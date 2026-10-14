"사냥 아지트로 딱" 알래스카에서 만난 뜻밖의 부동산 매물

칠순의 두 사내가 2026년 8월~9월, 미국 LA에서 출발해 알래스카 북극해를 거쳐 귀환하는 35일간의 로드트립. 날것 그대로의 생태 르포를 전합니다.

큰사진보기 ▲0도의 북극해에 몸을 던지다알래스카 로드트립 전반부의 최대 목표였던 북극해 입수 순간. 칠순의 나이에도 거침없이 얼음물로 뛰어들며 1만 4천 킬로미터 대장정의 첫 관문을 넘어섰다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲디날리 국립공원의 광활한 풍광강원도 1.5배 면적에 달하는 거대한 원시의 성역에서 각종 야생동물이 평화롭게 살아간다. ⓒ 한진석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호수를 품은 통나무 롯지의 전경석촌호수만 한 맑은 호수를 낀 거대한 부지와 통나무집 다섯 채가 강남 30평대 아파트보다 저렴하다는 사실이 놀랍다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲통나무 롯지 안의 은밀한 계급투쟁겉보기엔 한없이 평화롭고 아름다운 통나무 롯지이지만, 그 안에서는 이방인 알바생과 현지 관리자 간의 팽팽한 신경전이 벌어지고 있었다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲개천 위 세워진 앵커리지의 연어 레스토랑창가에 앉아 연어 스테이크를 맛보며 발아래로 헤엄쳐 가는 연어 떼를 내려다보는 색다른 재미. 마치 바닷가 횟집에서 회를 먹으며 지나가는 횟감들을 바라보는 듯했다. ⓒ 한진석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 칠순의 두 사내가 35일간 1만 4천 킬로미터를 달린 알래스카 로드트립 연재입니다. 북극해를 지나 디날리와 앵커리지를 거쳐, 다음 편에서는 알래스카 해안 피오르와 만년 빙하의 현장으로 이어집니다.

북극해를 다녀온 포드 트럭은 1600킬로미터의 진창과 석회질 자갈가루를 온몸에 뒤집어쓴 몰골이었다. 페어뱅크스의 한 셀프 세차장에 차를 밀어 넣고 둘이 달라붙어 고압수를 쏘아댔다. 굳어버린 북극의 진흙 덩어리들이 핏물처럼 씻겨 내려갔다. 긴 시간 씨름 끝에 마침내 본래의 은색 차체가 드러났다. 말끔해진 트럭을 마주하자 비로소 공기가 바뀌는 것이 느껴졌다.35일 여정 중 딱 절반을 넘긴 지금, 길의 결은 완전히 달라진다. 지금까지의 전반부가 LA에서 페어뱅크스를 거쳐 북극해 데드호스까지 무식하게 흙먼지를 일으키며 치고 올라간 '직선의 질주'이자 원시 대자연을 관통하는 모험이었다면, 남은 절반은 알래스카 대자연의 속살을 찬찬히 들여다보는 현장 탐사와 트레킹이다.북극해 0도의 얼음물에 몸을 던진다는 첫 번째 목표는 달성했다. 이제 하루 1000킬로미터씩 내달리며 계기판과 도로만 노려보던 긴장은 내려놓는다. 차창 너머로 스쳐 지나가던 야생의 시간 속으로 직접 두 발을 딛고 걸어 들어갈 차례였다.남은 길은 북미 최고봉 디날리 국립공원을 거쳐 앵커리지로 내려간 뒤, 피오르 해안선을 따라 남하하는 코스다. 알래스카가 품은 가장 극적인 풍광이 응축된 구간이어서 일반 패키지여행이나 대형 크루즈 기항지 관광의 단골 무대이기도 하다. 문명과 동떨어진 북극의 비포장도로를 벗어나, 비로소 세상 사람들에게 널리 알려진 '그림 같은 알래스카'의 영역으로 진입하는 셈이다.