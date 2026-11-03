미사일도 만든다던 세운상가, 엄마의 디카는 왜 고칠 수 없었나

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"그런 건 이제 안 해요."

큰사진보기 ▲.두근거리는 마음으로 다시 꺼낸 엄마의 카메라 전원을 켜자 렌즈가 나오다 멈추고 '렌즈 에러' 문구가 떴다. 렌즈 덮개마저 떨어져 나갔다. ⓒ 나유경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세운상가 2층 복도.점포 앞까지 상자가 쌓여 있다. ⓒ 나유경 관련사진보기

큰사진보기 ▲차광수 장인이 만들고 있는 로봇 팔 부품을 보여주고 있다.작업대에는 납땜 재료와 공구, 부품이 빼곡하다. ⓒ 나유경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 참고 자료

[1] "저화질? 오히려 좋아"…'빈티지 디카'로 번진 MZ세대 뉴트로 열풍(2023.11.10), https://v.daum.net/v/20231110043005894

[2] 서울시 <내 손안에 서울>, "1968년생 세운상가, 이렇게 달라집니다", https://mediahub.seoul.go.kr/archives/955872

[3] 서울시 <내 손안에 서울>, "고장 난 추억까지 고쳐드립니다 '수리수리얍'", https://mediahub.seoul.go.kr/archives/1005664

[4] 서울시 <내 손안에 서울>, "다시·세운 프로젝트 도시재생으로 다시 날다"(2017.9.15), https://mediahub.seoul.go.kr/archives/1113307

[5] 한국지능정보사회진흥원, 「2025 디지털정보격차 실태조사」(YTN 2026.9.9 보도), https://www.ytn.co.kr/_ln/0134_202609090842360895_

[6] <데일리안>, "닦고 조이고 고쳐 쓰던 '전파사' 시절…'수리할 권리' 보장"(2025.6.9), https://www.dailian.co.kr/news/view/1507799

[7] <주간경향>, "'녹지축'으로 포장된 재개발···종묘와 세운지구 공존의 길은"(2025.11.24), https://weekly.khan.co.kr/article/202511240600031

[8] 유럽연합, 「수리할 권리 지침」(Directive (EU) 2024/1799)

