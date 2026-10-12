맛있는 음식, 수제 굿즈... '사일구로'로 놀러 오세요

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큰사진보기 ▲두 가게를 방문한 후 받은 수제 도자기 접시 굿즈. 사일구로와 오늘도공예협동조합이 컬래버 한 작품이다. ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.19로 '미성반점'의 대통령보양짬뽕. 뒤로 보이는 게 등심 탕수육이다. ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲'미성반점' 서정균 셰프의 청와대 근무 시절 유니폼이 식당 내부에 걸려있다. ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.19민주묘지 앞 '아침이슬' 노래비 ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.19민주묘지 전경 ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.19민주묘지 기념관에 있는 뉴스 스크랩과 논평. 이승만 전 대통령을 향한 '고집센 혁명가', '왜곡된 애국자', '악독한 독재자' 등의 평가가 인상적이다. ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.19민주묘지 기념관에 있는 진영숙 학생의 유서 ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.19로 '인생장칼 수유점'의 장칼국수 ⓒ 차원 관련사진보기

큰사진보기 ▲'사일구로 3색산책' 이벤트에서 받을 수 있는 또 다른 굿즈들 ⓒ 차원 관련사진보기