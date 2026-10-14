레닌 그렸다고 뜯겨나간 벽화... 90년 뒤 한국서 되살아난 예술 검열

큰사진보기 ▲디에고 리베라가 그린 자본가공산주의자였던 리베라는 자신의 그림에 자본가를 표독한 모습으로 표현했다. ⓒ 디에고 리베라 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남겨진 역사, <디트로이트 산업 벽화>멕시코 국민 화가 디에고 리베라의 역작이라 불리는 <디트로이트 산업 벽화> ⓒ 이순영 관련사진보기

"이 사건은 사소한 문제다. 나는 이와 관련된 원칙을 명확하게 설명하고 싶다. 예를 들어 미켈란젤로의 작품이 있는 시스티나 성당을 사들인 미국인 백만장자를 생각해 보자. 그에게 시스티나 성당을 파괴할 권리가 있을까?



만약 아인슈타인 같은 과학자가 자신의 수학 이론의 열쇠를 남겨 둔 미발표 원고를 사들였다고 가정해 보자. 그는 그 원고를 불태울 권리가 있을까? 인간이 창조한 것에는 인류 전체가 속한 무언가가 있으며 어떤 개인도 그것을 파괴하거나 오직 자신의 향유를 위해 소유할 권리가 없다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

1934년 미국 뉴욕 록펠러 센터의 벽화 <교차로에 선 인간>이 철거됐다. 멕시코의 국민 화가이자 벽화 창작자인 디에고 리베라(Diego Rivera, 1886~1957)의 작품이었다. 이는 예술가의 정치적 신념과 표현의 자유, 작품을 의뢰한 후원자의 권한이 충돌한 사건으로 예술 검열 논란의 대표적인 사례로 남았다.리베라는 벽화 예술에 있어서 두각을 나타내며 멕시코 공공장소에 벽화를 통해 멕시코의 역사, 문화, 이념 등을 담아 애국심을 고취시키고자 하는 운동을 펼쳤다. 하지만 그는 비단 멕시코뿐만 아니라 세계를 활동 무대로 삼았다. 그런데 그는 순수예술만을 고집하지 않았다. 공산주의자였던 그는 자신의 정치적 성향을 행동으로 보여주는 실천적 삶을 살았다. 10월 혁명을 이끌고 소비에트 연방 건설에 공적을 세운 레온 트로츠키가 스탈린과의 권력 투쟁에서 밀려나 공산당에서 제명되었을 때 멕시코 망명을 도운 것도 리베라였다.리베라는 프랑스 실존주의 철학자 장 폴 사르트르와 트로츠키에 대한 연대로 전 세계 좌파 지식인과 예술인 네트워크로 친분을 맺기도 했다. 사르트르는 유신 정권에 저항하다 사형 선고를 받았던 김지하의 구명 운동을 도운 것으로도 유명한 지식인이다. 이들은 공통적으로 예술가는 공동체를 위해 봉사해야 한다는 사상을 가지고 있었다. 그렇게 자신들이 가지고 있는 예술과 철학을 통해 적극적으로 사회 참여를 했다.그런 그에게 록펠러 센터 벽화 의뢰가 들어온 것이다 . 당시 이 프로젝트의 디렉터는 애비 앨드리치 록펠러의 아들이자 뉴욕 주지사와 부통령 자리에까지 오른 넬슨 록펠러가 맡았는데 그는 리베라에게 '희망과 높은 비전으로 새롭고 더 나은 미래를 선택하는 교차로에 선 인간'이라는 주제를 작품에 담을 것을 부탁했다. 사실 록펠러 가문은 리베라의 좌파적 정치 성향을 알고 있었다. 하지만 그가 지닌 예술적, 상업적 가치를 높게 평가해 그를 고용한 것이다.그런데 리베라는 주제와는 달리 방탕한 자본가들의 모습과 함께 공산주의 혁명가인 블라디미르 레닌의 초상화를 그려 넣었다. 또한 레닌이 추구하는 사회주의 유토피아를 담아냈다. 이를 본 넬슨 록펠러는 분노했다. 