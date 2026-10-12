군의 판단은 끝났지만, 유족의 시간은 끝나지 않았다

큰사진보기 ▲고(故) 곽진수 중위 안장 2주기 추모고(故) 곽진수 중위의 국립서울현충원 안장 2주기를 맞아 유가족이 마련한 추모 화환 ⓒ 고(故) 곽진수 중위 유족 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 고(故) 곽진수 중위 유가족이 직접 겪은 권리구제 과정과 정보공개 자료를 바탕으로 작성했습니다. 관련 제도개선 사항은 국민권익위원회에도 공식적으로 제기할 예정입니다.

고(故) 곽진수 중위의 공식 사망일은 2024년 1월 1일이다. 우리 가족에게는 또 하나의 날짜가 있다. 2024년 8월 30일, 아들을 국립서울현충원에 안장한 날이다.지난 8월 안장 2주기를 보내며 다시 생각했다. 국가가 기록하는 사망의 시간과 유족이 고인을 떠나보내고 살아내는 시간은 같지 않다.지금 내가 마주한 간극은 그보다 길고 깊다.군은 아들의 사망 경위에 관한 조사를 마무리하고 순직Ⅲ형으로 분류했다. 그러나 나는 그 조사결과와 순직유형에 동의하지 않는다.전사망민원조사단에 재조사를 요청했고, 국방부 검찰단에 재수사를 신청했다. 순직유형 재심사에 필요한 절차도 준비·진행하고 있다. 당시 기록을 확보하기 위한 정보공개청구도 계속하고 있다.아들은 순직자로 인정됐다. 그러나 어머니에게는 여전히 아들의 사망 원인에 대한 의문이 남아 있다. 그래서 나는 국가가 어떤 기록과 근거로 아들의 죽음을 판단했는지 묻고 있다.장례와 국립서울현충원 안장 이후 육군으로부터 사망조위금, 순직유족연금, 사망보상금 및 보훈등록 등 기본적인 후속 절차를 안내받았다. 그러나 안내받은 제도를 이용하려면 각 제도에 맞는 신청과 심사 절차를 따로 밟아야 했다.재조사와 재수사, 순직유형 재심사는 창구가 달랐다. 기록은 기관과 부서마다 따로 청구해야 했고, 보험 문제는 보험사와 별도로 다퉈야 했다. 한 기관의 답변을 받으면 다른 기록과 비교했고, 설명이 맞지 않으면 다시 물었다.아들의 사망 이후 2년 9개월 동안, 나는 기록을 확인하고 절차를 찾아 연결하는 일을 이어왔다. 직장에 다니고 남은 가족의 일상도 지탱해야 했다. 아들의 죽음에 대한 판단을 다투는 일과 가족이 살아가는 일은 같은 시간 안에 놓여 있었다.각 절차는 마련되어 있었다. 하지만 그 절차를 찾아 연결하는 일은 대부분 유족의 몫이었다.나는 이런 사람을 '권리구제 진행 중인 순직유족'이라고 부르고 싶다. 순직 인정 자체를 부정하는 것이 아니라, 사망 원인과 조사 과정, 순직 유형 등에 이의를 제기하며 국가의 판단을 다시 확인받고 있는 유족이다.군의 순직 결정과 국가보훈부의 보훈 등록은 별도 절차다. 나는 그 구분 자체를 문제 삼는 것이 아니다. 다만 권리구제가 길어지는 동안에도 보훈과 지원으로 이어지는 길을 유족이 홀로 찾아야 하는 현실을 묻고 싶다.이미 순직으로 인정된 군인의 유족이 국가의 판단을 다투는 동안, 어느 제도에서 어떤 지원을 받을 수 있는가.최근 국가보훈부에 '순직의무군경의 날' 관련 자료를 정보공개청구했다. 