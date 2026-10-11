강서구에서 벌어진 참담한 일... 사람이 그러면 안 되잖아요

<국가대표2>라는 영화가 있었다. 여자 아이스하키 국가대표팀을 다룬 영화다. 이 격렬한 아이스하키를 어떻게 여자가 하느냐는 편견을 가졌던 사람 중의 하나로서 영화를 매우 재미있게, 의미있게 봤다. 물론 '역사 왜곡'은 있었다. 국제대회에 처음 출전한 한국 여자 아이스하키 대표팀이 북한과 초접전을 벌이는데, 실상 2003년 아오모리 아시안 게임 북한과의 첫 대결에선 북한에 10대 0으로 참패했던 것이다.
하지만 왜곡(?)이 용서된 이유는 탈북한 아이스하키 선수가 남한 대표로 뛰었고, 그녀와 북한에 남겨진 여동생과의 대결과 화해 스토리가 가슴을 울렸기 때문이다. 영화 속에서 주인공은 아버지와 함께 탈북했는데 여동생은 하필이면 탈출 시간에 다른 곳에 가 있어 함께 탈북하지 못했고, 그 여동생이 북한 대표로 나오는 설정이었다.
영화를 보면서 그 실제 주인공을 취재차 만났던 경험이 생생하게 떠오르지 않을 수가 없었다. 황보영이라는 이름의 탈북자였다. 아이스하키 선수 출신의 탈북자가 남한에 적응해 가는 것이 아이템이었고, 하루를 함께 했었다.
이후에 황보영 선수의 대회 참가 기사를 보면서 서글퍼지기도 했다. 북한 선수들에게 반역자 소리를 듣고 가슴앓이를 했다거나 , 한국 감독이 그녀가 보복당할까 두려워 (아이스하키가 좀 거친가) 북한과의 경기에서 아예 뺄까 고민했다는 얘기를 들으면서 내가 이렇게 가슴이 아픈데 그녀는 오죽했을까 싶었다.
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"북한에서 함께 운동했던 언니가 눈을 딱 마주치더니 날 겨냥해 강력한 슬랩샷을 때렸다. 기다시피 벤치로 돌아가 5분 동안 눈물콧물 쏟으면서 대성통곡했다" (중앙일보 2018년 2월 6일)는 기사를 읽을 때는 또 다시 영화 <국가대표2>를 떠올리고 있었다.
황보영 선수가 제일 힘들었을 때
그녀와 함께 이리저리 돌아다니며 촬영을 하다가 틀에 박힌 질문 하나를 던졌다. "한국에 와서 제일 힘들 때가 언제였어요?"
대충 뭐 예상 답변이 있고, 그걸 꼬리 물어 더 깊은 질문을 던질 요량이었는데 답이 의외로 간단했다. "사람들이 질문하는 거요." 응? 무슨 질문을 한다는 건가. 그녀가 '힘들다'고 한 질문은 간단했다. "북한은 정말 굶어 죽냐, 정말 이러이러하냐... 다 아는 걸 묻고 또 물어요. 아는 걸 왜 묻는지 모르겠어요." 그녀가 탈출한 건 '고난의 행군'이 한창 진행 중일 때였다.
그로부터 몇 년 뒤 시사고발 프로그램을 맡게 됐던 나는 색다른 제보를 받게 된다. 탈북자 업주가 북한 출신의 여성들을 고용해서 '남성 편의 시설' 즉 성매매 업소를 운영하고 있다는 것이었다. 사실 확인을 위해 현장에 잠입했을 때 그곳에는 실제로 탈북 여성들이 있었다. 이런저런 대화를 하던 중 나는 앞서 얘기한 황보영씨가 그렇게 싫어하던 질문을 또 하고 말았다. "정말 그렇게 많이 굶어 죽었나요?" 그때 들은 이야기를 나는 지금도 기억한다.
한동안 탈북 여성은 입을 한일자로 다물고 나를 바라보았다. 난처해져서 그냥 궁금해서 여쭤본 거라고 얼버무리고 다음 얘기로 넘어가려는데 그녀는 내게 찌르듯 질문을 해 왔다.
"선생님, 사람이 굶어 죽을 때 어떻게 죽는 줄 아십니까?" 함경도 억양이 그렇게 건조할 수 있다는 건 처음 알았다. 급작스러운 반문에 당혹감을 감추지 못하는 내 눈을 똑바로 쳐다보면서 그는 말을 계속했다.
"아침에 잠을 깨서는 누워서 동생하고 얘기를 합니다. 오늘은 어드메 가서 뭘 먹을까. 어찌 구할까. 그렇게 아이가 웃기도 하고 얘기도 하다가 갑자기 말이 없단 말입니다. 그래서 어찌 말이 없니 하면서 일어나서 보면… 애 얼굴 위로 파리가 왱왱 돌아다닙니다. 기러문 죽은 겁니다. 내 형제 다섯 중에 셋이 그렇게 죽었습니다."
슬픈 이야기지만 그곳에는 북한에 자식을 둔 엄마도 있었다. 그 엄마는 자식을 데리고 오기 위해 그곳에 나와 일하고 있었다. 나한테 "아홉 나라 국경을 목숨 걸고 넘어왔다"고 했다. "눈에 뵈는 게 있갔슴까. 더러운 거 위험한 거 아무것도 아이 보임다. 게 있는 내 딸 얼굴은 눈을 떠도 떠 있고 감아도 떠 있슴다."
