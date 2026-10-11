이혼·재혼·성소수자… 가톨릭은 가족의 현실 어떻게 받아들일까

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲가톨릭 가족관의 변천사를 살펴보면, '변화하는 사회 속에서 전통과 현실을 어떻게 조화시킬 것인가'라는 교회의 오래된 고민임을 알 수 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 바티칸에서 다시 '가족'이 화두로 떠올랐다. 레오 14세 교황은 7일(현지시간) 전 세계 주교회의 의장들과 동방교회 수장 등 교회 지도자들을 바티칸으로 불러 결혼과 가족을 둘러싼 교회의 사목적 방향을 논의하기 시작했다. 7일에 시작된 회의는 오는 14일까지 이어진다. 특히 올해가 프란치스코 교황이 현대 가족에 대한 교회의 새로운 시각을 담은 권고문 <사랑의 기쁨(Amoris Laetitia)>을 발표한 지 10년이 되는 해라는 점에서 더 주목받고 있다.2016년 발표된 <사랑의 기쁨>은 결혼의 가치와 가족의 중요성을 재확인하면서도, 이혼·재혼과 경제적 어려움, 가정 내 갈등 등 복잡한 현실에 놓인 신자들을 교회가 어떻게 바라보고 동행해야 하는지 다룬 문서다. 이번 회의가 주목받는 것도 이 때문이다. 이혼 후 재혼한 신자와 성소수자 등 현대 사회에서 나타나는 다양한 가족의 현실을 교회가 어떻게 받아들일 것인지 다시 논의될 가능성이 있기 때문이다.다만 바티칸은 이번 회의가 <사랑의 기쁨> 내용을 수정하거나 폐기하기 위한 자리가 아니라, 지난 10년 동안 각 지역 교회가 이를 어떻게 받아들이고 실천해 왔는지를 돌아보고 앞으로의 사목 방향을 모색하는 자리라고 설명했다. 레오 14세 교황이 주목하는 것도 바로 '현실의 가족'이다. 그는 가족이 겪는 외로움과 경제적 어려움, 이주와 폭력, 관계의 단절 등 오늘날의 취약성을 외면하지 않고 교회가 그 곁에 어떻게 다가갈 것인지 묻고 있다.그렇다면 가톨릭교회가 말하는 '가족'은 언제부터, 어떻게 변해왔을까. 그 변화의 역사를 따라가다 보면 오늘날 바티칸에서 벌어지고 있는 논쟁이 단순히 결혼과 이혼을 둘러싼 교리 문제가 아니라, '변화하는 사회 속에서 전통과 현실을 어떻게 조화시킬 것인가'라는 교회의 오래된 고민임을 알 수 있다.가톨릭교회에서 결혼과 가족은 단순한 사적 관계가 아니었다. 오랫동안 결혼은 남녀의 결합이자 자녀의 출산과 양육, 신앙의 계승을 위한 제도로 이해됐다. 가족은 교회 공동체를 유지하는 가장 기본적인 단위였다.그러나 근대 이후 상황이 달라졌다. 산업화와 도시화가 진행되고 개인의 권리와 선택이 중요해지면서, 결혼과 가족을 바라보는 사회적 관념도 변했다. 이혼과 재혼, 여성의 사회 진출, 피임과 성에 대한 인식 변화 등이 나타나면서 교회가 오랫동안 유지해 온 가족관과 현실 사이의 간극도 커졌다.제2차 바티칸공의회는 이러한 변화에 대응하는 중요한 전환점이었다. 교회는 결혼을 자녀 출산 등을 위한 제도로만 보기보다 부부 사이의 사랑과 상호 책임을 강조하기 시작했다. 1981년 요한 바오로 2세의 <가정 공동체(Familiaris Consortio)>는 결혼과 가족의 가치를 강조하면서도, 이혼한 사람들을 교회 공동체에서 배제해서는 안 된다고 했다. 