군에서 순직으로 인정된 사람과 그 유족이 국가의 공식 추모체계에 어떤 기준으로 연결되는지 알고 싶었다.국가보훈부는 '순직의무군경 1만 6천여 명'을 '국가유공자법'상 순직군경으로 등록된 사람 가운데 국방의무 수행 중 순직한 사람을 기준으로, 2023년 11월 당시 통합보훈정보시스템에서 확인했다고 답했다. 초청대상 선정에 활용한 명부의 관리기관도 국가보훈부라고 밝혔다.그렇다면 군에서 순직으로 결정됐지만 아직 보훈등록으로 이어지지 않은 사람은 어떤 체계에서 확인되고 있는가. 국방부의 순직결정 정보와 국가보훈부의 등록정보는 서로 대조·연계되고 있는가. 통계에 포함된 사람과 공식 추모대상, 실제 행사 초청대상은 같은 범위인가.공개된 법령과 행사계획만으로는 '순직의무군경'의 구체적인 대상범위와 군의 순직결정, 보훈등록, 실제 추모·초청대상이 어떻게 연결되는지 충분히 확인하기 어려웠다. 제정 경위와 대상범위에 관한 일부 자료도 비공개돼 이의신청을 했다.이것만으로 보훈 미등록 순직군인이 추모대상에서 제외된다고 단정할 수는 없다. 다만 우리 아들도 순직군인인데, 고인과 유족이 국가의 추모체계에서 어디에 위치하는지조차 유족이 직접 확인해야 했다.특정 행사에 초청받느냐만의 문제가 아니다. 군의 순직결정 이후 보훈과 예우, 추모가 어떻게 이어지는지를 누가 설명하고 연결하는가의 문제다.이 질문은 이전에 제안했던 장기적 권리구제 지원체계와도 맞닿아 있다. 국방부는 내 제안에 부상 장병의 치료·전역심사·보상·보훈신청 등을 연계하는 통합지원팀이 운영 중이라는 취지로 답했다.그러나 그 팀이 사망 장병 유족의 장기적 권리구제까지 어떤 범위에서 지원하는지는 회신만으로 알기 어려웠다.부상 장병에게 절차를 연결하는 지원이 필요하다면, 사망 장병의 유족에게도 필요하다. 최초 안내 이후 사건이 끝나지 않은 유족에게 담당기관과 지원 경로를 연결해 주는 체계가 있어야 한다.다른 복지 분야에서는 신청을 기다리는 행정을 바꾸려는 움직임이 나타났다.보건복지부는 2026년 10월 1일 복지급여 신청주의를 개선하는 6개 법률 개정안이 국회 본회의를 통과했다고 발표했다. 제도를 몰라 신청하지 못하는 사람을 놓치지 않도록, 국가와 지방정부가 선제적으로 대상자를 확인하는 '적극적 복지'로 전환하겠다는 취지다.개정안에는 일정한 경우 신청한 것으로 간주해 조사·지급하거나, 위기 상황의 대상자를 담당 공무원이 직권신청할 수 있도록 하는 내용이 포함됐다. 발표 당시 보건복지부는 공포 후 3개월이 지나 시행될 예정이라고 설명했다.복지급여와 군인 보훈제도는 다르다. 그러나 국가가 보유한 정보를 활용해 당사자의 신청 부담을 줄이려는 방향은 군 사망 유족 지원에도 참고할 수 있다.군의 순직결정과 국가보훈부의 보훈등록은 적용 법률과 심사 기준이 다른 별도 절차다. 나는 국가보훈부에 별도로 등록을 신청해야 한다고 안내받았다. 그러나 신청이 필요하다는 것을 아는 것과, 아들을 잃은 내가 직접 신청에 나서는 것은 다른 문제였다.내게는 아들의 사망을 이유로 급여와 지원을 신청하는 일 자체가 마음의 부담이다. 가족의 생활을 위해 필요한 일이라는 것을 알면서도, 신청서를 내고 지원을 요청하는 일에 선뜻 나서기 어렵다. 신청 절차의 어려움뿐 아니라, 그 절차를 시작해야 하는 유족의 마음도 살펴야 한다.유족에게 제도를 안내했다는 사실만으로 국가의 역할이 끝났다고 보아서도 안 된다. 