[9] 「순환경제사회 전환 촉진법」, 국가법령정보센터 https://www.law.go.kr

10월 초, 세운상가 2층의 한 카메라 가게. 가방에서 엄마의 오래된 디지털카메라를 내밀자 돌아온 대답은 그 한마디였다. 나는 머쓱해져서 카메라를 도로 가방에 넣었다. 못 만드는 것도, 못 고치는 것도 없다던 그 세운상가에서의 일이다.얼마 전 서랍을 뒤져보다 카메라 한 대를 발견했다. 2006년에 나온 캐논 '익서스 900 Ti'. 엄마는 이 손바닥만 한 디지털카메라로 어린 나와 오빠를 찍곤 했다. 다섯 살 무렵 가을, 단풍길을 걷던 우리 남매를 엄마가 이 카메라로 찍어 주던 모습이 지금도 선하다.설레는 마음으로 전원을 켰다. 렌즈가 나오다 멈추더니, 화면에 '렌즈 에러'가 떴다. 사진이야 SD카드만 빼면 볼 수 있다. 하지만 내가 되살리고 싶었던 건 사진이 아니라 카메라였다. 엄마가 우리를 눈에 담던 그 렌즈로, 이번엔 내가 무언가를 찍고 싶었다.요즘 내 또래 사이에선 2000년대 디카가 유행이다.[1] 흐릿하고 색이 바랜 듯한 사진이 오히려 좋다며, 일부러 중고 디카를 사서 들고 다닌다. 나에겐 살 필요도 없는 디카가 있었다. 그것도 세상에서 가장 소중한 디카가. 고치기만 하면 됐다.고칠 곳으로 가장 먼저 떠오른 건 세운상가였다. 서울시에 따르면 세운상가는 1968년 문을 연 국내 최초의 주상복합 건물이다.[2] 한때 "미사일도 만들 수 있다"는 말이 돌 만큼 전기·전자 부품과 기술자가 모여 '전기전자의 메카'로 불렸다.마침 나는 학교에서 세운상가를 연구하고 있었다. 상가를 누가 어떻게 꾸려 왔는지, 이른바 거버넌스를 살피는 연구였다. 자료를 찾느라 코로나 이전 기사들을 뒤적이며 본 세운상가는 활기찼다. 2015년에는 상가 장인들이 시민의 고장 난 물건을 사연과 함께 받아 고쳐 주는 '수리수리얍'이 시작됐고,[3] 2017년 '다시·세운' 사업 뒤로는 장인의 기술과 청년의 아이디어가 만나는 곳으로 소개됐다.[4] 그런 곳이라면 방법이 있을 거라고 믿었다.카메라 가게를 나와 복도를 따라 걸었다. 셔터를 내린 점포가 많았고, 문을 연 곳에도 진열대 대신 상자가 쌓여 있었다. 상자는 복도까지 비집고 나와 있었다. 기사 속 모습과는 사뭇 달랐다. 이웃한 청계·대림상가에는 전기전자와 상관없는 가게들이 들어서 있었고, 세운상가에도 개인 전시 공간 같은 곳으로 바뀐 점포들이 눈에 밟혔다. 지나가던 상인 한 분은 요즘은 인터넷으로 사고파니, 상가를 창고로 쓰는 곳이 많아졌다고 하셨다. 파는 일은 인터넷으로 옮겨 갈 수 있다. 하지만 고치는 일은 그럴 수 없다. 누군가 직접 열어 보고, 손으로 만져야 한다.혹시나 해서 다른 전기전자 가게 사장님께 선풍기를 고쳐 주는 곳은 없느냐고도 여쭤보았다. 사장님은 되물으셨다. 요즘 인터넷에 2만 원짜리 선풍기가 널렸는데, 그걸 고쳐 쓸 바에야 새로 사는 게 낫지 않겠느냐고. 수리를 맡기러 오는 젊은이는 드물고, 그나마 찾아오는 건 할아버지들이라고 하셨다. 고쳐 쓰는 시대는 다 지났다고.틀린 말은 아니었다. 고치러 온 젊은이가 지금 사장님 앞에 서 있긴 했지만, 솔직히 나도 평소엔 그 '드문 젊은이'가 아니었다. 아이패드 배터리가 고장 났을 때도 고치는 값이 더 나간다는 말에 새로 사려고 했으니까. 다만 이번엔 달랐다. 내 가방 속 카메라는 2만 원을 주고도 다시 살 수 없는 물건이었다.수리를 맡기러 온다는 할아버지들도 마음에 남았다. 어르신들이 고쳐 쓰는 건 돈 때문만은 아닐지도 모른다. 손에 익은 물건을 두고 새 기기에 처음부터 다시 적응하는 일이 더 버거울 수 있다. 한국지능정보사회진흥원의 '2025 디지털정보격차 실태조사'에서 55세 이상의 디지털정보화 역량은 일반 국민을 100으로 볼 때 56.2에 그쳤다.[5] 누군가에게 새 기기를 들이는 비용은 값만이 아닌 셈이다.40년 넘게 이곳에서 커피집을 하는 사장님도 상가가 IMF 이후로 "자꾸 바뀌고 바뀌고, 수십 번을 바뀌었다"고 하셨다. 지금은 전자제품이 다 부품으로 찍혀 나온다고. 그 말이 유독 마음에 오래 남았다.그 말을 이해하려면 전자제품의 속을 들여다봐야 한다. 예전 라디오나 텔레비전은 저항, 콘덴서, 트랜지스터 같은 부품을 기판에 하나하나 꽂아 만들었다. 고장이 나면 회로를 따라가며 탈이 난 부품 하나를 찾아 갈아 끼우면 됐다. 세운상가 장인들의 손기술은 바로 이 '부품 하나를 찾아내는 일'에서 나왔다.지금은 다르다. 수많은 기능이 손톱만 한 칩 하나에 들어가고, 부품은 기계가 기판 위에 납작하게 붙여 찍어 낸다. 