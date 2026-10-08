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26.10.08 18:23최종 업데이트 26.10.08 18:23

성수석 이천시장, 취임 100일 시민과 대화

시민들 생활 현안·시정 방향 의견 전달… 성 시장 "시민 목소리에서 답 찾겠다"

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성수석 경기 이천시장이 취임 100일을 맞아 시민들과 직접 만나 생활 현안과 시정 운영 방향에 대한 의견을 들었다.
성수석 경기 이천시장이 취임 100일을 맞아 시민들과 직접 만나 생활 현안과 시정 운영 방향에 대한 의견을 들었다. ⓒ 이천시

성수석 경기 이천시장이 취임 100일을 맞아 시민들과 직접 만나 생활 현안과 시정 운영 방향에 대한 의견을 들었다.

이천시는 8일 청년카페 이룸 앞 잔디광장에서 '100일, 시민의 목소리를 듣다'를 주제로 시민 참여형 토크콘서트를 개최했다.

이번 행사는 민선 9기 출범 이후 100일간의 시정을 돌아보고 향후 정책 방향에 시민 의견을 반영하기 위해 마련됐다.

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이날 성 시장은 취임 이후 시정 운영에 대한 소회와 주요 정책 방향을 설명한 뒤 시민들과 자유롭게 의견을 주고받았다.

이어진 '시민과의 대화'에서는 참석자들이 일상생활에서 느끼는 불편 사항과 정책 제안, 지역 발전에 대한 의견 등을 전달했다.

성 시장은 시민들의 질문과 제안에 직접 답변하며 시정 운영 방향에 대한 입장을 설명했다.

행사는 별도의 공식 회의 형식 대신 야외 공간에서 시민과 시장이 마주 앉아 대화하는 방식으로 진행됐다.

이천시는 기존의 취임 기념행사와 달리 시정 성과 발표보다는 시민 의견을 듣는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

성 시장은 "취임 100일은 지난 시간을 자축하기 위한 날이 아니라 시민 여러분께 더 가까이 다가가 목소리를 듣고 앞으로의 4년을 함께 만들어 가기 위한 새로운 출발점"이라고 말했다. 이어 "오늘 들려주신 시민 한 분 한 분의 이야기를 소중히 새기겠다"고 밝혔다.

시는 이날 제시된 시민 의견을 검토해 향후 시정 운영에 참고할 방침이다.


#이천시

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