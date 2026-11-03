미사일도 만든다던 세운상가, 엄마의 디카는 왜 고칠 수 없었나

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10월 초, 세운상가 2층의 한 카메라 가게. 가방에서 엄마의 오래된 디지털카메라를 내밀자 돌아온 대답은 그 한마디였다. 나는 머쓱해져서 카메라를 도로 가방에 넣었다. 못 만드는 것도, 못 고치는 것도 없다던 그 세운상가에서의 일이다.
얼마 전 서랍을 뒤져보다 카메라 한 대를 발견했다. 2006년에 나온 캐논 '익서스 900 Ti'. 엄마는 이 손바닥만 한 디지털카메라로 어린 나와 오빠를 찍곤 했다. 다섯 살 무렵 가을, 단풍길을 걷던 우리 남매를 엄마가 이 카메라로 찍어 주던 모습이 지금도 선하다.
설레는 마음으로 전원을 켰다. 렌즈가 나오다 멈추더니, 화면에 '렌즈 에러'가 떴다. 사진이야 SD카드만 빼면 볼 수 있다. 하지만 내가 되살리고 싶었던 건 사진이 아니라 카메라였다. 엄마가 우리를 눈에 담던 그 렌즈로, 이번엔 내가 무언가를 찍고 싶었다.
요즘 내 또래 사이에선 2000년대 디카가 유행이다.[1] 흐릿하고 색이 바랜 듯한 사진이 오히려 좋다며, 일부러 중고 디카를 사서 들고 다닌다. 나에겐 살 필요도 없는 디카가 있었다. 그것도 세상에서 가장 소중한 디카가. 고치기만 하면 됐다.
고칠 곳으로 가장 먼저 떠오른 건 세운상가였다. 서울시에 따르면 세운상가는 1968년 문을 연 국내 최초의 주상복합 건물이다.[2] 한때 "미사일도 만들 수 있다"는 말이 돌 만큼 전기·전자 부품과 기술자가 모여 '전기전자의 메카'로 불렸다.
마침 나는 학교에서 세운상가를 연구하고 있었다. 상가를 누가 어떻게 꾸려 왔는지, 이른바 거버넌스를 살피는 연구였다. 자료를 찾느라 코로나 이전 기사들을 뒤적이며 본 세운상가는 활기찼다. 2015년에는 상가 장인들이 시민의 고장 난 물건을 사연과 함께 받아 고쳐 주는 '수리수리얍'이 시작됐고,[3] 2017년 '다시·세운' 사업 뒤로는 장인의 기술과 청년의 아이디어가 만나는 곳으로 소개됐다.[4] 그런 곳이라면 방법이 있을 거라고 믿었다.
기사 속 세운상가와 다른 모습
카메라 가게를 나와 복도를 따라 걸었다. 셔터를 내린 점포가 많았고, 문을 연 곳에도 진열대 대신 상자가 쌓여 있었다. 상자는 복도까지 비집고 나와 있었다. 기사 속 모습과는 사뭇 달랐다. 이웃한 청계·대림상가에는 전기전자와 상관없는 가게들이 들어서 있었고, 세운상가에도 개인 전시 공간 같은 곳으로 바뀐 점포들이 눈에 밟혔다. 지나가던 상인 한 분은 요즘은 인터넷으로 사고파니, 상가를 창고로 쓰는 곳이 많아졌다고 하셨다. 파는 일은 인터넷으로 옮겨 갈 수 있다. 하지만 고치는 일은 그럴 수 없다. 누군가 직접 열어 보고, 손으로 만져야 한다.
혹시나 해서 다른 전기전자 가게 사장님께 선풍기를 고쳐 주는 곳은 없느냐고도 여쭤보았다. 사장님은 되물으셨다. 요즘 인터넷에 2만 원짜리 선풍기가 널렸는데, 그걸 고쳐 쓸 바에야 새로 사는 게 낫지 않겠느냐고. 수리를 맡기러 오는 젊은이는 드물고, 그나마 찾아오는 건 할아버지들이라고 하셨다. 고쳐 쓰는 시대는 다 지났다고.
틀린 말은 아니었다. 고치러 온 젊은이가 지금 사장님 앞에 서 있긴 했지만, 솔직히 나도 평소엔 그 '드문 젊은이'가 아니었다. 아이패드 배터리가 고장 났을 때도 고치는 값이 더 나간다는 말에 새로 사려고 했으니까. 다만 이번엔 달랐다. 내 가방 속 카메라는 2만 원을 주고도 다시 살 수 없는 물건이었다.
