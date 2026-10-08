경찰, 나주 부부 살해 50대 구속영장 신청

큰사진보기 ▲경찰서 유치장으로 압송되는 나주 60대 부부 살해 피의자 50대 A씨. ⓒ 독자제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 7일 전남광주 나주시 한 주택에서 경찰이 현장 감식을 하기 위해 이동하고 있다. 이 주택에서는 전날 60대 부부가 피살된 채 발견됐다. 2026.10.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전남광주 나주 60대 부부 피살 사건 피의자에게 구속영장이 신청됐다.나주경찰서는 8일 이 사건 피의자 A(52)씨에 대해 강도살인 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다.경찰이 신청한 영장은 광주지방공소청 검사의 판단을 거쳐 법원 심사를 받게 된다.A씨는 지난 5일 밤 나주시 왕곡면 B씨 주택에 침입해 부부를 흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는다.범행 뒤 A씨는 피해자 명의 카드로 현금자동입출금기(ATM)에서 600만 원을 인출한 것으로 조사됐다.경찰은 사건 다음 날인 6일 밤 숨진 B씨 지인의 신고를 받고 출동해 부부가 집에서 옷가지 등으로 결박된 채 숨져 있는 것을 발견했다.수사에 나선 경찰은 사건이 발생한 집 주변 CCTV에서 용의자 모습을 포착, 추적에 나서 하루 만인 7일 오후 2시 37분께 무안군 주거지에 있던 A씨를 긴급체포했다.체포 직후 A씨는 "(B씨 부부와) 금전 관계가 있다"는 취지로 경찰에 진술했는데, 이와 관련해서도 경찰은 경위를 조사 중이다.경찰 관계자는 "피의자 혐의를 입증할 수 있는 객관적 증거를 계속해서 확보 중이며, 앞으로도 절차에 따라 엄정하게 수사를 이어갈 것"이라고 말했다.