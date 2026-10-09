자연을 안다는 것은? 청년생태해설가들이 찾은 답

큰사진보기 ▲10강을 마치고 수료증을 받은 참가자들 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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자연을 안다는 것은 무엇일까? 생물의 이름을 많이 알고, 식물과 곤충을 구별하며, 새의 특징을 설명하는 것으로 충분한 것은 아니다. 자연을 이해한다는 것은 생명의 이름을 아는 데서 출발하지만, 그 생명이 살아가는 환경을 이해하고 인간과 자연의 관계를 돌아보는 데까지 나아갈 필요가 있다.대전환경운동연합과 청년모아가 함께 진행한 청년생태해설가 양성교육이 지난 7일 10강을 끝으로 성료했다. 마지막 10강은 김세정 충남대학교 철학과 교수의 '환경철학 이야기'로 진행됐다. 생태해설이 단순히 자연에 관한 정보를 전달하는 활동에 머물러서는 안 된다는 점에서, 환경과 생명을 대하는 철학적 관점을 함께 고민하는 시간이었다.자연에 대한 지식을 전달하는 것과 생명의 가치를 이해하도록 돕는 것은 다르다. 생태해설은 눈앞에 있는 생물을 설명하는 동시에 그 생물이 살아가는 환경과 인간의 선택이 자연에 미치는 영향을 함께 생각하도록 이끌어야 한다. 환경철학은 이러한 질문을 가능하게 하고, 생태해설이 지향해야 할 가치와 방향을 고민하게 한다.열 번의 수업, 자연을 바라보는 시선을 달리 할 수 있었을 것이다. 교육은 자연을 이해하는 기초부터 현장 관찰과 시민과학, 생태해설의 의미까지 단계적으로 경험하도록 구성됐기 때문이다. 열 번의 수업은 서로 다른 주제를 다뤘지만 하나의 방향으로 이어졌다. 자연을 관찰하고, 생태적 지식을 배우고, 생명의 가치를 이해하며, 시민들과 그 경험을 나누는 것이다.교육을 마친 뒤에는 간단한 수료식이 진행됐다. 교육에는 30여 명이 신청했으며, 이 가운데 전체 교육의 80% 이상 출석 기준을 충족한 10명이 수료증을 받았다. 이정임 대전환경운동연합 대표는 수료생들에게 축하와 격려를 전하며 생태해설의 현장에서 다시 만날 수 있기를 바란다는 뜻을 밝혔다. 이어 수료증을 전달하며 교육을 마친 참가자들의 새로운 출발을 응원했다.이제 시민들이 익숙한 공간에서 새로운 생명을 발견하고, 자연의 변화에 관심을 갖고, 인간의 삶과 생태계의 관계를 스스로 생각하도록 돕는 활동으로 진화 될 것이다. 생태해설가 한 사람의 설명이 시민 한 사람의 관심으로 이어지고, 그 관심이 다시 관찰과 기록, 보전 활동으로 연결될 수 있기를 바래본다.오늘날 환경문제는 기후위기와 생물다양성 감소, 서식지 훼손 등 다양한 모습으로 나타나고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 제도와 정책의 변화뿐 아니라 시민들이 자연을 이해하고 생명의 가치를 인식하는 과정도 필요하다. 환경교육은 바로 그 변화를 만들어가는 중요한 기반이다.이번 교육을 수료한 10명이 앞으로 공원과 하천, 숲과 습지에서 시민들과 만나 어떤 생태 이야기를 들려줄지 기대한다. 작은 풀 한 포기와 곤충 한 마리, 계절을 따라 이동하는 새 한 마리를 통해 자연의 관계와 생명의 가치를 전할 수 있다면 생태해설은 환경교육의 중요한 출발점이 될 것이다.자연을 배운다는 것은 결국 자연과 함께 살아가는 방법을 배우는 일이다. 그리고 생태해설가는 그 배움을 혼자 간직하는 사람이 아니라 다른 시민들과 나누고 확장하는 사람이다. 열 번의 수업은 끝났지만 자연을 관찰하고 기록하며 시민과 생명을 연결하는 일은 이제부터 시작이다.