고장이 나면 부품 하나가 아니라 기판이나 모듈을 통째로 바꾸는 방식이 일반화됐고, 부품 하나를 찾아 고치는 일은 더 높은 숙련과 장비를 요구하게 됐다.[6] 엄마의 카메라도 그렇다. 작은 모터와 기어가 맞물려 렌즈를 밀고 당기는 구조라, 렌즈 뭉치를 열 줄 아는 손과 거기 맞는 부품이 함께 있어야 고칠 수 있다. 출시된 지 20년이 지난 카메라의 부품을 지금도 구할 수 있을지는 알 수 없다.손바닥만 한 카메라를 다시 들여다봤다. 이 작은 몸체 안에 그렇게 많은 것이 겹겹이 맞물려 있다는 걸, 고장이 나고서야 알았다. 제조사의 수리가 닿지 않는 자리를 채워 온 것이 결국 사람의 손이었다는 것도.그 손을 가진 사람을 만나고 싶었다. 그래서 '세운상가 발명왕'으로 불리는 차광수 장인을 찾아갔다. 국민학교 6학년 때 라디오 부속을 사러 처음 세운상가에 왔다는 그는, 대학 대신 기술학원에서 교실 청소를 해주며 여덟 달 동안 전자를 배웠다. 기계공학은 배운 적이 없지만 이곳에 있다 보니 기계도 다 알게 됐다고 했다. 나보다 한참 어린 나이에 이 복도를 처음 걸었을 소년을 떠올려 봤다. 지금 그는 대학생들의 졸업 작품과 연극·방송에 쓰이는 소품을 만들고 학생들을 가르친다. 세운상가를 여전히 찾는 사람들 가운데 나 같은 대학생이 있다는 게 괜히 반가웠다.장인에게도 상가의 변화는 피부에 닿는 일이었다. 예전엔 이곳에서 부품을 만들고 팔았지만 이제는 대부분 해외에서 들여오고, 손님들은 직구를 한다. 1500원에 들여온 부품을 관세까지 물고 3000원에 팔아서는 남는 게 없다. 거래하던 가게들이 문을 닫으면서 인터넷을 뒤져야 할 때도 많아졌다. 그래도 40년 드나든 부품 가게에 가면 여전히 "텔레파시처럼 내가 원하는 게 딱 있다"고 했다.장인은 얼마 전 찾아온 손님 이야기를 들려주셨다. 옛날 전화기를 고쳐 달라는 손님이었다. 새 전화기는 5천 원, 만 원이면 사는데 고치려면 기본이 5만 원이라고 일러 주었지만, 손님은 아버지가 쓰던 귀한 물건이라 버릴 수가 없다고 했다. 전화기를 고쳐 받은 손님은 돈이 문제가 아니라며 고마워했다고 한다.이야기를 듣는 내내 그 손님의 마음을 알 것 같았다. 2만 원짜리 새 선풍기를 사라던 말과, 5만 원을 내고서라도 아버지의 전화기를 고치려던 손님. 이번만큼은 나도 분명 그런 손님 쪽에 서 있었다.그래서 여쭤봤다. 왜 아직 세운상가에 계시느냐고. 돈 이야기나 상가 사정 이야기가 나올 줄 알았다. 그런데 장인은 이 일이 좋아서라고 했다. "하고 싶은 일이니까" 계속하는 거라고. 여전히 배울 게 많고, 만들 게 많고, 머릿속에 아이디어가 많다고 했다. 그리고 자신이 도와줄 사람들이 아직 많다고 했다.평생 이 일을 해 온 사람이 아직 배울 게 많다고 말하는 동안, 나는 고쳐 쓰는 시대가 지났다는 말을 너무 쉽게 받아들였던 게 아닌가 싶었다.고쳐 쓰는 시대가 지났다는 말이 다 맞지는 않다는 걸, 장인과 전화기 손님이 보여 주고 있었다. 다만 그 일을 떠받치던 자리는 하나둘 비어 간다.요즘 뉴스에서 세운상가는 주로 '종묘 앞 초고층' 논란으로 등장한다. 서울시는 지난해 10월 이 일대 건물 높이 제한을 크게 풀었고, 주변 세운5구역에서는 철거가 시작됐다.[7] 논의는 대개 무엇을 얼마나 높이 지을지에 모인다. 상가를 누가 어떻게 꾸려 갈지 공부해 온 나도 건물과 제도만 보고 있었다. 그런데 이번에 내가 본 것은, 건물은 그대로인데 그 안에서 하는 일이 먼저 허물어지고 있다는 사실이었다.올여름부터 유럽은 다른 길을 가기 시작했다. 유럽연합(EU)은 7월 말부터 제조사가 보증 기간이 끝난 뒤에도 수리와 부품 공급을 책임지도록 하는 '수리할 권리' 지침을 적용하고 있다.[8] 국내에도 지난해부터 수리용 부품을 3년 이상 보유하라는 '순환경제사회 전환 촉진법' 조항이 시행됐지만, '노력하여야 한다'는 권고에 그친다.[9] 고칠 곳이 사라지면 가장 먼저 곤란해지는 건, 손에 익은 물건을 고쳐 가며 써야 하는 어르신들일지 모른다. 그리고 언젠가는 지금 새로 사는 게 익숙한 우리 세대도 그 자리에 서게 될 것이다. 수리를 장인 한 사람의 손재주와 선의에만 맡겨 둘 수는 없는 이유다.엄마의 카메라는 아직 고장 난 채다. 누구에게나 서랍 속에 이런 물건 하나쯤은 있을 것이다. 새로 사면 그만이라지만, 누군가에게는 새로 살 수 없고 또 누군가에게는 새로 익히기 버거운 물건. 그 물건이 고장 났을 때 들고 갈 곳이 남아 있으려면, 우리는 무엇을 요구해야 할까.엄마가 우리를 찍던 카메라로 언젠가 엄마를 찍어 드리고 싶다. 그날을 기다리며, 나는 다시 세운상가에 가 볼 생각이다.