군이 순직을 결정했다면, 보훈등록과 지원 신청을 마친 유족뿐 아니라 아직 그 절차에 연결되지 않은 가족도 살펴야 한다. 신청하지 않았다는 사실만으로 도움이 필요하지 않다고 볼 수는 없다. 사망 경위와 순직유형을 다투는 동안에도 가족은 살아가야 하기 때문이다.두 기관의 법률과 심사 기준이 다르더라도, 그 사이의 절차를 연결하는 부담까지 유족에게 맡겨야 하는 것은 아니다. 군이 순직을 결정했다면, 그 결정에 따른 기본적인 보상과 예우는 유족의 별도 신청을 기다리지 않고 국가가 필요한 확인·심사 절차를 거쳐 처리·지급하도록 제도를 정비해야 한다.국가유공자나 보훈보상대상자 등록처럼 별도의 법정 심사가 필요한 사항은 순직결정만으로 결과를 확정하자는 것이 아니다. 국방부가 보유한 순직결정과 관련 자료를 관계기관에 연계하고, 각 기관이 소관 법률에 따라 독립적으로 심사하되, 그 절차를 연결하는 부담까지 모두 유족에게 맡기지 말자는 것이다.기본적인 보상과 예우를 받는 것과 사망원인·조사과정·순직유형 등에 이의를 제기하는 것은 별개의 문제여야 한다. 유족은 국가가 인정한 순직에 따른 기본적인 보호를 받으면서도, 그 판단이 충분하지 않다고 생각하면 재조사·재수사·재심사 등 권리구제를 계속할 수 있어야 한다. 국가유공자 또는 보훈보상대상자 등록 결과에 대해서도 이의를 제기할 자유가 보장되어야 한다. 급여를 받았다는 사실을 기존 판단에 대한 동의나 권리구제의 포기로 취급해서는 안 된다.순직결정은 조사와 분류의 마무리에 그치지 않고, 남겨진 가족에 대한 국가의 보호와 예우가 시작되는 시점이 되어야 한다. 가족의 생활을 지탱하는 일과 국가의 판단을 다시 확인받는 일은 함께 이어질 수 있어야 한다.앞으로 또 다른 부모가 자녀를 군에서 잃고 국가의 최초 판단을 받아들이지 못해 수년간 권리구제를 이어갈 수 있다. 그 가족이 지원체계에 연결됐는지 살피지 않은 채, '안내했고 신청은 유족의 선택이었다'는 설명만으로 충분한지 다시 물어야 한다.국가는 내부적으로 여러 부처와 법률로 나뉠 수 있다. 그러나 그 분절의 부담까지 순직자의 유족에게 떠넘겨서는 안 된다.국방부와 국가보훈부 사이의 공백은 유족에게 맡겨둘 일이 아니다. 정부 차원에서 두 기관의 절차를 조정하고, 순직결정 이후 지원 연계가 실제로 이루어지는지 책임지고 관리할 주체를 정해야 한다.심사는 독립적으로 하더라도, 유족에게는 하나의 국가처럼 작동해야 한다.아들의 공식 사망일로부터 2년 9개월이 지났다. 군의 최초 조사와 순직유형 결정은 마무리됐지만, 나는 여전히 기록을 읽고 국가의 문을 두드리고 있다.그 시간에도 우리 가족은 살아가야 한다.이제는 군 사망 이후 제도와 제도 사이에 남아 있는 유가족도 '복지사각지대'의 시선으로 돌아보아야 할 때다.내가 말하는 사각지대는 보상금의 유무만을 뜻하지 않는다. 순직결정 이후에도 유족이 제도를 찾아 하나하나 신청해야만 기본적인 보호와 예우가 시작되는 구조 자체가, 신청에 나서기 어려운 가족을 제도 밖에 오래 머물게 할 수 있다는 문제이기도 하다.순직은 인정됐지만 필요한 지원으로 이어지지 못한 가족의 생활과 회복을 국가가 살피고 있는지를 묻는 것이다.국가가 순직자를 기억한다면, 그 유족이 제도와 제도 사이에서 홀로 남지 않도록 하는 것까지가 기억의 책임이어야 한다.