그 방송은 결국 '남북 관계'를 고려하여 나가지 못했고, 나도 그 뒤 그녀들을 본 적이 없다. 가끔 궁금할 뿐이다. 그 엄마는 결국 그 딸을 데려왔을까. 그래서 이 도시든 다른 곳이든 작은 집에서나마 오순도순 하루하루 언젠가를 꿈꾸며 살아가고 있을까 생각날 뿐이다. 아니 제발 그러기를 바랄 뿐이다.
그 취재를 할 때 탈북자를 여럿 만났었다. 주변 취재를 한답시고 수십 명은 만났을 것이다. 그들 중에는 일가족이 탈북한 사람도 있었다. 열 두세살 쯤 된 소년도 있었다. 너도 힘들었지? 하니 신나게 무용담을 늘어 놓았다.
"태국에서 어느 방에 혼자 있었슴다. 가족들은 다 다른 데 가 있었고 저만 따로 있게 됐슴다. 그런데 그 안내자 선생이 제가 가족들하고 같이 있다고 착각했다고 합니다. 제가 그 방에 있는 걸 아무도 몰랐슴다. 밖으로 잠겨 있었습니다. 나갈 수가 없었슴다. 이틀 동안 그러고 있었슴다."
"뭐야 갇혀 있었던 거야? 얼마 동안? 먹을 거는?"
"물하고 빵은 있었슴다.. 젤 문제가 화장실이 없었슴다. 사흘 있었으니까."
"사흘 동안 똥오줌은 어떻게 했어."
"오줌은 문틈으로 겨우 눴슴다. 똥은 참았슴다. 엄마가 울고불고 문 열어 주는데 엄마 뿌리치고 똥 싸는 데부터 찾았슴다."
그러면서 소년은 웃었다. 깔깔대고 웃었다. 같이 웃으려고 했지만 소리 내 웃을 수가 없었다. 그저 입을 벌릴 뿐이었다.
"사람이 그러면 안 되는것 아닌가"
요즘은 북한도 형편이 좋아졌고 해서 탈북자가 많이 줄었다지만 그래도 넘어오는 사람들이 있고, 이미 넘어 온 사람들도 많다. 그 과정이 얼마나 험악했을지, 조마조마했을지, 똥줄이 탔을지 나는 상상조차 할 수 없다. "이 나라도 그리 좋은 나라는 아닐 텐데 뭘 그리 오려고 했어요"라고 농담 삼아 말했지만 그들에게는 이 나라가 얼마나 신천지 광명천지였을까.
그런데 그렇게 찾아온 아이들, 적응도 시켜 주고, 맞춤 교육도 시켜야 할 학생들을 두고 '유해물'에 '집값 떨어뜨리는 존재'로 낙인을 찍는다면, 그리 취급한다면 나는 이렇게 질문을 할 수밖에 없다. "사람이 그러면 안 되는 것 아닌가요."
지금 그 일이 내가 사는 서울 강서구에서 벌어지고 있었다. 2004년 설립된 탈북 청소년 대상 대안교육기관 여명학교가 강서구에 터전을 마련하려 하자 일부 주민들이 "탈북 청소년 학교 반대"를 외치며 가로막은 것이다. (관련 기사: "이런 비극은 여명학교가 마지막이 되어야"... 눈물 회견
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여러 나라 국경 철조망과 군인들의 눈초리를 지나, 호랑이 아가리 같은 위기를 넘어 온 사람들한테 너희들은 우리에게 유해한 존재라는 딱지를 서슴없이 붙일 수 있는 그 손과 그 눈초리와 그 얼굴이 도무지 상상이 가지 않는다. 앞으로 '주민공청회' 일정이 있다면 꼭 참석할 생각이다. 그래서 "이게 사람이 할 짓이냐?"를 물어 볼 참이다. 하긴 황보영 선수 방송을 내보냈을 때 어느 시청자에게 비슷한 말을 한 적이 있다.
촬영 당시 황보영 선수는 간호조무사 학원을 다니고 있었다. (그 뒤 그 일과 대표선수를 병행한 것으로 안다.) 그래서 엔딩용으로 "간호사가 돼서 어찌 어찌 하고 싶어요." 그런 희망사항 인터뷰를 방송했는데 방송 나가자마자 시청자의 '항의 전화'가 왔다. 어느 병원 간호사라고 했다.
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"간호조무학원 다니면서 어떻게 간호사가 돼요? 간호조무사가 되는 거지." 부아가 났지만 대놓고 틀린 말도 아니고 해서, "좀 실수가 있었지만, 나중에 또 대학 가서 간호사가 될 수도 있는 거 아니냐, 그런 꿈으로 이해해 달라"고 했더니 상대가 이렇게 삐딱하게 되물었다. "탈북자가요?" 그 순간 나는 시청자에 대한 예의를 잃었었다.
"저기요. 인간적으로 그렇게 얘기하면 안 되는 겁니다. 인간답게 사세요 예? 인간답게."
그리고 뭐라고 고함을 지르는 시청자에게 한 마디 던지고 끊었다. "사장실에 전화를 하든지 말든지". 시청자를 하늘로 섬겨야 할 PD로서는 잘못했지만, 25년이 흐른 지금도 한 인간으로서는 잘한 일로 기억한다.
여명학교 쟁취하자. 서명 링크
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