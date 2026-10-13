이런 곳에서 독서를... 옛 사람의 안목이 놀랍다

큰사진보기 ▲경천대경천대 국민관광지 전망대에서 내려다본 풍경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲방초정(2019년 보물 지정)이정복이 1625년 조상을 추모하기 위해 세운 정자로, 이름은 그의 호 ‘방초’에서 따왔다. 지금의 건물은 화재와 홍수를 겪은 뒤 후손 이의조가 1788년 옮겨 지었다. ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲상산관중앙에서 내려온 사신이 머물던 객사. 본관에는 임금을 상징하는 궐패를 모신 곳 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲상주 충렬사북천에서 왜군에 맞서다 순국한 이들을 기리는 사당 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲태평루옛 상주 관아의 , 문루 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲태평성대 경상감영공원상주가 경상도의 행정 중심지였던 역사를 보여주기 위해 조성 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲경천대상주 지역을 관통하여 흐르는 낙동강의 전망을 바라볼 수 있는 전망대 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무우정상주 경천대의 낙동강을 내려다보는 자리에 세운 정자 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲양진상주 낙동면 승곡리의 양진당. 검간 조정이 1626년 옮겨 지은 고택/보물 지정 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥류정주 낙동면 승곡리의 옥류정. 계곡을 곁에 둔 조씨 일가의 휴식과 독서 공간 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲우복 종가우복 정경세(1563~1633)의 후손 정주원이 지은 종택 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲계정우복 정경세의 독서처인 상주 계정. 온돌방 한 칸과 마루 한 칸으로 이루어진 초가 정자 ⓒ 문운주 관련사진보기

[답사코스]

방초정→임란북천전적지→경상감영공원→경천대→양진당(옥류정)→우복종가(대산루, 계정)