다만 재혼한 이혼자에게 성체성사를 허용하지 않는 기존 원칙은 유지했다. 즉 전통적인 결혼관을 지키면서도 변화한 가족을 어떻게 품을 것인가가 새로운 과제가 됐다.이 문제를 다시 크게 흔든 인물이 프란치스코 교황이었다. 2016년 발표된 <사랑의 기쁨>은 현대 가족이 처한 현실을 보다 적극적으로 바라봤다. 이혼과 재혼, 경제적 어려움, 가정 내 갈등 등 다양한 상황에 놓인 사람들을 교회가 어떻게 대해야 하는지를 고민했다.특히 논쟁의 중심에는 이혼 후 민법상 재혼한 가톨릭 신자에 대한 성사 접근 문제가 있었다. 프란치스코 교황은 모든 재혼 신자에게 일률적으로 성체성사를 허용한 것은 아니지만, 개별적인 상황을 살피고 사목적 식별을 통해 접근할 가능성을 열어두었다. 이는 교회의 전통적인 결혼 불가해소성 원칙과 현실 사이에서 새로운 접근을 시도한 것으로 받아들여졌다.그 과정에서 교회 내부의 논쟁도 거세졌다. 보수파에서는 교리적 혼란을 초래한다는 비판이 나왔다. 반면 변화한 가족 현실을 외면해서는 안 된다는 목소리도 커졌다. 중요한 것은 프란치스코의 접근이 결혼에 대한 교리를 폐기한 것이 아니라 사목의 방식을 바꾸려 했다는 점이다. 법과 원칙을 강조하던 방식에서 한 걸음 더 나아가, 실제 삶의 복잡성과 개인의 상황을 함께 살펴보자는 것이었다.10년이 지난 지금, 레오 14세가 다시 이 문제를 꺼내든 건 의미가 크다는 분석이다. 레오 14세는 7일 회의 개막 연설에서 <사랑의 기쁨> 이후 10년 동안 각 지역 교회가 가족들과 함께 걸어온 경험을 공유해야 한다고 강조했다. 특히 외로움과 경제적 불안, 이주와 폭력, 정서적 취약성 등 오늘날 가족이 마주한 현실을 직시해야 한다고 밝혔다.이는 가톨릭의 가족관이 단순히 '무엇이 옳은 결혼인가'를 선언하는 단계에서 '현실의 가족을 어떻게 대할 것인가'를 묻는 단계로 확장되고 있음을 보여준다. 물론 이것이 가톨릭의 전통적 결혼관이 사라진다는 뜻은 아니다. 오히려 레오 14세는 결혼과 가족에 관한 교회의 가르침을 재확인하면서 동시에 그 가르침이 실제 삶의 현장에서 어떻게 받아들여지고 실천될 수 있는지 고민하고 있다는 분석이다.결국 지난 수십 년간 가톨릭 가족관의 변화는 교리와 현실 사이의 긴장을 어떻게 조정할 것인가라는 질문의 역사였다. 결혼의 신성함과 가족의 가치를 지키는 동시에 이혼과 재혼, 빈곤과 이주, 고령화와 외로움 등 변화한 현실을 외면하지 않는 것이었다. 1960년대 제2차 바티칸공의회가 변화의 문을 열었다면, 1981년 요한 바오로 2세는 전통적 가족관을 다시 정립했고, 2016년 프란치스코는 현실의 가족을 향해 한 걸음 더 다가갔다. 그리고 2026년 레오 14세는 그 지난 10년의 경험을 다시 테이블 위에 올려놓았다.가톨릭의 가족관은 하루아침에 바뀐 것이 아니다. 전통을 지키려는 힘과 변화하는 현실을 받아들이려는 힘이 수십 년 동안 충돌하고 조정되는 과정에서 조금씩 모습을 바꿔왔다. 지금 바티칸에서 다시 시작된 논의 역시 그 긴 역사 위에 놓여 있다. 결국 교회가 마주한 질문은 과거와 크게 다르지 않다. '세상이 바뀌었을 때, 전통은 어디까지 지켜야 하며 현실을 어디까지 품어야 하는가.' 2026년 바티칸의 '가족 회의'는 바로 그 오래된 질문에 대한 또 하나의 답을 찾는 과정이다.