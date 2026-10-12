"포도는 보라중, 사과는 빨강중이야?"

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큰사진보기 ▲신수인 글, 원혜영 그림의 <가을 열매 산책> 표지 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"얘들아, 이것 봐. 모두 가을에 만날 수 있는 열매들이래. 이름이 뭘까?"

"할머니, 이건 밤이야! 이건 블루베리, 이건 포도, 이건 사과, 이건 배! 그리고…… 이건 나비야!"

"하하하, 그래? 진짜 이 친구들 이름이 둥둥이 말이 맞는지 우리 같이 그림책을 읽어볼까?"

"응, 빨리 읽어보자!"

"엇, 둥둥아. 이거 아까 말한 블루베리가 아니고 '까마중'이래. 이름이 참 특이하지?"

"이름이 까마중…… 까맣다고 까마중인가?"

"그럼 빨간 사과는 '빨강중'이고, 보라색 포도는 '보라중'이라고 할까?"

큰사진보기 ▲그림책 <가을 열매 산책>를 읽고 있는 둥둥이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 산책길에 주워온 도토리와 나뭇잎, 나무 막대를 활용해 둥둥이가 고사리손으로 장난감을 만들고 있다. 그림책 속 단이처럼 밤 쭉정이로 숟가락과 브로치를 만들고, 도토리와 깍정이로 자신만의 작품을 완성해 나가고 있다. 아이들의 손끝에서 가을 열매와 단풍잎은 멋진 예술 작품으로 재탄생했다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 열매와 단풍잎으로 완성한 둥둥이의 ‘마녀’! 노란색 머리와 초록색 치마로 개성을 뽐냈다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이집에서 캐온 고구마 줄기와 땅콩 줄기, 그리고 산책길의 단풍잎까지. 자연은 아이들에게 가장 훌륭한 교과서다. 온 가족이 식탁에 둘러앉아 나뭇잎을 오리고 붙이며 가을밤이 깊어가는 줄 모른다. 옆에 에그도, 맞은 편 할아버지도 함께 한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽은 할머니 작품, 가운데는 우리가 쓰고 버린 재료로 만든 할아버지 작품, 오른쪽은 둥둥이 작품, 가을 단풍과 열매로 창의놀이 활동 결과물들. 둥둥이의 동심과 할아버지의 연륜이 만나 식탁 위는 가을의 색으로 가득 찼다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"세상에 의미 없는 것은 아무것도 없고, 필요 없는 존재 또한 없단다."

큰사진보기 ▲어린이집 체험활동을 마치고 돌아오며 챙겨온 탐스러운 가을 수확물들. 고구마, 땅콩, 무, 당근, 토란까지 잎과 뿌리가 그대로 달린 채소들이 식탁 위에 늘어서자 자연스럽게 살아있는 '먹거리 관찰 교실'이 열렸다. 아이들은 흙이 묻은 채소를 손으로 직접 만져보며 땅속 결실의 신비로움을 몸소 체험하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