10월에도 한낮의 볕은 따갑다. 달력은 가을인데 몸에는 긴 여름의 피로가 남아 있다. 꽃과 단풍의 때를 가늠하기도 어렵다. 절정을 기다리다 보고 싶은 풍경을 놓칠 것 같다. 더위에 지친 몸을 달래며 천천히 걷고 싶은 곳이 있다.이번에는 익숙한 여행지에서 눈을 돌린다. 바다 대신 내륙으로 향한다. 오래된 정자와 산사, 마을에 남은 이야기를 찾아 경북 상주와 예천으로 떠난다. 이름난 단풍 명소를 좇기보다 길에서 마주하는 가을을 천천히 느끼기 위해.9일 오전 7시, 광주를 출발했다. 광주대구고속도로, 길이 익숙하다. 최근 몇 년 사이 경북 여행이 잦았던 덕분이다. 지리산휴게소를 지날 무렵, 산 능선이 겹겹이 펼쳐지고 그 사이로 안개가 깊게 드리운다. 앞을 가늠하기 어려운 풍경에 여행의 설렘이 더해진다.거창에서 김천으로 이어지는 지방도를 달리다가 마을 어귀 정자 앞에 걸음을 멈췄다. 방초정이다. 이정복이 1625년 조상을 추모하기 위해 세운 정자로, 이름은 그의 호 '방초'에서 따왔다. 지금의 건물은 화재와 홍수를 겪은 뒤 후손 이의조가 1788년 옮겨 지은 것이다.연못 안에 두 작은 섬이 자리하고, 그 너머로 2층 누각이 서 있다. 정자와 연못, 주변 나무가 어우러져 마을 어귀에 아담한 정원을 이룬다. 보물로 지정된 문화유산이다. 집 가까이에서 풍경을 즐기며 머물던 옛사람의 일상이 떠오른다. 이날 여행의 첫걸음은 이렿게 시작했다.상주는 경주의 '경'과 함께 '경상도'라는 이름을 이룬 유서 깊은 도시다. 조선시대에는 경상감영이 자리해 지역의 행정 중심지 역할을 했다. 서울의 두 배가 넘는 넓은 땅에 비해 인구는 적지만, 곳곳에 남은 관아와 고택, 정자에서 옛 위상을 만날 수 있다.상주 임란북천전적지는 임진왜란 당시 조선군과 상주 지역 장정들이 왜군에 맞서 싸운 현장이다. 전사한 이들을 기리는 사당과 옛 상주의 관아 건물들이 한 울타리 안에 자리한다. 전쟁의 기억과 고을의 역사가 겹쳐 있는 공간이다.상산관은 중앙에서 내려온 사신이 머물던 객사다. 본관에는 임금을 상징하는 궐패를 모셨다. 지방 관리들은 초하루와 보름이면 대궐을 향해 절하며 임금의 안녕을 비는 망궐례를 올렸다. 사신의 숙소이면서 멀리 있는 임금의 권위를 마주하는 공간이었던 셈이다.건물의 이력도 눈길을 붙잡는다. 임진왜란 때 소실됐다가 1606년 다시 지었고, 1940년에는 상주여자중학교로 옮겨 교실로 사용했다. 지금의 자리로 옮긴 것은 1991년이다. 사신을 맞던 공간에서 학생들의 배움터로 쓰이기까지, 건물의 쓰임이 시대에 따라 달라졌다.상산관을 둘러본 뒤 충렬사로 향했다. 침천정 뒤편의 전적비와 언덕의 순국비를 지나 외삼문인 경절문에 들어섰다. 재실과 전시관, 비각을 차례로 돌아보고 내삼문을 지나면 충렬사에 이른다. 북천에서 왜군에 맞서다 순국한 이들을 기리는 사당이다.상주 북천 전투는 임진왜란이 일어난 1592년, 순변사 이일이 이끄는 조선 관군과 상주에서 모인 장정들이 고니시 유키나가의 왜군 선봉부대에 맞서 싸운 전투다. 조선군은 상주 북쪽 북천에 진을 치고 항전했으나, 1만 7천여 명에 이르는 왜군의 공세를 막지 못하고 패했다. 이 싸움에서 900여 명이 순국한 것으로 전해진다.다음으로 향한 곳은 경상감영공원이다. 경상감영공원은 옛 상주의 영광을 재현한 상주의 대표 문화공간 복합단지이다. 조선시대 관찰사가 근무하던 청유당, 제금당 등 18개 동의 전통한옥시설과 쉼터마당, 감영이야기길 등이 조성되어 있다.경상감영은 조선시대 경상도의 행정을 총괄하던 관청이다. 경주에 있던 감영을 태종 8년(1408) 상주로 옮겼으며, 선조 26년(1593) 성주로 이전하기까지 상주에 자리했다.경천로를 따라 조금 걷다가 전망대로 오르는 길에 들어섰다. 양옆으로 낮은 돌담이 이어지고, 한쪽에는 맨발로 걸을 수 있는 황토볼 체험장이 마련돼 있다. 나무계단이 놓여 있어 발을 디디기는 편하지만, 경사가 있어 오를수록 숨이 찬다.전망대에 서니 굽이치는 낙동강과 들판, 산자락이 한눈에 들어온다. 강 건너 회상리 벌판은 누렇게 익은 벼로 황금빛을 띤다. 논마다 조금씩 다른 빛깔이 펼쳐지고, 그 곁을 낙동강이 크게 돌아 흐른다. 하늘이 스스로 빚은 절경이라 하여 '자천대'라 불렀다더니, 절로 고개가 끄덕여진다.전망대에서 내려와 경천대로 향했다. 강변의 바위와 소나무가 시선을 붙잡는다. 바위 사이에 세운 비석에는 '경천대'와 '대명천지 숭정일월'이라는 글귀가 새겨져 있다. 우담 채득기의 자취를 살피고 곁의 무우정 앞에서 걸음을 멈춘다. 정자 너머로 낙동강을 한 번 더 바라본 뒤 발길을 돌렸다.이날 일정의 마지막은 상주의 옛집을 찾아가는 답사다. 먼저 양진당을 둘러본다. 검간 조정이 1626년 안동의 처가 문중 집을 옮겨 지었다고 한다. 정면 9칸, 측면 7칸의 건물이 가운데 마당을 감싸며 'ㅁ'자형을 이룬다. 바닥을 높여 지은 고상식 구조가 눈길을 끈다.가까이에 있는 옥류정에도 들른다. 계곡을 곁에 둔 휴식과 독서의 공간이다. 책을 읽다가 고개를 들면 물길을 바라볼 수 있는 자리다. 집의 구조를 살피던 눈길이 정자 밖 풍경으로 옮겨간다. 이런 곳에 정자를 마련한 옛 사람의 안목에 놀라움이 앞선다.다음 우복종가로 향한다. 우복 정경세(1563~1633)의 후손 정주원이 지은 종택이다. 지형에 맞춰 터를 네 단으로 나누고 안채·행랑채·사랑채·사당·솟을대문을 배치했다. 안채는 정면 4칸, 측면 5칸의 'ㄱ'자형 건물이다. 안마당을 향한 대청을 중심으로 건넌방과 안방을 두고, 안방 뒤에는 윗방, 아래쪽에는 부엌을 배치했다.이어 대산루와 계정까지 둘러본다. 누각과 공부방을 이은 대산루, 방 한 칸과 마루 한 칸을 둔 작은 초가 정자 계정이 서로 다른 모습으로 남아 있다. 생활하고 공부하며 쉬던 공간을 차례로 돌아보니 옛사람들의 일상이 조금 가깝게 느껴진다.삼백의 도시 상주는 쌀과 누에고치, 곶감만으로 기억하기에는 볼거리가 많다. 북천전적지와 경상감영공원에서 고을의 역사를 짚고, 경천대에서는 황금빛 들판과 낙동강을 바라보았다. 고택과 정자를 둘러보고 나니, 상주는 오래된 건물과 그 안에 살던 사람들의 이야기로 기억에 남을 것 같다.