수리를 맡기러 온다는 할아버지들도 마음에 남았다. 어르신들이 고쳐 쓰는 건 돈 때문만은 아닐지도 모른다. 손에 익은 물건을 두고 새 기기에 처음부터 다시 적응하는 일이 더 버거울 수 있다. 한국지능정보사회진흥원의 '2025 디지털정보격차 실태조사'에서 55세 이상의 디지털정보화 역량은 일반 국민을 100으로 볼 때 56.2에 그쳤다.[5] 누군가에게 새 기기를 들이는 비용은 값만이 아닌 셈이다.
40년 넘게 이곳에서 커피집을 하는 사장님도 상가가 IMF 이후로 "자꾸 바뀌고 바뀌고, 수십 번을 바뀌었다"고 하셨다. 지금은 전자제품이 다 부품으로 찍혀 나온다고. 그 말이 유독 마음에 오래 남았다.
부품 하나 갈면 되던 시절
그 말을 이해하려면 전자제품의 속을 들여다봐야 한다. 예전 라디오나 텔레비전은 저항, 콘덴서, 트랜지스터 같은 부품을 기판에 하나하나 꽂아 만들었다. 고장이 나면 회로를 따라가며 탈이 난 부품 하나를 찾아 갈아 끼우면 됐다. 세운상가 장인들의 손기술은 바로 이 '부품 하나를 찾아내는 일'에서 나왔다.
지금은 다르다. 수많은 기능이 손톱만 한 칩 하나에 들어가고, 부품은 기계가 기판 위에 납작하게 붙여 찍어 낸다. 고장이 나면 부품 하나가 아니라 기판이나 모듈을 통째로 바꾸는 방식이 일반화됐고, 부품 하나를 찾아 고치는 일은 더 높은 숙련과 장비를 요구하게 됐다.[6] 엄마의 카메라도 그렇다. 작은 모터와 기어가 맞물려 렌즈를 밀고 당기는 구조라, 렌즈 뭉치를 열 줄 아는 손과 거기 맞는 부품이 함께 있어야 고칠 수 있다. 출시된 지 20년이 지난 카메라의 부품을 지금도 구할 수 있을지는 알 수 없다.
손바닥만 한 카메라를 다시 들여다봤다. 이 작은 몸체 안에 그렇게 많은 것이 겹겹이 맞물려 있다는 걸, 고장이 나고서야 알았다. 제조사의 수리가 닿지 않는 자리를 채워 온 것이 결국 사람의 손이었다는 것도.
장인이 세운상가에 남은 이유
그 손을 가진 사람을 만나고 싶었다. 그래서 '세운상가 발명왕'으로 불리는 차광수 장인을 찾아갔다. 국민학교 6학년 때 라디오 부속을 사러 처음 세운상가에 왔다는 그는, 대학 대신 기술학원에서 교실 청소를 해주며 여덟 달 동안 전자를 배웠다. 기계공학은 배운 적이 없지만 이곳에 있다 보니 기계도 다 알게 됐다고 했다. 나보다 한참 어린 나이에 이 복도를 처음 걸었을 소년을 떠올려 봤다. 지금 그는 대학생들의 졸업 작품과 연극·방송에 쓰이는 소품을 만들고 학생들을 가르친다. 세운상가를 여전히 찾는 사람들 가운데 나 같은 대학생이 있다는 게 괜히 반가웠다.
장인에게도 상가의 변화는 피부에 닿는 일이었다. 예전엔 이곳에서 부품을 만들고 팔았지만 이제는 대부분 해외에서 들여오고, 손님들은 직구를 한다. 1500원에 들여온 부품을 관세까지 물고 3000원에 팔아서는 남는 게 없다. 거래하던 가게들이 문을 닫으면서 인터넷을 뒤져야 할 때도 많아졌다. 그래도 40년 드나든 부품 가게에 가면 여전히 "텔레파시처럼 내가 원하는 게 딱 있다"고 했다.
장인은 얼마 전 찾아온 손님 이야기를 들려주셨다. 옛날 전화기를 고쳐 달라는 손님이었다. 새 전화기는 5천 원, 만 원이면 사는데 고치려면 기본이 5만 원이라고 일러 주었지만, 손님은 아버지가 쓰던 귀한 물건이라 버릴 수가 없다고 했다. 전화기를 고쳐 받은 손님은 돈이 문제가 아니라며 고마워했다고 한다.
이야기를 듣는 내내 그 손님의 마음을 알 것 같았다. 2만 원짜리 새 선풍기를 사라던 말과, 5만 원을 내고서라도 아버지의 전화기를 고치려던 손님. 이번만큼은 나도 분명 그런 손님 쪽에 서 있었다.
