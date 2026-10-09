우크라 "한국대사 소환에도 대화 재개 열려 있어"

큰사진보기 ▲9월 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제81차 유엔 총회에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 연설하고 있다. ⓒ UPI 연합뉴스 관련사진보기

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우크라이나 외교 당국이 한국 정부의 주우크라이나 대사 소환에 "외교가 감정보다 우선해야 한다"라는 입장을 내놨다.우크라이나 외무부 헤오르히 티히 대변인은 8일(현지시각) 성명을 내고 "한국 정부의 주우크라이나 대사 소환 결정에도 우리는 시간이 걸리더라도 건설적인 대화를 재개하는데 열려있다"라고 밝혔다.이어 "건설적인 해결책을 찾기 위해 이번 주 한국 대사를 초청해(invited) 우크라이나의 입장을 설명했다"라고 말했다.사실상 자국 주재 외국 대사를 불러 항의하는 '초치(summon)'로 볼 수 있지만, 완곡한 표현을 사용해 외교적 마찰을 피하려는 의미로 보인다.양국 간 갈등은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 9월 23일 미국 뉴욕 유엔총회 연설에서 북한군 포로 2명을 한국으로 송환했다는 사실을 일방적으로 공개하면서 불거졌다.우리 정부는 북한군 포로 및 북에 남은 가족의 안전을 위해 비밀 유지에 합의했으나, 우크라이나 측이 이를 어겼다며 공식 사과를 요구했다. 그러나 우크라이나는 합의를 부인하거나 외교적 오해 때문이라며 사과를 거부하고 있다.외교부는 박기창 주우크라이나 대사를 본국으로 소환하기로 했다. 정부가 상대국 주재 우리 대사를 불러들이는 것은 2008년 일본의 독도 영유권 주장에 항의해 당시 권철현 대사가 일시 귀국한 이후 18년 만이다.티히 대변인은 전날 브리핑에서 "양국이 공개적으로 비판을 주고받게 된 원인은 비밀유지 방식 합의에 관한 해석 차이에 있다"라고 말했다. 비밀유지 범위를 서로 다르게 해석하면서 생긴 오해라는 주장이다.그러면서 한국 정부가 헌법상 한반도 전체를 자국 영토로 규정하고 있다는 점을 근거로 북한군 포로 인도를 먼저 요청했으며, 우크라이나가 "선의의 표시이자 우호적인 조치"로 이를 받아들였다고 말했다.또한 우크라이나가 외교 당국을 통해 한국에 사과 메시지를 전달했다는 조현 외교부 장관의 발언에 대해 "상황이 이렇게 비판적 발언을 주고받는 단계까지 이르게 된 것에 유감(regret)을 표한 것"이라고 반박했다.앞서 조현 외교부 장관은 지난 6일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 "우크라이나 외무장관으로부터 사과의 메시지를 받았지만, 우리가 생각하는 수준과 차이가 있다"라고 밝힌 바 있다.티히 대변인은 "누구도 이런 상황을 바라지 않는다"라며 "지금까지 말한 것이 전부다. 그 이상도 그 이하도 아니다"라고 강조했다.그는 "상황을 해결하기 위한 외교적 노력이 비공개 채널을 통해 진행 중"이라며 "외교적 해결을 방해할 수 있는 발언은 적절하지 않다"라고 말을 아꼈다.