우리는 페어뱅크스를 빠져나와 3번 고속도로를 타고 남쪽 디날리를 향해 바퀴를 굴렸다. 디날리(Denali). 해발 6190미터로 북미 대륙에서 가장 높은 봉우리다. 한국인 최초로 에베레스트를 정복했던 산악인 고상돈이 1979년 이 험준한 산 정상에 태극기를 꽂은 뒤 하산길에 영원히 잠든 비극의 현장이기도 하다. 그 거대한 봉우리를 품고 있는 국립공원의 면적은 강원도 전체보다 1.5배나 넓다. 오직 원시의 산과 툰드라, 야생동물에게만 허락된 거대한 생태의 성역이다.숙소는 공원 어귀 숲속에 자리 잡은 호젓한 통나무 롯지였다. 도착해서 차 문을 열자마자 탄성이 절로 터져 나왔다. 숙소 자체가 한 폭의 풍경화였다. 디날리의 장엄한 산자락 아래로 서울 석촌 호수만 한 크기의 맑은 호수가 그림처럼 펼쳐져 있었다.동해안 화진포 호숫가에 숨겨진 그 어떤 별장보다 깊고 그윽한 정취였다. 물가에는 카누 몇 척이 한가롭게 떠 있었고, 낚싯대를 드리우거나 호숫가를 따라 난 완만한 숲길을 걷기만 해도 며칠은 족히 머물 수 있을 것 같은 은신처였다. 북극해의 삭막한 기름 냄새와 자갈 먼지를 씻어내기엔 이보다 더 완벽한 쉼터가 없었다.그런데 롯지 입구에 큼지막한 '매매(For Sale)' 팻말이 꽂혀 있었다. 평소 사냥과 아웃도어를 즐기는 매부의 눈빛이 단번에 달라졌다. "이곳을 북미 사냥 아지트로 삼으면 딱이겠다"라며 팔을 걷어붙이더니, 그 자리에서 롯지 주인을 불러내 가격 협상에 들어갔다. 그 거침없는 추진력과 배포에 헛웃음이 나왔다.호수까지 품고 있는 거대한 면적의 부지와 통나무 건물 다섯개 동 전체 가격이 250만 달러(약 33억 원). 서울 강남의 30평대 아파트 한 채 값보다 저렴했다. 하지만 현실의 계산서는 냉정했다. 일 년 중 천국 같은 날씨는 기껏해야 석 달 남짓. 나머지 여덟아홉 달은 영하 수십 도의 눈 속에 파묻혀 문명이 단절되는 혹독한 동토의 땅이다.노년의 삶을 던지기엔 겨울의 생존 비용이 너무 컸다. 200만 달러로 깎아준다는 회유에도 불구하고 결국 "여름에나 한 번씩 와서 놀다 가는 게 상책"이라는 현실적인 타협으로 매부의 호쾌한 부동산 협상은 유쾌하게 막을 내렸다.디날리는 철저하게 보존된 거대한 생태의 성역이다. 일반 차량의 통행은 입구 쪽 극히 일부 구간으로 엄격히 제한되며, 깊은 속살로 들어가려면 공원에서 운영하는 셔틀버스를 타거나 정해진 트레킹 코스를 걸어야 한다. 우리는 하루 일정으로 두 시간짜리 트레킹 코스를 가볍게 걷고, 공원 깊숙이 들어가는 왕복 5시간짜리 공원 버스 투어에 올랐다.명불허전의 풍경이었다. 침엽수림이 융단처럼 깔린 광활한 평원 위로 눈 덮인 거봉들이 병풍처럼 둘러서 있었고, 회색곰(그리즐리)과 거대한 뿔을 인 무스, 카리부 무리, 그리고 가파른 암벽을 타는 하얀 돌양(Dall sheep)이 심심찮게 모습을 드러냈다. 버스 차창 너머로 야생동물이 나타날 때마다 패키지로 온 관광객들은 카메라 셔터를 누르며 환호성을 질렀다.그러나 우리 둘의 반응은 담담했다. 우리는 이미 캐나다의 밴프와 재스퍼를 거치며 숨 막히는 침엽수림과 빙하를 질리도록 통과했고, 유콘과 알래스카 북부의 그 척박한 진창길 1만 킬로미터를 온몸으로 뚫고 내려온 사내들이었다.곰이 차창 바로 옆으로 어슬렁거리고 모기떼와 자갈 먼지 속에 갇혀 지냈던 날것의 시간에 비하면, 정해진 도로 위를 줄지어 달리는 버스 창문 너머의 야생은 지나치게 정돈되고 안전한 '거대한 사파리'처럼 느껴졌다.