그래서 여쭤봤다. 왜 아직 세운상가에 계시느냐고. 돈 이야기나 상가 사정 이야기가 나올 줄 알았다. 그런데 장인은 이 일이 좋아서라고 했다. "하고 싶은 일이니까" 계속하는 거라고. 여전히 배울 게 많고, 만들 게 많고, 머릿속에 아이디어가 많다고 했다. 그리고 자신이 도와줄 사람들이 아직 많다고 했다.
평생 이 일을 해 온 사람이 아직 배울 게 많다고 말하는 동안, 나는 고쳐 쓰는 시대가 지났다는 말을 너무 쉽게 받아들였던 게 아닌가 싶었다.
고칠 곳이 남아 있으려면
고쳐 쓰는 시대가 지났다는 말이 다 맞지는 않다는 걸, 장인과 전화기 손님이 보여 주고 있었다. 다만 그 일을 떠받치던 자리는 하나둘 비어 간다.
요즘 뉴스에서 세운상가는 주로 '종묘 앞 초고층' 논란으로 등장한다. 서울시는 지난해 10월 이 일대 건물 높이 제한을 크게 풀었고, 주변 세운5구역에서는 철거가 시작됐다.[7] 논의는 대개 무엇을 얼마나 높이 지을지에 모인다. 상가를 누가 어떻게 꾸려 갈지 공부해 온 나도 건물과 제도만 보고 있었다. 그런데 이번에 내가 본 것은, 건물은 그대로인데 그 안에서 하는 일이 먼저 허물어지고 있다는 사실이었다.
올여름부터 유럽은 다른 길을 가기 시작했다. 유럽연합(EU)은 7월 말부터 제조사가 보증 기간이 끝난 뒤에도 수리와 부품 공급을 책임지도록 하는 '수리할 권리' 지침을 적용하고 있다.[8] 국내에도 지난해부터 수리용 부품을 3년 이상 보유하라는 '순환경제사회 전환 촉진법' 조항이 시행됐지만, '노력하여야 한다'는 권고에 그친다.[9] 고칠 곳이 사라지면 가장 먼저 곤란해지는 건, 손에 익은 물건을 고쳐 가며 써야 하는 어르신들일지 모른다. 그리고 언젠가는 지금 새로 사는 게 익숙한 우리 세대도 그 자리에 서게 될 것이다. 수리를 장인 한 사람의 손재주와 선의에만 맡겨 둘 수는 없는 이유다.
엄마의 카메라는 아직 고장 난 채다. 누구에게나 서랍 속에 이런 물건 하나쯤은 있을 것이다. 새로 사면 그만이라지만, 누군가에게는 새로 살 수 없고 또 누군가에게는 새로 익히기 버거운 물건. 그 물건이 고장 났을 때 들고 갈 곳이 남아 있으려면, 우리는 무엇을 요구해야 할까.
엄마가 우리를 찍던 카메라로 언젠가 엄마를 찍어 드리고 싶다. 그날을 기다리며, 나는 다시 세운상가에 가 볼 생각이다.
덧붙이는 글 | 참고 자료
[1] "저화질? 오히려 좋아"…'빈티지 디카'로 번진 MZ세대 뉴트로 열풍(2023.11.10), https://v.daum.net/v/20231110043005894
[2] 서울시 <내 손안에 서울>, "1968년생 세운상가, 이렇게 달라집니다", https://mediahub.seoul.go.kr/archives/955872
[3] 서울시 <내 손안에 서울>, "고장 난 추억까지 고쳐드립니다 '수리수리얍'", https://mediahub.seoul.go.kr/archives/1005664
[4] 서울시 <내 손안에 서울>, "다시·세운 프로젝트 도시재생으로 다시 날다"(2017.9.15), https://mediahub.seoul.go.kr/archives/1113307
[5] 한국지능정보사회진흥원, 「2025 디지털정보격차 실태조사」(YTN 2026.9.9 보도), https://www.ytn.co.kr/_ln/0134_202609090842360895_
[6] <데일리안>, "닦고 조이고 고쳐 쓰던 '전파사' 시절…'수리할 권리' 보장"(2025.6.9), https://www.dailian.co.kr/news/view/1507799
[7] <주간경향>, "'녹지축'으로 포장된 재개발···종묘와 세운지구 공존의 길은"(2025.11.24), https://weekly.khan.co.kr/article/202511240600031
[8] 유럽연합, 「수리할 권리 지침」(Directive (EU) 2024/1799)
[9] 「순환경제사회 전환 촉진법」, 국가법령정보센터 https://www.law.go.kr