"세종대왕님, 고맙습니다"... 광화문광장에서 느낀 것

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"오늘 무슨 행사지?"

큰사진보기 ▲광화문광장 육조마당 무대 전광판에 띄워진 '2026 한글주간'과 한글날 제정 100주년 공식 슬로건. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성을 향한 한글 창제의 뜻과 소통의 가치를 나직이 읊조리는 세종대왕 역 배우의 열연. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"이것이 진정 내가 만든 글자로 나누는 소통인가!"

큰사진보기 ▲스마트폰을 든 방송부 학생과 불시착한 세종대왕이 만나 현대어와 조선 시대 말투로 첫 대화를 나누는 유쾌한 순간. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"글자란 단지 남에게 보여주는 유행이 아니라, 사람과 사람의 마음을 잇고 생각의 뼈대를 담아내는 가장 따뜻한 그릇이니라."

큰사진보기 ▲광화문을 배경으로 조선시대 복장의 선비들과 현대 복장의 학생 배우들이 펼치는 역동적인 뮤지컬 안무 장면. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"세종대왕님, 고맙습니다."

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주말이면 늘 시끄럽고 분주하던 서울 광화문광장. 수많은 인파가 저마다의 목소리로 자기주장을 펴는 시위와 집회가 이어지고, 정치적 집회라도 열리는 날이면 광장은 온통 깃발과 고성으로 가득 차곤 했다.그런데 평일의 광화문은 과연 그 소음 가득했던 장소가 맞나 싶을 만큼 조용하다. 지난 7일, 긴 연휴가 끝나고 찾아온 평일의 광화문광장은 더없이 평온하고 아늑했다. 마침 이곳에서는 2026년 한글날 제정 100주년을 기념해 문화체육관광부가 주최하는 '2026 한글주간' 행사가 열리고 있었다.광화문 육조마당 한복판에 야외 무대가 설치되어 있었다.호기심에 끌려 발걸음을 멈추고 무대 앞 의자에 자리를 잡고 앉았다. 잠시 후, 가을바람을 타고 은은한 음악이 흐르며 창작 뮤지컬 <내 곁에, 도포를 입은 그대>(제작: 공연집단 바람길)의 막이 올랐다.무대 배경에 설치된 대형 스크린이 가장 먼저 눈길을 사로잡았다. 스크린 한쪽에는 세종대왕 동상이 놓여 있었고, 다른 한쪽에는 현대 도심의 울창한 빌딩숲이 비쳤다. 그런데 높다란 빌딩마다 붙어 있는 간판들을 유심히 보니, 정작 우리의 한글 간판은 찾아보기 힘들고 외래어와 외국어로 된 간판들이 대부분이었다.세종대왕 동상과 외래어 간판이 가득한 빌딩숲의 대비가 오늘날 우리가 사용하는 언어 풍경의 한 단면을 보여주는 듯했다.이 상징적인 배경 위로 등장한 인물들의 대조도 흥미로웠다. 한쪽에는 훈민정음 반포를 앞두고 도포를 정갈하게 차려입은 세종대왕과 조선의 선비들이, 다른 한쪽에는 한글날 취재를 위해 카메라와 마이크를 들고 광화문으로 나온 고등학교 방송부 학생들이 서 있었다.600년의 시공간을 뛰어넘어 2026년의 광화문광장에 불시착한 세종대왕. 백성들이 누구나 쉽게 뜻을 펴게 하고자 만든 글자였건만, 눈앞에 펼쳐진 거리는 외래어가 넘쳐났고 방송부 학생들의 대화에는 줄임말과 신조어가 쉴 새 없이 등장했다."킹받네", "알잘딱깔센", "중꺾마" 같은 신조어들을 접한 세종대왕은 어리둥절해한다.선비들의 고풍스러운 하오체와 아이들의 신조어가 부딪히며 터져 나오는 유쾌한 대립, 그리고 이를 위트 있게 풀어낸 포크·팝 스타일의 넘버는 가을 하늘 아래 청량하게 퍼져나갔다. 지나가던 시민들의 발걸음도 하나둘 무대 앞으로 모여들었다.해학적인 장면을 지나면서 이야기의 울림은 점차 깊어졌다.영상 편집과 입시, 언어의 유행 속에서 정작 '자신의 진짜 마음'을 담아낼 문장을 잃어버렸다고 고백하는 방송부 아이들에게 세종대왕은 백성들이 제 뜻을 글로 펴지 못해 애통해하던 600년 전의 마음을 전한다. 글자를 만들며 겪었던 외로움과 반대도 나직한 노래에 실려 흘러나온다.그리고 세종이 학생들의 어깨를 다독이며 읊조린 한마디가 오래 마음에 남았다.늘 당연하게 쓰면서도 무심코 줄이고, 국적 불명의 외래어에 밀려 소홀히 여겼던 우리의 한글과 우리말. 그것이 백성을 향한 한 국왕의 깊은 사랑과 배려에서 시작된 결실이었음을 깨닫는 방송부 아이들의 눈시울이 붉어졌고, 나 역시 가슴 한구석이 묵직해졌다.극의 후반부, 방송부 학생들은 세종대왕에게 아주 특별한 광경을 보여주었다. 카메라 화면과 무대 대형 스크린을 통해 전 세계인들이 한글을 배우고, 한글 가사로 된 노래를 부르며 한국의 문화에 열광하는 모습이었다.600년 전 자신이 만든 글자가 이제는 국경을 넘어 세계 곳곳에서 쓰이고 있었다.그 모습을 바라보던 세종의 얼굴에 기쁨이 번졌다. 자신이 백성을 어여삐 여겨 만든 스물여덟 자가 먼 훗날 많은 사람들의 마음을 잇고 있다는 사실이 믿기지 않는 듯했다. 이내 세종은 호탕하게 웃었다.원래의 시간으로 돌아가야 할 순간, 방송부 학생들은 카메라 담기를 멈추고 세종대왕과 선비들에게 감사와 존경을 담은 메시지를 전했다. 세종은 먼 미래의 아이들과 세계인들의 삶 속에서 살아 숨 쉬는 자신의 글자를 뒤로하고 담담히 조선으로 돌아갔다.공연이 끝나고 광화문광장의 세종대왕 동상을 다시 바라보았다. 조금 전 무대에서 보았던 도포 자락이 동상 위로 겹쳐 보이는 듯했다.600년 전, 백성을 위해 글자를 만든 한 임금. 그 글자가 오늘 이곳에서 아이들의 입으로 살아나고, 세계 사람들의 노래 속에서도 울리고 있었다.나는 동상을 바라보며 조용히 인사를 건넸다.가을바람이 광장을 스쳐 지나갔다. 늘 시끌벅적하던 광장이 그날만큼은 고요했다.나는 잠시 그 자리에 서 있었다. 그리고 600년 전의 그 글자가 오늘도 우리 곁에서 조용히 숨 쉬고 있음을 느꼈다.