오히려 버스에서 내려 우리 차를 몰고 숙소로 돌아오는 일반 도로변의 풍경이 훨씬 더 압도적이고 야생의 맛이 짙었다. 정해진 울타리와 시간표에 갇힌 관광 상품보다, 핸들을 쥔 손끝에 걸리는 길 위의 풍경이 언제나 더 진짜에 가깝다. 롯지로 돌아와 다시 호숫가를 천천히 걸었다. 고요한 수면 위로 드리운 원시림의 그림자는 낮에 보았던 디날리 국립공원의 그것보다 훨씬 묵직하고 서늘한 야생의 숨결을 뿜어내고 있었다.한편 숙소 안에서도 흥미로운 사람 풍경이 펼쳐졌다. 알래스카의 숙박시설들은 대부분 여름 서너 달만 문을 열기에 방학을 맞은 전 세계 젊은이들이 계절노동자로 몰려든다. 우리가 묵은 롯지에도 현지인 관리 책임자와 영국 명문대 대학원생 아르바이트 청년이 함께 일하고 있었다. 성격 밝은 영국 청년은 투숙객들과 유쾌하게 지적인 대화를 나누며 호감을 샀다.문제는 그 모습을 지켜보는 현지인 관리자의 시선이었다. 손님들과 담소를 나누느라 일손을 멈춘 영국 청년을 못마땅하게 쏘아보며 잔소리를 던지는 현지 관리자, 그리고 짐짓 능청스럽게 웃어넘기면서도 묘한 우월감을 감추지 않는 영국 대학원생 사이에서 서늘한 기류가 흘렀다.직급은 높지만 평범한 현지인과, 직급은 말단이지만 지적 자산이 뚜렷한 이방인 청년 사이의 보이지 않는 미묘한 신경전. 문명과 격리된 외딴 통나무 롯지 구석에서도 인간은 기어이 자신들만의 작은 위계와 자존심의 줄다리기를 고 있었다. 그 서글프고도 우스꽝스러운 인간의 본능을 지켜보는 것 또한 야생동물을 구경하는 것만큼이나 흥미로운 볼거리였다.다음 날 아침은 디날리 공원을 하늘에서 내려다보고 만년 빙하 설원에 직접 착륙하는 경비행기 투어가 예정되어 있었다. 하지만 비행장에 도착하기도 전에 먹구름이 하늘을 새까맣게 덮었다.불과 일주일 전, 경비행기 한 대가 디날리의 돌풍과 안개에 휘말려 추락해 탑승자 8명 전원이 사망하는 참사가 있었다. 그 비극의 여파 때문인지 비행 통제관들의 기상 기준은 면도날처럼 날카로웠다. 미련을 두지 않았다. 뜨거운 커피 한 잔을 비워내고 깨끗하게 예약을 취소한 뒤 핸들을 꺾었다.비행장이 있는 탈키트나(Talkeetna)는 19세기 미국 서부 개척 시대를 그대로 박제해 놓은 듯한 낡은 목조 가옥들이 처마를 맞댄 아담한 마을이었다. 삐걱거리는 나무 보도를 따라 영화 세트장 같은 마을을 한 바퀴 느긋하게 돌아본 뒤, 우리는 알래스카 최대 도시 앵커리지를 향해 3번 고속도로에 트럭을 올렸다.앵커리지는 알래스카 인구의 절반이 몰려 사는 대도시이자 핵심 항구다. 30년 전 이곳을 찾았던 매부는 묵은 기억을 더듬으며 옛 식당을 찾아 나섰다. 세월의 더께를 털어내듯 수소문 끝에 찾아낸 곳은 개천 위에 다리처럼 걸쳐 지어진 유서 깊은 목조 식당이었다.발밑 맑은 물속에서는 붉은 연어 떼가 거친 물살을 거스르며 힘차게 펄떡이고 있었다. 마치 바다 위에 띄워놓은 한국의 좌대 횟집처럼, 살아서 튀어 오르는 연어를 내려다보며 갓 구워낸 연어 스테이크를 맛보는 진귀한 경험이었다. 매부는 식당 구석구석을 촬영해 LA의 옛 친구들에게 전송했다. 30년 세월을 뚫고 여전히 그 자리를 지키고 있는 식당의 안부를 전하는 그의 얼굴에 훈훈한 감회가 번졌다.도시 자체는 실용적인 현대 건물 위주였지만, 바다를 곁에 두고 길게 이어진 해안 트레일 코스는 단연 일품이었다. 지난 20여 일 동안 곰 스프레이의 안전핀을 신경 쓰며 긴장 속에 걸어야 했던 숲길과 달리, 시원한 바닷바람을 맞으며 몇 시간이고 느긋하게 걷는 평화로운 길이었다. 비로소 몸 안의 팽팽했던 끈이 스르르 풀려나가는, 참으로 오랜만에 누려보는 달콤하고 한가로운 호사였다.