한대희 "복합물류터미널 이전으로 도시 대전환"

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큰사진보기 ▲한대희 군포시장이 '민선9기 취임 100일 기자회견'에서 시정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. ⓒ 군포시 관련사진보기

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한대희 군포시장이 민선 9기 취임 100일을 맞아 "복합물류터미널 이전 등 4대 핵심 과제를 통해 군포의 도시 대전환을 속도감 있게 이뤄내겠다"고 8일 밝혔다.한 시장은 이날 군포시청 별관회의실에서 '도시 대전환의 100일'을 주제로 기자회견을 열고, 그간의 성과와 향후 시정 운영 방향을 발표했다. 특히 국책사업으로 시민들이 겪어온 피해를 지적하며 '특별한 희생에 대한 특별한 보상'을 기조로 정부의 결단을 촉구했다.이날 회견에서 가장 강조한 과제는 '군포복합물류터미널 이전'이다. 한 시장은 "국가가 국책사업으로 40여 년간 시 전체 면적의 24%(개발제한구역 제외 시 56%)에 달하는 토지를 차지해 왔다"며 "지난 30여 년간 복합물류로 인한 교통 혼잡과 소음, 분진, 도시 단절 등의 부담도 시민들이 감내해 왔다. 편익은 국가가 가져가고 비용은 오롯이 군포시가 치러온 구조를 이제는 바꿔야 한다"고 강조했다.한 시장은 정부에 ▲ 국가 물류·국토 정책 차원의 물류터미널 이전 공식 검토 및 책임 있는 비용 분담 ▲ 이전 부지를 첨단산업·주거·문화가 어우러진 미래형 첨단복합지구로 조성하기 위한 지원 ▲ 금정역 일원 복합개발과 철도 지하화 등 광역 현안을 함께 논의할 상설 협의체 마련 등 3개 사항을 공식 요청했다.물류터미널 이전을 포함한 4대 핵심 과제는 군포의 도시 구조를 바꾸기 위한 대전환 전략이다. 시는 노후 원도심과 산본신도시를 미래형 주거·경제 공간으로 바꾸는 '재개발·재건축 속도전'을 추진한다. GTX-C 노선 착공에 발맞춰 금정역 일대를 수도권 남부의 핵심 거점으로 육성하는 '금정역 일대 대변혁'도 주요 과제다. 여기에 단절된 생활권을 연결하고 새로운 도시공간을 조성하는 사업을 함께 추진한다.한 시장은 "네 가지 과제는 각각의 사업이 아니라 군포의 도시 구조를 바꾸고 시민의 삶의 질을 높이며 다음 세대의 성장 기반을 만드는 하나의 대전환 전략"이라며 "금정역이 바뀌면 군포의 도시 지도가 바뀌고, 도시 지도가 바뀌면 시민의 일상이 바뀐다"고 강조했다.주요 사업에서도 진척이 나타나고 있다. 군포10구역 철거가 진행 중이며, 통합재건축 9-2구역은 시공자 선정 절차에 착수했다. 신분당선 군포 연장을 위한 4개 지자체 간 합의도 도출했다.한 시장은 지난 100일간 추진한 행정 혁신 성과도 공개했다. 시는 취임 후 첫 결재를 통해 도시정비국과 청년주권실을 신설했다. 도시 혁신과 청년정책을 전담할 조직을 마련한 것이다. 조직도 기존 50개 부서 189개 팀에서 52개 부서 192개 팀으로 개편했다.핵심 팀장 직위에는 공모제를 도입해 인사 방식을 바꿨다. 재정전략 태스크포스(TF)를 구성해 재정 건전성을 높이기 위한 지출 구조조정에도 나섰다.시정기획단의 사전 검토를 거쳐 5대 전략과 90개 공약사업도 확정했다. 한국매니페스토실천본부와 함께 공약이행평가단을 구성해 공약 추진 과정을 점검할 계획이다.시민과의 소통도 강화했다. 지난 8월부터 매월 확대간부회의를 유튜브로 생중계해 시정 결정 과정을 공개하고 있다. 시장이 직접 현장을 찾아 의견을 듣는 '빠른 변화 주요사업 소통'과 '동장 민원 책임제'도 도입했다.한 시장은 "'실질적 시민주권'은 투명한 공개와 진솔한 소통에서 시작된다"며 "시민의 삶과 도시의 미래를 바꾸는 과제일수록 더 공개적으로 논의하고, 더 책임 있게 결정하겠다"고 말했다.민선 8기에 멈춰 섰던 당정협의회와 의정협의회도 다시 가동했으며, 10월부터는 새롭게 구성한 공론화위원회를 통해 재개발·재건축, 금정역 일대 변화, 복합물류터미널 이전 등 핵심 현안을 시민과 함께 논의할 계획이다.이 밖에도 시는 청년자율참여예산제를 통해 청년친화헌정대상 정책대상을 수상했다. 어르신 교통비 지원 확대와 경로당 환경 개선 등 생활밀착형 복지도 강화했다.환경 분야에서는 '희망에코마을' 방음벽 태양광 사업으로 국토교통부 대한민국 도시대상 우수정책 분야에서 수상했다. 환경부 지자체 탄소중립 우수사례 평가에서는 전국 2위를 기록했다. 광명시와의 상생 소각 협업으로는 경기도 적극행정 경진대회 대상을 받았다.한 시장은 "지난 100일은 바꾸겠다는 약속을 되돌릴 수 없는 흐름으로 만든 시간이었다"며 "앞으로의 시정은 말보다 과정과 결과로 평가받겠다"며 "100일의 약속을 4년의 성과로, 군포의 100년을 여는 대전환으로 반드시 증명하겠다"고 강조했다.