10월에 들어서며 찬 바람이 끝자락을 적시고, 창밖 세상은 하루가 다르게 완연한 가을 옷으로 갈아입고 있다. 길가에 늘어선 나무들도 어느새 알록달록 저마다의 단풍을 물들이며 가을이 깊어졌음을 온몸으로 알린다.이 계절이 되면 도서관 가을 그림책 코너는 유독 붐빈다. 딸아이가 아이들을 위해 도서관에서 가을 관련 그림책을 여러 권 빌려온 덕분에, 요즘 우리 집에서는 어린이집을 다녀온 손주들과 함께하는 '할머니표 방과 후 교실'이 수시로 열린다. 가을 나뭇잎과 알록달록한 열매들은 그 어떤 고급 장난감보다 훌륭한 교구가 되어준다.지난 6일, 할머니표 방과 후 수업의 주인공은 신수인 글, 원혜영 그림의 <가을 열매 산책>이라는 그림책이었다.원래 책 읽기를 좋아하는 첫째 손주 '둥둥이'와, 형아가 하는 거라면 무조건 눈을 반짝이며 따라 하려는 둘째 '에그'를 곁에 앉히고 함께 책을 펼쳤다. 표지를 넘기자마자 화면 가득 각종 가을 열매의 다채로운 그림이 쏟아져 나왔다.할머니의 질문에 둥둥이가 눈을 동그랗게 뜨고 그림들을 짚어가며 자신 있게 외친다.아이의 순수한 대답에 절로 웃음이 빵 터졌다.둥둥이의 눈빛이 기대감으로 일렁였다.<가을 열매 산책>은 주인공 단이가 엄마, 할머니와 함께 숲길을 산책하며 만나는 다양한 가을 열매 이야기다. 풀섶에서 까맣고 동글동글한 까마중을 만나는 장면에서 아이에게 일러주었다.둥둥이는 신기하다는 듯 그림을 뚫어져라 바라보았다. 책 속 단이가 새큼달큼 달콤하다고 하니 그 맛이 내심 궁금했는지, 둥둥이가 고개를 갸우뚱하며 물었다." 어, 진짜 까맣다고 까마중인가 보다!" 하고 맞장구를 쳐주자, 둥둥이의 상상력에 발동이 걸렸다.아이들의 상상력은 어른들의 고정관념을 언제나 사뿐히 뛰어넘는다. 우리가 무엇을 생각하든 그 이상을 만들어내는 아이들의 입에서 나온 '빨강중'과 '보라중'이라는 단어 덕분에 한동안 깔깔거리며 웃음꽃을 피웠다.다음 장을 넘기니 아까 둥둥이가 나비라고 말했던 단풍나무 열매가 나타났다. 단풍나무 열매를 공중에 휙 던지면 바람을 타고 핑그르르 빙글빙글 날개를 펴며 날아가는 모습을 보여주는 장면이다. 열매가 날개처럼 날아간다는 것이 믿기 어렵다는 듯, 둥둥이는 의아한 표정을 지었다. '이건 조금 더 가을이 깊어져 들판에 나가면 꼭 눈으로 보여주리라' 속으로 꾹 다짐해 두었다.뒤이어 도깨비바늘, 도꼬마리 열매, 도둑놈의 갈고리 등 일명 '도씨 삼형제'가 등장했다. 옷에 구석구석 착 붙어버린 그림이 나오자 미소가 지어지면서도 옛 생각이 스쳤다. 나 어릴 적 가을 들판을 지나갈 때면 어떻게든 피하고 싶었던 삼형제였다. 어쩌다 옷에 달라붙으면 떼어내느라 애를 먹었고, 옷에 미처 떼지 못한 가시 하나가 살갗을 찔러 내내 따끔거렸던 기억이 선명했기 때문이다. 그런데 그림책 속 할머니와 엄마는 도깨비바늘을 이용해 옷에 과녁을 만들고 도꼬마리를 던지며 즐거운 놀이를 하고 있었다. 추억 속 귀찮은 가시 열매가 훌륭한 놀잇감이 되는 순간이었다. 집 근처에서는 당장 구하기 어려워, 다음에 아이들과 진짜 숲에 가면 꼭 해보리라 머릿속에 '킵'해두었다.책 속 이야기의 다음 장에는 자리공 열매가 나왔다. 아까 둥둥이가 포도라고 부르던 바로 그 열매다. 책 속 아이들은 자리공 열매 붉은 즙으로 얼굴에 수염을 그리며 장난을 치고, 밤 빈 껍데기와 말라빠진 쭉정이로 브로치도 만들고, 숟가락과 효자손도 만들었다. 그리고 커다란 보자기에 밤, 도토리, 깍정이 등 가을 열매를 한 보따리 담아오고, 경비 아저씨의 작은 꽃밭에서 꽈리로 피리를 만들어 불며 행복한 하루를 마무리한다.책 뒤쪽에는 어려서 해보지 못한 갖가지 가을 열매 놀이법이 소개되어 있었다. 