강서구에서 벌어진 참담한 일... 사람이 그러면 안 되잖아요

▲17일 서울 강서구 여명학교에서 열린 옛 염강초등학교 부지 내 유아교육 진흥원과 여명학교 교사(校舍) 건립안에 대한 주민설명회에서 주민들이 여명학교 건립에 거세게 반대하자 조명숙 여명학교 교장이 무릎을 꿇고 호소하고 있다. 여명학교는 '북향민'(북한이탈주민) 청소년의 남한 사회 적응을 돕기 위해 설립된 서울시 유일의 북한이탈주민 청소년 대안교육기관이다. 2026.9.17 [독자 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기