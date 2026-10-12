맛있는 음식, 수제 굿즈... '사일구로'로 놀러 오세요

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며칠 전, 서울 강북구 수유동 4.19로를 찾았다. '사일구로 3색산책' 이벤트에 참여하기 위해서였다. 4.19로에 있는 상점 2곳을 방문해 쿠폰 2장을 모으고 사일구로 인스타그램을 팔로우하면 두 번째 방문 상가에서 굿즈를 준다.
강북구 소재 '오늘도공예협동조합'에서 만든 22가지 한정판 수제 공예들 중 하나를 무작위로 받을 수 있는 것이다. 접시, 브로치, 코스터 등 다양한 굿즈들이 준비돼 있다. 사일구로는 '4.19민주묘지'가 있는 곳이다.
대통령이 먹던 짬뽕, 처음 본 국물의 맛은?
먼저 방문한 곳은 '미성반점'이다. 전 문재인 정부 청와대 수석요리사, 전 윤석열 정부 용산 대통령실 수석요리사 경력을 가진 서정균 셰프가 운영하는 중식당이다. 대표메뉴인 '대통령보양짬뽕'과 '서울 3대 숙성 등심 탕수육'을 주문했다. 먼저 나온 탕수육은 극강의 '겉바속촉(겉은 바삭 속은 촉촉)'을 자랑했다. 바삭한 식감의 튀김옷 안에 촉촉하고 부드러운 육질의 한돈 등심이 들어있다.
다음으로는 짬뽕이 나오는데, 국물 색이 그동안 먹어본 짬뽕들과는 달라 당황스러웠다. 빨간 국물이 아닌, 진한 노란색 국물이었던 것이다. 과연 맛있을까 의문을 품고 먹어봤는데, 놀라운 맛이 났다. 짬뽕에 도가니탕, 곰탕, 설렁탕 같은 보양식을 섞어 놓은 듯한 맛이었다. 짬뽕의 매콤함과 감칠맛은 살리면서, 자극적이지 않고, 속이 든든해지는 기분이 들었다. 이런 맛 때문인지 가게에도 어르신들과 가족 단위 손님들 등 폭넓은 연령대의 이들을 만날 수 있었다.
재료도 푸짐하다. 쫄깃쫄깃한 면은 물론 문어, 전복, 새우, 오징어, 목이버섯, 돼지고기, 양파, 양배추 등 다양한 식재료들이 짬뽕 맛을 더욱 진하게 해준다.
든든히 먹은 뒤 4.19민주묘지를 둘러봤다. 먼저, 묘지 앞 공원에 있는 '아침이슬' 노래비를 봤다. '아침이슬'은 김민기가 작사·작곡해 군사정권 시절인 1971년 발표한 노래다. 가수 양희은이 부른 버전이 유명하다. 1975년 금지곡으로 지정됐고, 이후 수많은 민주화 시위 현장에서 이 노래가 불렸다.
가사에는 '태양은 묘지 위에 붉게 떠오르고'라는 구절이 있는데, 이 '묘지'가 '4.19민주묘지'로 알려져 있다. 당시 수유동에 살던 김민기가 이곳을 자주 찾아 가사를 썼다는 것이다.
안으로 들어가 보면, 4·19혁명의 기상을 표현한 기념탑, 참배단이 웅장함을 뽐내며 등장한다. 묵념을 한 후 더 발걸음을 옮기면 4·19혁명 희생자들의 묘지가 나온다. 민주주의를 위한 숭고한 희생에 감사함을 느끼며 그곳을 지나 계단을 오르니 4·19혁명 희생자의 유영을 봉안하고 제향하는 유영봉안소가 나왔다. 희생자들의 사진을 볼 수 있는 곳인데, 학생들의 사진이 참 많았다.
나오는 길에는 기념관에 들렀다. 3·15부정선거부터 4·19혁명까지 어떤 일들이 있었는지 그 역사를 자세히 알 수 있다. "끝까지 부정선거 데모로 싸우겠다"는 유서를 남기고 사망한 한성여중 진영숙 학생 등 희생자들의 사연도 적혀 있다. 특히 당시 기사들과 자신의 논평을 스크랩해 놓은 한 시민 기증자의 노트를 흥미롭게 읽었다. "부정선거 재선거"를 외치며 이승만을 존경한다는 이들이 꼭 한번 와봤으면 싶은 곳이다.
그 밖에도 4·19혁명을 소재로 발표된 시 12수를 각인한 '수호예찬의 비', 궐기학생과 진압경찰의 대치된 상황을 수평적 구도로 묘사한 조각상인 '자유의 투사', 4·19혁명의 역사적인 의미를 불꽃형상으로 표현한 조각상인 '정의의 불꽃', 독재와 부정의 시대상황을 뚫고 솟아난 기상을 표현한 조각상인 '민주의 뿌리' 등 볼거리들이 많다. 잔디광장과 연못도 있어 많은 시민들의 쉼터가 돼주고 있었다.
둘러보고 나오니 저녁이 돼 마찬가지로 4.19로에 위치한 '인생장칼 수유점'에 방문했다. 메뉴판에는 조금 매운 맛의 '보리새우장칼국수', 매운맛의 '장칼국수', 아주 매운 맛의 '불장칼국수'가 있었다. 그 중 보리새우장칼국수를 주문했는데, 보리새우의 시원한 맛이 아주 잘 느껴졌다. 내게는 강릉 현지에서 먹어본 장칼국수보다 더 맛있었다. 고추장과 멸치 육수로 국물을 냈기에 매콤하면서도 강한 감칠맛이 났다. '장칼국수'와 '불장칼국수'도 매운맛을 즐기는 이들이라면 입맛에 맞을 만하다. 해장으로도 아주 좋을 듯했다.
먹고 난 뒤 쿠폰 2장을 모아 굿즈와 교환했다. 강북구 공방에서 만든 멋진 수제 도자기 접시가 나왔다. 이 두 곳 외에도 30곳의 점포에서 쿠폰과 굿즈를 받을 수 있다.
이번 '사일구로 3색산책' 이벤트는 서울시, 강북구, 사일구로, 서울신용보증재단이 함께한다. 10월 30일까지 참여가 가능하다. 자세한 정보는 사일구로 인스타그램(419road
)에서 볼 수 있다. 인스타에 '쿠폰 발행 상가'로 지정된 곳에서만 쿠폰과 굿즈를 주니 방문 전 확인이 필요하다.