열매 수집통 만들기, 새똥 자리 표시하기, 자리공 열매즙으로 그리기, 도깨비바늘 옷 꾸미기, 도꼬마리 과녁 맞히기, 밤 쭉정이로 숟가락 만들기, 꽈리 불기 등 그야말로 가을 놀이 종합선물세트였다.마침 산에서 미리 주워두었던 밤 쭉정이가 있어 곧바로 '밤 쭉정이 숟가락과 브로치 만들기'에 들어갔다. 나무 막대에 밤 쭉정이를 고정해 완성한 작은 숟가락을 손에 쥐어주자, 아이는 신이 나서 그 숟가락으로 감자튀김을 집어 먹는 시늉까지 해보였다. 퇴근하고 돌아온 아빠를 보자마자 "아빠, 내가 만든 숟가락이야!" 하고 자랑하느라 정신이 없는 모습이 어찌나 귀엽던지. 이어서 도토리 집으로는 국자를 도토리로는 안마기도 만들어 보았다.그리고 8일, 아파트 산책길에서 주워온 붉고 노란 단풍잎들을 펼쳐놓고 '마녀 머리 꾸미기'를 시작했다. 도화지에 그려진 마녀 얼굴 위에 알록달록 나뭇잎을 붙여 머리 모양을 완성하는 작업이었다.식탁 위는 온통 알록달록한 나뭇잎과 풀, 가위로 분주하고 어수선했지만, 식탁을 둘러싼 온 가족의 웃음소리에 가을밤이 깊어가는 줄도 몰랐다. 둥둥이는 커다란 박태기나무 잎을 마녀의 멋진 치마로 탈바꿈시켰고, 작은 빨간 열매를 기발하게 배치해 실감 나는 마녀의 치아를 표현해 냈다. 어른들은 생각지도 못한 과감한 표현력이었다.아직 나이가 어린 둘째 에그는 정교한 꾸미기는 어려웠지만, 형과 할머니 옆에서 제 몫을 다했다. 손에 안전 가위를 쥐고 나뭇잎을 사각사각 자르고, 도화지에 크레파스로 칙칙칙 선을 그으며 '나도 함께 놀이에 참여하고 있다'는 뿌듯한 표정을 지었다.이날 최고의 '본보기'는 할아버지였다. 할아버지는 아이들이 쓰다 버린 나뭇잎 줄기, 잘라낸 잎 조각, 다 쓴 딱풀 통, 양면테이프 떼어낸 종이 부속을 모아 근사한 입체 작품을 뚝딱 만들어냈다. 쓸모없어 보이는 폐기물들이 멋진 예술작품으로 재탄생하는 모습을 아이들은 눈을 반짝이며 바라보았다.백 번의 말이나 글보다, 이렇게 놀이 속에서 자연스럽게 몸으로 터득하는 교육이야말로 진정한 산교육이 아닐까.9일은 어린이집에서 가족과 함께하는 '고구마 캐기 체험'이 있던 날이었다. 체험을 마치고 돌아서는 길, 선생님께서 땅콩 줄기, 고구마 줄기, 토란 뿌리와 잎, 당근 잎, 무에 달린 푸른 잎사귀까지 알뜰하게 챙겨주셨다. 집으로 돌아오자마자 식탁 위에 싱싱한 채소들을 늘어놓고 자연스럽게 '먹거리 관찰 교실'이 열렸다. 아이들은 땅속에서 자라는 뿌리와 땅 위로 돋아난 잎을 비교하며 신기한 듯 만져보았다.돌아보면 자연은 무궁무진한 놀 거리를 품고 있는 세상에서 가장 넓고 안전한 천연 놀이터다.우리 어릴 적에는 알록달록한 플라스틱 장난감이나 전자제품이 없었다. 그저 들판에 굴러다니는 돌멩이 하나, 길가에 떨어진 나뭇가지와 예쁜 나뭇잎 하나만 있어도 하루해가 짧을 정도로 재미있게 놀곤 했다. 흙을 반죽해 밥을 짓고, 넓적한 잎사귀에 올려 소꿉놀이를 하던 그 시절의 일상이 우리들의 상상력과 응용력을 끝없이 키워준 자양분이었을 것이다.요즘 아이들은 정해진 틀과 규격에 맞춰 만들어진 장난감과 매끄러운 스크린 화면에 익숙해져 있다. 하지만 가을이 건네주는 나뭇잎 한 장, 껍질이 벌어진 열매 하나가 주는 울림은 그 어떤 인공적인 장난감도 대신할 수 없다.오늘 밤, 가을 열매와 나뭇잎 향기가 가득했던 식탁 위에서 아이들의 꿈도 가을 열매처럼 한 뼘 더 탐스럽고 풍성하게 익어갔기를 바라본다. 조금 어설프면 어떤가. 들판의 도깨비바늘처럼 조금 따끔거리고 엉뚱하면 또 어떤가. 자연 안에서 아이들은 이미 스스로 생각하고 만들며 자라는 작은 거인들이다. 가을이 다 가기 전에, 아이들의 손을 잡고 숲길을 걸으며 더 많은 '빨강중'과 '보라중'을 찾아 나설 생각이다.