그는 수정을 요구했지만 리베라는 예술 창작가로서의 사상과 표현의 자유를 주장하며 거부했다. 결국 이들은 타협점을 찾지 못했다. 그렇게 리베라가 해고되면서 1933년 5월 작업이 전격 중단되었고 이듬해 2월에 벽화가 철거된 것이었다. 이때 예술 검열에 관한 논란이 일며 전 세계 예술가들은 작품 훼손에 항의했다. 그렇게 전 세계에서 시위가 촉발되며 예술가에 대한 개입과 억압에 반대하며 표현의 자유를 존중해 줄 것을 주장하는 목소리가 나온 것이다.그중에서도 가장 유명한 것은 <샬롯의 거미줄>을 쓴 작가 E. B 화이트가 남긴 시이다. 그는 이 사건을 예술의 진정성에 대한 공격으로 인식하고 '나는 내가 보는 것을 그린다'라는 작품을 썼다. 이 시는 넬슨 록펠러가 리베라에게 "당신의 예술을 방해하고 싶지 않지만..."이라고 말하며 지속적으로 작품에 참견하다가 "그건 내 벽이야"라고 말하며 마무리하는 대화를 담아 놓고 있다. 리베라의 창조 활동에 대한 외부 간섭에 있어 예술적 주권을 옹호하는 입장에서 록펠러의 모습을 풍자적으로 묘사한 것이다.리베라가 자본가의 후원으로 작품 활동을 하면서 그들의 요구에 따르지 않은 것은 흥미롭다. <사회계약론>을 쓴 장 자크 루소나 <시민불복종>을 쓴 헨리 데이비드 소로, <무정부, 국가, 유토피아>를 쓴 로버트 노직이 하나같이 강조한 것이 "후원을 받는 순간 예속된다."는 사실이었다. 그래서 지식인들은 이를 경계한 것이다. 그러나 리베라는 달랐다. 그는 후원을 받고도 예속되지 않는 강직함이 있었다.실제로 리베라는 "예술가가 마법의 붓을 내려놓고 압제자에 맞서 싸우는 데 앞장서지 않는다면 그는 위대한 예술가가 아니다. "며 자신의 마르크스주의적 정치 성향을 거부하는 부유한 자본가들과의 타협을 불허했다.최근 한국에서 정치적 공분을 사며 이와 더불어 예술가의 사상과 표현의 논란이 되고 있는 영화 <암살자(들)>이 뜨거운 감자다. 보수 정치 세력은 이 영화가 역사를 왜곡했다고 경찰에 고발했고 심지어 감독과 참여 배우에 대한 선 넘는 공격을 하고 있다. 영화 평점 사이트에 별점 1점 테러는 물론 추천사를 썼던 배우들, 평론가들마저 비난하고 있다.이에 신변 위협에 관한 안전상의 문제로 해당 영화의 감독과 배우들의 부산국제영화제 공식 일정이 취소되었다. 보수 정치원은 여기서 멈추지 않고 싱가포르국제영화제에 국민의힘 소속 국회의원 109명 전원 명의의 공식 서한을 주최 측에 보내 개막작 선정 철회 압박을 감행했다. 이에 대해 영화제 측은 영화를 창작물로서 존중하고 오직 예술적 성취의 절차에 따라 선정한 것이라는 입장을 밝히며 거부했다.1991년 12월 소련의 붕괴로 냉전이 종식된 지 30여 년이 지난 21세기에 냉전 시절보다 더한 예술과 예술가에 대한 탄압을 목도하고 있는 것이다. 이 상황에서 부산국제영화제 중국 영화계의 거장 장이머우(장예모)감독이 이를 두고 "창작은 창작일 뿐"이라는 소신으로 일침을 가했다. 그 또한 1994년 영화 <인생>이 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청받았지만 정부의 탄압으로 참석하지 못했다.이처럼 예술 작품의 소유와 파괴할 권리에 대한 논란은 이렇듯 오늘날에도 계속되고 있다. 여기에 우리는 지금으로부터 93년 전 예술과 정치 사이의 첨예한 대립으로 사라진 작품에 관한 이야기를 들여다볼 필요가 있다. 사건의 당사자였던 리베라는 이에 대해답을 주고 있다. 이것이 바로 예술가의 사상 표현이 문제가 되어 세기의 명작을 잃어버린 과거가 현재에게 주는 교훈일 것이다.