은 공개된 몇 장면에 대한 유감 표명에 그쳐서는 안 된다. 전체 영상을 확보하고 피해 진술과 대조해, 어떤 행위가 누구의 지시와 승인 아래 이루어졌는지 밝혀야 한다.관련 기사에 달린 댓글을 읽으며 또 한 번 마음이 무거워졌다. 내가 본 댓글 가운데는 법무부의 강제송환 집행을 옹호하는 반응이 적지 않았다. 강제송환 대상자라는 이유로 그에게 가해진 폭력까지 당연하게 받아들이는 시선이었다.국감장에서 출입국·외국인정책본부장이 집행 공무원을 감싸는 취지로 답변하다 박 의원의 질타를 받는 모습도 같은 질문을 남겼다. 집행기관이 가장 먼저 살펴야 할 것은 공무원의 고충만이 아니다. 국가가 행사한 힘이 법의 한계를 지켰는지, 그 과정에서 사람의 몸과 존엄을 해치지 않았는지부터 확인해야 한다.강제송환은 어려운 일이다. 당사자가 출국이나 항공기 탑승을 거부하면 현장 공무원이 겪는 어려움도 클 것이다. 그러나 어려운 업무라는 사정이 목 조르기와 폭행, 호흡을 위협하는 결박을 허용하는 근거가 될 수는 없다. 필요한 인력과 교육, 안전한 집행 절차를 마련할 책임은 국가에 있다. 그 부족함을 송환 대상자의 몸에 가하는 폭력으로 메워서는 안 된다.누군가 저항했다는 설명만으로 모든 강제력이 정당해지는 것도 아니다. 어떤 위험이 있었는지, 사용한 힘이 그 위험을 막는 데 필요했는지, 더 적은 침해로 집행할 방법은 없었는지를 따져야 한다. 특히 이미 제압된 사람에게 가해진 힘은 더욱 엄격하게 검토해야 한다.외국인보호위원회의 역할도 중요하다. 위원회는 보호에 대한 심사와 보호기간 연장 등을 담당한다. 그 심사가 실질적인 권리구제가 되려면 당사자가 결정을 이해하고, 자신의 사정을 말하고, 법률적 조력을 받을 수 있어야 한다. 보호를 계속할 것인지 판단하는 절차와 실제 현장에서 이루어지는 처우가 서로 동떨어져 있어서는 안 된다.강제송환 과정에 대한 독립적인 모니터링도 마련해야 한다. 위원회의 역할을 보완하거나 별도의 감시체계를 두어서라도 보호소에서 공항과 항공기로 이어지는 집행 과정을 점검해야 한다. 바디캠을 언제 켜고 끄는지, 영상이 얼마나 보존되는지, 어떤 장비와 강제력을 사용했는지 기록하고 외부에서 확인할 수 있어야 한다. 피해자가 이미 국외에 있다는 이유로 조사와 권리구제에서 배제되지 않도록 연락과 진술 확보 방안도 마련해야 한다.'보호소'와 '보호위원회'라는 이름이 존재한다는 사실만으로 인권이 저절로 보호되지는 않는다. 닫힌 공간에서 행사되는 국가의 힘을 확인하고 제어하지 못한다면, 보호는 무늬만 남는다. 강제송환은 한 사람을 국경 밖으로 보내는 일이다. 그 사람의 존엄까지 추방할 권한을 국가에 부여하는 일은 아니다. 대한민국이 문명국가라면, 바로 그 집행의 현장에서 이를 증명해야 한다.